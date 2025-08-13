Ρωσία: «Δεν έχουν αλλάξει οι θέσεις μας στο Ουκρανικό – Ασήμαντες οι διαβουλεύσεις των Ευρωπαίων με τον Τραμπ»

Μειώνονται οι ελπίδες για συμφωνία ειρήνευσης στην Ουκρανία, καθώς η Ρωσία εμμένει στις γνωστές της θέσεις, ενώ ο πρόεδρος Τραμπ ετοιμάζεται για την τηλεδιάσκεψη με τους Ευρωπαίους ηγέτες και τον ουκρανό πρόεδρο Ζελένσκι.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε «σπουδαίους ανθρώπους» τους Ευρωπαίους ηγέτες με τους οποίους είναι προγραμματισμένο αργότερα σήμερα να έχει τηλεδιάσκεψη με θέμα την Ουκρανία, δύο ημέρες πριν από τη συνάντηση του Αμερικανού προέδρου με τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν.

«Θα συνομιλήσω σε λίγο με Ευρωπαίους ηγέτες Είναι σπουδαίοι άνθρωποι που θέλουν να δουν να συναφθεί μια συμφωνία», έγραψε ο πρόεδρος των ΗΠΑ στο Truth Social.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι έφτασε νωρίτερα σήμερα στο Βερολίνο για να μετάσχει μαζί με τον καγκελάριο της Γερμανίας Φρίντριχ Μερτς, τον Βρετανό πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ και τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν, στην βιντεοδιάσκεψη με τον Ντόναλντ Τραμπ.

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες ανησυχούν για το ενδεχόμενο ο πρόεδρος Τραμπ να κάνει κάποιου είδους συμφωνία για την Ουκρανία, με τον Ρώσο πρόεδρο Πούτιν κατά την συνάντηση που θα έχουν στην Αλάσκα, την Παρασκευή.

«Ασήμαντες οι διαβουλεύσεις»

Ωστόσο η Μόσχα επέμεινε σήμερα ότι οι ρωσικές θέσεις για την Ουκρανία παραμένουν απαράλλακτες. «Η θέση της Ρωσίας για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία ορίστηκε από τον πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν τον Ιούνιο του 2024 και δεν έχει αλλάξει, δήλωσε σήμερα ο εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών Αλεξέι Φαντέγιεφ.

Ο Πούτιν είχε αξιώσει τότε την πλήρη απόσυρση της Ουκρανίας από τέσσερις περιφέρειές της, τις οποίες έχει θέσει εν μέρει υπό τον έλεγχό της η Ρωσία και έχει ανακοινώσει την προσάρτησή τους.

Ο εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών έκρινε «ασήμαντες» τις διαβουλεύσεις που προβλέπεται να έχουν σήμερα μέσω τηλεδιάσκεψης Ευρωπαίοι ηγέτες με τον Αμερικανό πρόεδρο σε μια προσπάθεια να τον πείσουν να υπερασπιστεί τα συμφέροντα της Ουκρανίας, κατά την συνάντησή του την Παρασκευή με τον Πούτιν στην Αλάσκα.

«Θεωρούμε τις διαβουλεύσεις, που ζήτησαν οι Ευρωπαίοι, ενέργειες (που είναι) πολιτικά και πρακτικά ασήμαντες. Οι Ευρωπαίοι υποστηρίζουν φραστικά τις διπλωματικές προσπάθειες της Ουάσινγκτον και της Μόσχας για την επίλυση της ουκρανικής κρίσης, αλλά στην πραγματικότητα η Ευρωπαϊκή Ένωση τις σαμποτάρει», σημείωσε ο εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών.

Η απέλαση

Κατά την συνάντησή τους στην Αλάσκα την Παρασκευή, ο πρόεδρος των ΗΠΑ και ο πρόεδρος της Ρωσίας θα συζητήσουν «όλα τα συσσωρευμένα ζητήματα» στις διμερείς τους σχέσεις, διευκρίνισε εξάλλου σήμερα το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών σε ανακοίνωσή του.

Επίσης αναφορικά με την απέλαση Ρώσου διπλωμάτη από την Εσθονία, ο Φαντέγιεφ σημείωσε ότι συνιστά εχθρική ενέργεια για την οποία θα υπάρξει απάντηση από τη Μόσχα.

Το υπουργείο Εξωτερικών της Εσθονίας ανακοίνωσε νωρίτερα σήμερα ότι το Ταλίν απελαύνει Ρώσο διπλωμάτη αναφορικά με παραβιάσεις κυρώσεων και άλλων εγκλημάτων κατά του εσθονικού κράτους.