Reuters: «Ψηνόμαστε ζωντανοί» – Οι πυρκαγιές στην Ευρώπη πλήττουν τουριστικούς προορισμούς και δάση

Enikos Newsroom

διεθνή

ΙΣΠΑΝΙΑ ΦΩΤΙΑ

Μάχη με τις φλόγες δίνουν χιλιάδες πυροσβέστες σε πολλές νοτιοευρωπαϊκές χώρες στη Μεσόγειο και στα Βαλκάνια, καθώς ένα ακόμα κύμα καύσωνα οδηγεί τις θερμοκρασίες κοντά ή πάνω από τους 40 βαθμούς Κελσίου σε πολλές περιοχές της Γηραιάς Ηπείρου, όπως επισημαίνει σε αφιέρωμά του το πρακτορείο Reuters.

Σε πύρινο κλοιό Μεσόγειος και Βαλκάνια – Τουλάχιστον πέντε νεκροί

Η υπερθέρμανση του πλανήτη προκαλεί θερμότερα και ξηρότερα καλοκαίρια στην περιοχή της Μεσογείου, σύμφωνα με τους επιστήμονες που επικαλείται το διεθνές πρακτορείο, με τις πυρκαγιές να αυξάνονται κάθε χρόνο και μερικές φορές να μετατρέπονται σε «πύρινους στρόβιλους».

Εξαιρετικά δύσκολη η κατάσταση στη βόρεια Πορτογαλία

Εξαιρετικά δύσκολη είναι η κατάσταση στη βόρεια Πορτογαλία, όπου περισσότεροι από 1.300 πυροσβέστες, υποστηριζόμενοι από 16 αεροσκάφη, επιχειρούν να θέσουν υπό έλεγχο τρεις μεγάλες πυρκαγιές. Μία από αυτές, στην περιοχή Vila Real, καίει εδώ και δέκα ημέρες.

«Ψηνόμαστε ζωντανοί, αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί», δήλωσε ο δήμαρχος Alexandre Favaios, καθώς μαίνονταν τρεις μεγάλες πυρκαγιές. «Είναι δέκα ημέρες που ο πληθυσμός μας βρίσκεται σε πανικό, χωρίς να ξέρει πότε η φωτιά θα χτυπήσει την πόρτα του», συμπλήρωσε μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό RTP.

Κρίσιμη είναι η κατάσταση και στην Ισπανία, όπου οι θερμοκρασίες άγγιξαν τους 44 βαθμούς Κελσίου και οι ελάχιστες βροχοπτώσεις σε συνδυασμό με τους ανέμους αναμένεται να επιδεινώσουν τον κίνδυνο πυρκαγιάς, όπως υπογραμμίζει το Reuters.

Το Υπουργείο Εσωτερικών της χώρας έχει θέσει τις εθνικές υπηρεσίες σε ετοιμότητα, ενώ σχεδόν 1.000 μέλη των ενόπλων δυνάμεων ήδη υποστηρίζουν τις πυροσβεστικές επιχειρήσεις. Επιπλέον, τα δρομολόγια των τρένων μεταξύ της βορειοδυτικής Γαλικίας και της Μαδρίτης έχουν διακοπεί εξαιτίας των πυρκαγιών.

Πάνω από 1.200 πυροσβέστες ρίχτηκαν στη μάχη

Στην μεγαλύτερη περιφέρεια της Ισπανίας, την Καστίλλη και Λεόν, περισσότεροι από 1.200 πυροσβέστες ρίχτηκαν στη μάχη για να αντιμετωπίσουν 32 πυρκαγιές την Τρίτη και χιλιάδες κάτοικοι κλήθηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους.

Παρόμοια είναι η κατάσταση και στην Αλβανία, όπου, όπως αναφέρει το Reuters, τεράστιες εκτάσεις δασών και αγροτικών εκτάσεων έχουν καεί από πυρκαγιές την τελευταία εβδομάδα, ενώ 30 ξεχωριστές πυρκαγιές συνεχίζουν να καίνε, τροφοδοτούμενες από ισχυρούς ανέμους.

Το Υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι τέσσερα ελικόπτερα του στρατού και 80 στρατιώτες βοηθούν τους πυροσβέστες. Επίσης, ανέφερε τον θάνατο ενός άνδρα που είναι ύποπτος ότι προκάλεσε πυρκαγιά στην αυλή του, η οποία στη συνέχεια εξαπλώθηκε.

Σύννεφο καπνού κάλυψε την Ποντγκόριτσα

Και στο γειτονικό Μαυροβούνιο, οι αρχές, με την υποστήριξη ελικοπτέρων από τη Σερβία και την Κροατία, κατάφεραν να περιορίσουν την πυρκαγιά κοντά στην Ποντγκόριτσα την Τρίτη, με την πρωτεύουσα να καλύπτεται από καπνό.

Σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, οι εκτεταμένες πυρκαγιές έχουν στοιχίσει ανθρώπινες ζωές. Στα περίχωρα της Μαδρίτης, ένας άνδρας που εργαζόταν σε στάβλο αλόγων έχασε τη ζωή του όταν η πυρκαγιά έφτασε σε σπίτια και αγροκτήματα. Ένας ακόμα άνδρας πέθανε από πυρκαγιά στην Αλβανία, ενώ και στο Μαυροβούνιο ένας στρατιώτης τραυματίστηκε θανάσιμα στην προσπάθειά του να σβήσει πυρκαγιά.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ
περισσότερα
01:00 , Πέμπτη 14 Αυγούστου 2025

Πυρκαγιές: Η Ισπανία ζητεί τη βοήθεια της ΕΕ – Μαίνονται οι φωτιές στη χώρα

Η Μαδρίτη απηύθυνε έκκληση την Τετάρτη (13/8) να ενεργοποιηθεί μηχανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωση...
23:50 , Τετάρτη 13 Αυγούστου 2025

Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν: Κινητοποιούμε τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό RescEU για Ελλάδα, Μαυροβούνιο, Ισπανία

Επιβεβαιώνει η Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν ότι η ΕΕ θα συνδράμει δια του μηχανισμού RescEU σε Ελλά...
23:27 , Τετάρτη 13 Αυγούστου 2025

New York Times: Η Ευρώπη μάχεται με τις «φονικές» πυρκαγιές και τους θυελλώδεις ανέμους – Η αναφορά στην Ελλάδα

Θέμα στους New York Times έγιναν οι καταστροφικές και «φονικές» πυρκαγιές που πλήττουν πολλές ...
23:17 , Τετάρτη 13 Αυγούστου 2025

Γάζα: «Η αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους να μην αποσπά την προσοχή από τον τερματισμό της γενοκτονίας» – Συνέντευξη της εισηγήτριας του ΟΗΕ στον Guardian

Η ειδική εισηγήτρια του ΟΗΕ για τα κατεχόμενα εδάφη στην Παλαιστίνη, προειδοποίησε ότι οι κινή...
MUST READ

Η κοσμική ακτινοβολία έδωσε στους Fantastic Four υπερδυνάμεις – Αλλά τι θα έκανε σε έναν άνθρωπο στην πραγματική ζωή;

Φρίκη: Νηπιαγωγός βίασε και έπνιξε σε μπανιέρα 4χρονο κοριτσάκι για να εκδικηθεί τον πατέρα της – «Μου ράγισες την καρδιά – Θα κάψω τη δική σου»

Κίνα: Νέο αλλόκοτο trend προκαλεί σάλο και οργή – Μετατρέπουν τα καπό των αυτοκίνητων σε… ενυδρεία με ζωντανά ψάρια