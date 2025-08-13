Σε πύρινο κλοιό Μεσόγειος και Βαλκάνια – Τουλάχιστον πέντε νεκροί

Τουλάχιστον πέντε άτομα έχασαν τη ζωή τους και χιλιάδες αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους την Τρίτη (12/8), καθώς πυρκαγιές που τροφοδοτήθηκαν από τις υψηλές θερμοκρασίες και τον καύσωνα έκαψαν τεράστιες στη νότια Ευρώπη.

Εκδόθηκαν προειδοποιήσεις για καύσωνα στην Ιταλία, τη Γαλλία, την Ισπανία, την Πορτογαλία και τα Βαλκάνια, με τις θερμοκρασίες να αναμένεται να ξεπεράσουν τους 40 βαθμούς Κελσίου.

Ο καύσωνας είναι ένα ακόμη σημάδι της κλιματικής αλλαγής, η οποία τροφοδοτεί μακρύτερες, εντονότερες και όλο και πιο συχνές περιόδους ακραίας ζέστης. «Χάρη στην κλιματική αλλαγή, ζούμε τώρα σε έναν σημαντικά θερμότερο κόσμο», δήλωσε στην AFP ο Ακσάι Ντεόρας, ερευνητής στο τμήμα μετεωρολογίας του Πανεπιστημίου του Ρέντινγκ στη Βρετανία, προσθέτοντας ότι «πολλοί εξακολουθούν να υποτιμούν τον κίνδυνο».

Ένας υπάλληλος ισπανικού ιππικού κέντρου υπέκυψε από τα τραύματά του στο Tρες Κάντος, ένα πλούσιο προάστιο βόρεια της Μαδρίτης, σύμφωνα με αξιωματούχους — όπως αναφέρθηκε, ενώ προσπαθούσε να σώσει άλογα. Αργότερα, αξιωματούχοι στην Καστίλλη και τη Λεόν στη βορειοδυτική Ισπανία επιβεβαίωσαν ότι ένας άλλος άνδρας είχε σκοτωθεί ενώ καταπολεμούσε τις πυρκαγιές. Επίσης, ένας στρατιώτης στο Μαυροβούνιο πέθανε και ένας άλλος τραυματίστηκε σοβαρά όταν το βυτιοφόρο τους ανατράπηκε ενώ καταπολεμούσαν τις πυρκαγιές στους λόφους βόρεια της πρωτεύουσας Ένα παιδί πέθανε από θερμοπληξία στην Ιταλία τη Δευτέρα. Ο υπάλληλος του ιππικού κέντρου ήταν το πρώτο θύμα από τις δεκάδες πυρκαγιές που έχουν πλήξει την Ισπανία από την έναρξη της καύσωνα την περασμένη εβδομάδα. Εκατοντάδες κάτοικοι του Τρες Κάντος εγκατέλειψαν τα σπίτια τους λόγω της ταχέως πυρκαγιάς, η οποία κατασβέστηκε το πρωί της Τρίτης.

Ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ εξέφρασε τα συλλυπητήρια του και ανέφερε σε αναρτήσεις του στο X ότι οι υπηρεσίες διάσωσης «εργάζονται ασταμάτητα για την κατάσβεση των πυρκαγιών» και προειδοποίησε: «Βρισκόμαστε σε εξαιρετικά υψηλό κίνδυνο δασικών πυρκαγιών. Παρακαλώ να είστε πολύ προσεκτικοί».

Todos los medios del Gobierno para luchar contra los incendios. La noche será complicada en muchas zonas de España. Mucha precaución y sigamos las recomendaciones de las autoridades. Todo mi apoyo a las personas que se encuentran en zonas afectadas. Y mis mejores deseos de… https://t.co/I2EwZn55vE — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) August 12, 2025

Σώθηκαν την «τελευταία στιγμή»

Σε άλλες περιοχές στη νότια Ισπανία, περίπου 2.000 άτομα εκκένωσαν ξενοδοχεία και σπίτια κοντά στις δημοφιλείς παραλίες της Ταρίφα στην Ανδαλουσία. Η πυρκαγιά ξέσπασε κοντά στο σημείο όπου μια παρόμοια πυρκαγιά είχε αναγκάσει σε εκκενώσεις νωρίτερα αυτόν τον μήνα.

«Καταφέραμε να σώσουμε την κατοικημένη περιοχή την τελευταία στιγμή», δήλωσε ο Αντόνιο Σάνζ, υπουργός Εσωτερικών της περιφέρειας της Ανδαλουσίας. Στην Καστίλλη και τη Λεόν, αναφέρθηκαν δεκάδες πυρκαγιές, μεταξύ των οποίων και μία που απειλούσε το Λας Μεντούλας, ένα μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO, γνωστό για τα αρχαία ρωμαϊκά ορυχεία χρυσού. Ο επικεφαλής της περιφερειακής κυβέρνησης της Καστίλης και Λεόν, Αλφόνσο Φερνάντες Μανουέκο, δεσμεύτηκε «να δράσει γρήγορα και γενναιόδωρα» μόλις τελειώσει η πυρκαγιά, προκειμένου να αποκαταστήσει τον χώρο «στην πλήρη δόξα του το συντομότερο δυνατό». Στη γειτονική Πορτογαλία, οι πυροσβέστες καταπολέμησαν τρεις μεγάλες πυρκαγιές, με την πιο σοβαρή να βρίσκεται κοντά στο Τρανκόσο, στο κέντρο της χώρας.

Περισσότεροι από 700 πυροσβέστες έχουν αποσταλεί στην περιοχή. Την Τρίτη το πρωί, οι καμπάνες των εκκλησιών χτυπούσαν στο Μέντο Γκόρντο, ένα χωριουδάκι κοντά στο Τρανκόσο, για να σημάνουν συναγερμό, καθώς μια πυκνή στήλη καπνού ανέβαινε στο βάθος, όπως έδειξαν εικόνες που μεταδόθηκαν από την πορτογαλική τηλεόραση. Οι εκπομπές καπνού και αερίων του θερμοκηπίου που σχετίζονται με τις δασικές πυρκαγιές από την αρχή του καλοκαιριού στο Βόρειο Ημισφαίριο είναι από τις υψηλότερες που έχουν καταγραφεί ποτέ, σύμφωνα με τον κλιματικό παρατηρητήριο της ΕΕ Copernicus.

«Πάρα πολλή ζέστη»

Τη Δευτέρα καταρρίφθηκαν τα ρεκόρ θερμοκρασίας σε τέσσερις μετεωρολογικούς σταθμούς στη νότια Γαλλία και τα τρία τέταρτα της χώρας βρισκόταν σε κατάσταση συναγερμού για καύσωνα την Τρίτη, με τις θερμοκρασίες να προβλέπεται ότι θα ξεπεράσουν τους 40 βαθμούς Κελσίου στην κοιλάδα του Ροδανού. Στην περιοχή του Ροδανού απαγορεύθηκαν οι δημόσιες εκδηλώσεις σε εξωτερικούς χώρους.

Οι θερμοκρασίες άρχισαν να αυξάνονται την Παρασκευή, στο δεύτερο κύμα καύσωνα που χτυπά τη Γαλλία σε λίγες μόνο εβδομάδες, και ενδέχεται να παραμείνουν υψηλές μέχρι την επόμενη εβδομάδα, σύμφωνα με την εθνική μετεωρολογική υπηρεσία Meteo-France. Αυτό θα σήμαινε μια περίοδο 12 έως 14 ημερών ακραίας ζέστης. «Είναι ήδη πολύ ζεστά», είπε ο Αλέν Μπισό, 34 ετών, καθώς καθόταν στη βεράντα ενός καφέ νωρίς το πρωί της Τρίτης στη Ντιζόν, στην ανατολική Γαλλία. «Προτιμώ να πάω στο γραφείο. Τουλάχιστον εκεί υπάρχει κλιματισμός». Έντεκα ιταλικές πόλεις, μεταξύ των οποίων η Ρώμη, το Μιλάνο και η Φλωρεντία, τέθηκαν σε κόκκινο συναγερμό την Τρίτη λόγω της ζέστης.

Στο Μαυροβούνιο, πυροσβεστικές δυνάμεις με τη βοήθεια στρατιωτικού προσωπικού καταπολεμούσαν για δεύτερη ημέρα μια πυρκαγιά γύρω από την Ποντγκόριτσα, όταν το βυτιοφόρο ανατράπηκε, σκοτώνοντας τον στρατιώτη, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Άμυνας. Οι αρχές προειδοποίησαν τους κατοίκους να παραμείνουν στα σπίτια τους λόγω του καπνού από μια δασική πυρκαγιά που μαίνεται στους λόφους πάνω από την Ποντγ.

Εκατοντάδες στρατιώτες και πυροσβέστες καταπολεμούσαν επίσης τις πυρκαγιές στην Αλβανία, ενώ η Ελλάδα ζήτησε τη βοήθεια της Ε.Ε. για την καταπολέμηση περισσότερων από 100 πυρκαγιών που τροφοδοτήθηκαν από ισχυρούς ανέμους και ξηρές συνθήκες στο έδαφός της. Η Αθήνα ζήτησε τέσσερα πυροσβεστικά αεροσκάφη από τον Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας της Ε.Ε. μετά την εκκένωση 20 χωριών στην περιοχή της Αχαΐας. Περισσότερο από το ήμισυ (52%) της Ευρώπης και της λεκάνης της Μεσογείου επλήγησαν από ξηρασία τον Ιούλιο για τέταρτο συνεχόμενο μήνα, σύμφωνα με ανάλυση του AFP με βάση τα δεδομένα του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου Ξηρασίας (EDO). Τα επίπεδα ξηρασίας στην περιοχή είναι τα υψηλότερα που έχουν καταγραφεί για τον μήνα Ιούλιο από την έναρξη της συλλογής δεδομένων το 2012, υπερβαίνοντας τον μέσο όρο της περιόδου 2012-2024 κατά 21%.