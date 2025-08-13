Σαχτάρ Ντόνετσκ – Παναθηναϊκός: Με σημαντικές απουσίες οι Ουκρανοί κόντρα στους Πράσινους

Πολύ σημαντικές απουσίες θα έχει και η Σαχτάρ Ντόνετσκ στον αυριανό (14/8, 21:00) δεύτερο αγώνα με τον Παναθηναϊκό για τον Γ’ προκριματικό του Europa League που θα διεξαχθεί στην Κρακοβία.

Συγκεκριμένα, ο Αρντά Τουράν δεν θα έχει στη διάθεσή του τον Κέβιν, ο οποίος αντιμετωπίζει πρόβλημα τραυματισμού εδώ και δύο εβδομάδες, ενώ διαπραγματεύεται τη μεταγραφή του στην Premier League και δη στη Φούλαμ.

Από εκεί και πέρα, εκτός έχουν τεθεί και οι τραυματίες Λασινά Τραορέ, Ντμίτρο Κρίσκιβ, ο Εγκουινάλδο που χτύπησε στον πρώτο αγώνα με τον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ, αλλά κι ο Πεδρίνιο που τραυματίστηκε στο παιχνίδι πρωταθλήματος με την Καρπάτι την περασμένη Κυριακή (10/8) στο Λβιβ.

Επίσης, προέκυψε κι άλλη μία απρόσμενη απουσία με τον Σουντάκοφ, ο οποίος πενθεί την απώλεια του πατέρα του και δεν θα παίξει κόντρα στον Παναθηναϊκό.

