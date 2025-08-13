Καλλιάνος σε Βούλτεψη για τους εθελοντές πυροσβέστες: «Σε τόσο κρίσιμες στιγμές τέτοιου είδους θεωρίες πρέπει να αποφεύγονται»

Αποστάσεις από τις δηλώσεις της Σοφίας Βούλτεψη πήρε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Γιάννης Καλλιάνος, απαντώντας εμμέσως πλην σαφώς στα όσα είπε η συνάδελφός του, η οποία σε τηλεοπτική της παρέμβαση ζήτησε να δοθεί «μάχη για την αύξηση του αριθμού των εθελοντών» με αφορμή τις μεγάλες πυρκαγιές που βρίσκονται σε εξέλιξη.

Σοφία Βούλτεψη για φωτιές: Η Ελλάδα υστερεί στο θέμα των εθελοντών και πρέπει να δώσουμε μάχη να αυξηθούν – Η αντίδραση των εποχικών πυροσβεστών

Ο κ. Καλλιάνος, σε ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα, ξεκαθάρισε πως διαφωνεί με την άποψη ότι «οι καταστροφικές πυρκαγιές οφείλονται πρωτίστως στην έλλειψη εθελοντών και στο ότι η χώρα μας δεν διαθέτει αναλογικά τόσους, όπως άλλα κράτη».

Όπως σημείωσε χαρακτηριστικά, «σε τόσο κρίσιμες στιγμές, καλό είναι τέτοιου είδους συζητήσεις και θεωρίες να αποφεύγονται, όταν σπίτια καίγονται, ζωές απειλούνται και περιουσίες, καλλιέργειες και επαγγελματικοί χώροι καταστρέφονται».

Αναφερόμενος στους ανθρώπους της πρώτης γραμμής, ο βουλευτής τόνισε ότι «οι εποχικοί πυροσβέστες είναι πολύτιμοι και, σε αυτές τις εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες με τις 100 καθημερινές πυρκαγιές σε πυκνά δάση, θα ήταν ανεκτίμητο να είχαμε περισσότερους στην πρώτη γραμμή».

Παράλληλα, έδωσε έμφαση στον ρόλο των εθελοντών, επισημαίνοντας ότι «αυτοί οι άνθρωποι προσφέρουν επειδή το επιλέγουν. Κανένας νόμος δεν μπορεί να τους υποχρεώσει να μπουν στη φωτιά. Αποτελούν ανεκτίμητη βοήθεια, αλλά δεν είναι υποκατάστατο της κρατικής επιχειρησιακής δυναμικής».

Καταλήγοντας, ο Γιάννης Καλλιάνος έκανε έκκληση για ψυχραιμία και υπευθυνότητα στον δημόσιο λόγο.

«Τώρα που ο κρατικός μηχανισμός δίνει πραγματικά τιτάνια μάχη για να σώσει ό,τι μπορεί, ας δείξουμε όλοι μεγαλύτερη ενσυναίσθηση και σύνεση στα λόγια και τις πράξεις μας», σημείωσε.

Αναλυτικά η ανάρτηση:

Διαφωνώ με την άποψη, η οποία εκφράζεται κατά καιρούς στον δημόσιο διάλογο, ότι οι καταστροφικές πυρκαγιές οφείλονται πρωτίστως στην έλλειψη εθελοντών και στο ότι η χώρα μας δεν διαθέτει αναλογικά τόσους, όπως άλλα κράτη.

Σε τόσο κρίσιμες στιγμές, καλό είναι τέτοιου είδους συζητήσεις και θεωρίες να αποφεύγονται, όταν σπίτια καίγονται, ζωές απειλούνται και περιουσίες, καλλιέργειες και επαγγελματικοί χώροι καταστρέφονται.

Οι εποχικοί πυροσβέστες είναι πολύτιμοι και, σε αυτές τις εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες με τις 100 καθημερινές πυρκαγιές σε πυκνά δάση, θα ήταν ανεκτίμητο να είχαμε περισσότερους στην πρώτη γραμμή.

Όσο για τους εθελοντές, αυτοί οι άνθρωποι προσφέρουν επειδή το επιλέγουν. Κανένας νόμος δεν μπορεί να τους υποχρεώσει να μπουν στη φωτιά. Αποτελούν ανεκτίμητη βοήθεια, αλλά δεν είναι υποκατάστατο της κρατικής επιχειρησιακής δυναμικής.

Τώρα που ο κρατικός μηχανισμός δίνει πραγματικά τιτάνια μάχη για να σώσει ό,τι μπορεί, ας δείξουμε όλοι μεγαλύτερη ενσυναίσθηση και σύνεση στα λόγια και τις πράξεις μας. 

