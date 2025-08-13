Ύπνος: Η Νο1 πρωινή συνήθεια που βλάπτει τον εγκέφαλο και την ψυχική σας υγεία, σύμφωνα με ειδικό

Μια κορυφαία νευροεπιστήμονας κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για μία φαινομενικά “αθώα” πρωινή συνήθεια, αποκαλύπτοντας τις επιπτώσεις της στην ψυχική υγεία και τη γνωστική σας λειτουργία. Μάθετε τι μπορείτε να κάνετε για να ξεκινήσετε τη μέρα σας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, ώστε να είστε πιο παραγωγικοί.

Η Νο1 πρωινή συνήθεια που «καταστρέφει» τον εγκέφαλο και τη διάθεσή σας, σύμφωνα με ειδικό

Ξεκινάτε τη μέρα σας ελέγχοντας το κινητό σας τηλέφωνο; Η Dr. Wendy Suzuki προειδοποιεί ότι αυτή η φαινομενικά αθώα πρωινή συνήθεια μπορεί να βλάπτει τον εγκέφαλό σας και επηρεάζει αρνητικά τη διάθεσή σας.

Σύμφωνα με τη νευροεπιστήμονα, το να κοιτάτε το τηλέφωνό σας μόλις ξυπνάτε (doomscrolling) είναι ένας λάθος τρόπος για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. Η κοινή αυτή συνήθεια έχει τις εξής επιπτώσεις:

Αυξάνει την κορτιζόλη : Τα επίπεδα της ορμόνης του στρες εκτοξεύονται θέτοντας το νευρικό σας σύστημα σε κατάσταση υψηλού συναγερμού.

: Τα επίπεδα της ορμόνης του στρες εκτοξεύονται θέτοντας το νευρικό σας σύστημα σε κατάσταση υψηλού συναγερμού. Αποσπά την προσοχή : Ο εγκέφαλός σας χάνει το πιο ισχυρό του παράθυρο της ημέρας, καθώς βρίσκεται σε κορυφαία νευροπλαστική λειτουργία μετά τον ύπνο.

: Ο εγκέφαλός σας χάνει το πιο ισχυρό του παράθυρο της ημέρας, καθώς βρίσκεται σε κορυφαία νευροπλαστική λειτουργία μετά τον ύπνο. Μειώνει την ενέργεια: Η ντοπαμίνη και η κορτιζόλη είναι σε υψηλά επίπεδα το πρωί, ενισχύοντας το κίνητρο, τη δημιουργικότητα και την εστίαση. Οι οθόνες «αρπάζουν αυτή την ενέργεια».

Όταν ξυπνάμε, ο εγκέφαλός μας έχει την ικανότητα να να αλλάζει και να προσαρμόζεται με βάση εξωτερικά ερεθίσματα (νευροπλαστικότητα). Η αποκατάσταση της ντοπαμίνης κατά τη διάρκεια του ύπνου δίνει μια φυσική ώθηση βελτιώνοντας την δημιουργικότητα και την συγκέντρωση. Το πρωινό “doomscrolling” στα social media σπαταλάει αυτή την πολύτιμη ευκαιρία.

Συμβουλές για ένα καλύτερο ξεκίνημα της μέρας

Η Dr. Suzuki μοιράζεται ένα απλό πείραμα για να καθυστερήσετε τη χρήση του τηλεφώνου κατά 20 λεπτά. Η ειδικός προτείνει να δοκιμάσετε τα εξής:

Κάντε διατάσεις : Ξεκινήστε τη μέρα σας με κίνηση.

: Ξεκινήστε τη μέρα σας με κίνηση. Καταγράψτε τρία πράγματα : Σκεφτείτε στόχους ή πράγματα στα οποία θέλετε να εστιάσετε.

: Σκεφτείτε στόχους ή πράγματα στα οποία θέλετε να εστιάσετε. Απλά καθίστε και απολαύστε τον καφέ σας: Δώστε χώρο στον εγκέφαλό σας να ηγηθεί των σκέψεων σας.

Παρατηρήστε τι συμβαίνει όταν δίνετε χώρο στον εγκέφαλό σας να λειτουργήσει φυσικά, χωρίς την άμεση επίδραση των ψηφιακών ερεθισμάτων.

Προσοχή στην χρήση του κινητού τηλεφώνου ακόμη και πριν από τον ύπνο

Αξίζει να σημειωθεί ότι το “doomscrolling” πριν τον ύπνο είναι εξίσου επιζήμιο για την ποιότητα του ύπνου σας. Οι ειδικοί προειδοποιούν ότι η χρήση οθόνης στο κρεβάτι, μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο αϋπνίας έως και 59% και να μειώσει τον χρόνο ύπνου κατά 24 λεπτά.

Επιλέξτε να ξεκινήσετε και να τελειώσετε τη μέρα σας με συνήθειες που υποστηρίζουν την υγεία του εγκεφάλου και την πνευματική σας ευεξία.