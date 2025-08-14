Μήλος: 16 δημοτικοί υπάλληλοι καθαριότητας υπό κράτηση έπειτα από καταγγελία ότι πέταξαν απορρίμματα χωρίς άδεια

Στο Αστυνομικό Τμήμα της Μήλου οδηγήθηκαν την Τετάρτη (13/8) 16 υπάλληλοι καθαριότητας του Δήμου, έπειτα από καταγγελία ότι πέταξαν απορρίμματα χωρίς να έχουν άδεια.

Όπως αναφέρει το milosvoice.gr, οι εργαζόμενοι πήγαν να πετάξουν τα απορρίμματα στη χωματερή, σημείο που χρησιμοποιείται καθ’ υπόδειξή της δημοτικής αρχής.

Με το σκεπτικό ότι δεν είχαν άδεια να πετάξουν εκεί τα σκουπίδια συνελήφθησαν αργά την Τρίτη οι 16 οι οποίοι και κρατήθηκαν για ώρα. Στη συνέχεια αφέθηκαν ελεύθεροι εκτός από τον οδηγό ενός μικρού απορριμματοφόρου και δύο συμβασιούχες εργαζόμενες.

Νωρίς το πρωί της Τετάρτης μεταφέρθηκαν στη Σύρο με τη συνοδεία του δήμαρχου και του αρμόδιου αντιδημάρχου καθαριότητας οι δύο συμβασιούχες, ενώ ο οδηγός του απορριμματοφόρου χρειάστηκε να νοσηλευτεί στο Κέντρο Υγείας Μήλου, λόγω προβλήματος υγείας που παρουσίασε.

«Στοχοποίηση της υπηρεσίας καθαριότητας»

Ο Δήμος Μήλου σε ανακοίνωση που εξέδωσε μιλά για «στοχοποίηση της υπηρεσίας καθαριότητας και παραλύση της λειτουργίας της, εν μέσω τουριστικής περιόδου».

«Η Μήλος δεν θα γίνει το πεδίο ξεκαθαρίσματος μικροπολιτικών λογαριασμών. Αυτό που συμβαίνει σήμερα είναι προσβολή για κάθε κάτοικο και κάθε επισκέπτη. Το νησί μας αξίζει προστασία – και την απαιτούμε εδώ και τώρα», επισημαίνει

Συγκεκριμένα, η ανακοίνωση του Δήμου αναφέρει:

«Η Μήλος σήμερα βιώνει προμελετημένη παράλυση της Υπηρεσίας Καθαριότητας.

Μετά από στοχευμένη και ανυπόστατη καταγγελία, το σύνολο του προσωπικού Καθαριότητας και ολόκληρος ο στόλος απορριμματοφόρων του Δήμου κρατούνται, αφήνοντας το νησί χωρίς δυνατότητα αποκομιδής απορριμμάτων.

Δεν πρόκειται για απλή παρεξήγηση.

Δεν πρόκειται για «τεχνικό πρόβλημα» ή τυχαίο περιστατικό, αλλά για ευθεία υπονόμευση των καθημερινών αγώνων μας για ένα καλύτερο νησί.

Επέλεξαν να “χτυπήσουν” την καρδιά των υπηρεσιών μας, σε ένα ιδιαίτερα απαιτητικό διάστημα.

Η πράξη αυτή δεν στρέφεται μόνο κατά της Δημοτικής Αρχής – στρέφεται κατά ολόκληρης της Μήλου, των κατοίκων και των επισκεπτών, στην αιχμή της τουριστικής περιόδου, εις βάρος της δημόσιας υγείας, της εικόνας και της οικονομίας ΤΗΣ ΜΗΛΟΥ ΜΑΣ!

Απαιτούμε άμεση παρέμβαση από την Πολιτεία και την Κυβέρνηση.

Η λειτουργία της Υπηρεσίας Καθαριότητας πρέπει να αποκατασταθεί ΤΩΡΑ.

Η Μήλος δεν θα γίνει το πεδίο ξεκαθαρίσματος μικροπολιτικών λογαριασμών.

Αυτό που συμβαίνει σήμερα είναι προσβολή για κάθε κάτοικο και κάθε επισκέπτη.

Το νησί μας αξίζει προστασία – και την απαιτούμε εδώ και τώρα».