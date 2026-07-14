Ουκρανία: Μπαράζ εκρήξεων στο Κίεβο – 17 τραυματίες από ρωσικά πλήγματα σε Ζαπορίζια και Χάρκοβο

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Σειρά εκρήξεων καταγράφηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα στο Κίεβο, σύμφωνα με δημοσιογράφο του Γαλλικού Πρακτορείου, λίγο μετά την προειδοποίηση της ουκρανικής πολεμικής αεροπορίας για την προσέγγιση πυραύλων προς την πρωτεύουσα.

«Συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας επιχειρούν στην πρωτεύουσα. Ο εχθρός επιτίθεται στο Κίεβο με βαλλιστικούς πυραύλους», ανέφερε ο δήμαρχος της πόλης Βιτάλι Κλίτσκο μέσω Telegram.

Τρεις εστίες πυρκαγιάς καταγράφηκαν στη συνοικία Χολοσίφσκι, στο νότιο Κίεβο, μετά τις εκρήξεις που σημειώθηκαν στην πρωτεύουσα, σύμφωνα με τον δήμαρχο Βιτάλι Κλίτσκο. Οι αρχές ανέφεραν ότι δεν υπάρχουν μέχρι στιγμής πληροφορίες για τραυματίες, όπως επιβεβαίωσε και ο επικεφαλής της διοίκησης της πόλης, Τιμούρ Τκατσένκο.

Σειρήνες της αεράμυνας άρχισαν να ηχούν στην ουκρανική πρωτεύουσα προτού ακουστούν τουλάχιστον έξι εκρήξεις. Ο συναγερμός έληξε έπειτα από περίπου 50 λεπτά.

Στο μεταξύ, στη νοτιοανατολική πόλη Ζαπορίζια, 11 άνθρωποι τραυματίστηκαν από επιθέσεις με ρωσικά μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα, σύμφωνα με τις υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων. Παράλληλα, έξι ακόμη άνθρωποι τραυματίστηκαν σε περιοχή κοντά στο Χάρκοβο, στη βορειοανατολική Ουκρανία, όπως ανακοίνωσε ο επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης της ομώνυμης περιφέρειας, Όλεχ Σινεχούμποφ.

Η νέα ρωσική επίθεση καταγράφηκε ώρες αφού ηγέτες χωρών της λεγόμενης «Συμμαχίας των Προθύμων», σύμμαχοι της Ουκρανίας, συναντήθηκαν στο Παρίσι χθες για να αυξήσουν τη βοήθεια που παρέχουν στο Κίεβο και να εντείνουν την πίεσή τους στη Μόσχα.

Εννιά ευρωπαϊκές χώρες ανακοίνωσαν στη συνάντηση τη δημιουργία «εντελώς αμυντικής» συμμαχίας για την ανάπτυξη «αντιβαλλιστικών δυνατοτήτων» στην Ευρώπη.

Ζελένσκι: «Ιστορική ημέρα για όλους μας»

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι μίλησε για «ιστορική ημέρα για όλους μας». Δεν έχει σταματήσει να ζητεί από τους συμμάχους του περισσότερα μέσα αντιαεροπορικής άμυνας, για την αντιμετώπιση των βαλλιστικών και των υπερηχητικών πυραύλων που πλήττουν καθημερινά τη χώρα του, με φόντο δημοσιεύματα για την έλλειψη πυρομαχικών για τα αμερικανικά συστήματα Patriot.

Από τον Ιούνιο, το Κίεβο γίνεται συχνά στόχος επιθέσεων με αυξανόμενο αριθμό πυραύλων, ιδίως βαλλιστικών, ταχύτερων, δυσκολότερο να αναχαιτιστούν από τους πυραύλους κρουζ.

Τριάντα άνθρωποι σκοτώθηκαν σε ρωσικό βομβαρδισμό που σύμφωνα με τις αρχές στο Κίεβο ήταν εύρους άνευ προηγουμένου τη νύχτα της 1ης προς 2η Ιουλίου.