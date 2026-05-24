Η ποδοσφαιρική ομάδα του Ιράν μεταφέρθηκε στο Μεξικό, που θα είναι η «βάση» του για το Μουντιάλ

Το Ιράν θα έχει ως «βάση» της αποστολής του κατά τη διάρκεια του φετινού Μουντιάλ τη μεξικανική πόλη Τιχουάνα, στα σύνορα με τις ΗΠΑ, αφού η FIFA ενέκρινε αίτημα για μεταφορά του προπονητικού κέντρου απ’ την Αριζόνα, όπως δήλωσε το Σάββατο (23/5) ο πρόεδρος της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας του Ιράν.

«Θα εγκατασταθούμε στο προπονητικό κέντρο της Τιχουάνα, το οποίο βρίσκεται κοντά στον Ειρηνικό Ωκεανό και στα σύνορα μεταξύ Μεξικού και Ηνωμένων Πολιτειών», ανέφερε ο πρόεδρος της ιρανικής ομοσπονδίας ποδοσφαίρου, Μεχντί Ταζ, σε βίντεο που δημοσιεύθηκε στον λογαριασμό της ομοσπονδίας στο Telegram.

Ο Ταζ πρόσθεσε ότι η αλλαγή θα βοηθήσει στην αποφυγή προβλημάτων που σχετίζονται με τις βίζες και ότι η αποστολή θα μπορεί να ταξιδεύει απευθείας στο Μεξικό με πτήσεις της Iran Air. Η FIFA δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα του Reuters για σχόλιο.

Το Ιράν θα δώσει τα δύο πρώτα παιχνίδια του στον 7ο όμιλο στο Λος Άντζελες, απέναντι στη Νέα Ζηλανδία στις 15 Ιουνίου και το Βέλγιο στις 21 Ιουνίου, πριν αντιμετωπίσει την Αίγυπτο στο Σιάτλ στις 26 Ιουνίου.

«Η συνολική απόσταση ανάμεσα σε εμάς και το γήπεδο των αγώνων μας στο Λος Άντζελες είναι 55 λεπτά πτήσης», δήλωσε ο Ταζ, προσθέτοντας ότι η Τιχουάνα βρίσκεται πιο κοντά στις έδρες των αγώνων σε σχέση με το αρχικά προγραμματισμένο προπονητικό κέντρο της ομάδας στην Αριζόνα.

Το Ιράν αντιμετωπίζει εδώ και μήνες αβεβαιότητα σχετικά με τις μετακινήσεις και τα μέτρα ασφαλείας ενόψει του Παγκοσμίου Κυπέλλου, το οποίο θα συνδιοργανώσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, ο Καναδάς και το Μεξικό.

Ιρανοί αξιωματούχοι δήλωσαν αυτόν τον μήνα ότι οι παίκτες και τα μέλη της αποστολής δεν είχαν ακόμη λάβει βίζες για τις ΗΠΑ, λιγότερο από έναν μήνα πριν από την έναρξη της διοργάνωσης.

Ο Ταζ είπε ότι η FIFA είχε ενημερωθεί και της ζητήθηκαν εγγυήσεις σχετικά με τις βίζες, την ασφάλεια και τη μεταχείριση της ιρανικής αποστολής.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ