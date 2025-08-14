Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στην Ζάκυνθο – Συνεχίζουν να επιχειρούν οι πυροσβεστικές δυνάμεις

Χωρίς ενεργό μέτωπο πυρκαγιάς πλέον η Ζάκυνθος, καθώς η Πυροσβεστική περιόρισε την πυρκαγιά στην ορεινή ζώνη ανάμεσα σε Αγαλά και Κοιλιωμένο, όπως και αυτήν κοντά στο Κορακονήσι.

Ωστόσο, συνεχίζουν να επιχειρούν αρκετοί πυροσβέστες στα επίφοβα σημεία, για να αποτραπεί ο κίνδυνος από πιθανές αναζωπυρώσεις το πρωί. Παραλληλα, οι αστυνομικές δυνάμεις ρυθμίζουν την κυκλοφορία, για να διευκολύνουν τη διέλευση των πυροσβεστικών οχημάτων και να μην προκληθεί ατύχημα, με ιδιαίτερη έμφαση στη ζώνη Πανοκράτορας-Μουζάκι.