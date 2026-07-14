Λούλα κατά Τραμπ: «Οι ΗΠΑ δεν μπορούν να συμπεριφέρονται σαν πειρατές»

Ο πρόεδρος της Βραζιλίας, Λουίς Ινάσιου Λούλα ντα Σίλβα, επέκρινε έντονα τις Ηνωμένες Πολιτείες, υποστηρίζοντας ότι θα ενεργούσαν ως «πειρατές» εάν επιβάλουν τέλος στα πλοία που διέρχονται από το Στενό του Ορμούζ, όπως προανήγγειλε ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός πρόεδρος πρότεινε μέσω Truth Social την είσπραξη ποσού ίσου με το 20% της αξίας του φορτίου κάθε σκάφους ως αποζημίωση για την «φύλαξη» του στενού.

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Διεθνή Νέα

Λούλα ντα Σίλβα
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο πρόεδρος της Βραζιλίας, Λουίς Ινάσιου Λούλα ντα Σίλβα, εξαπέλυσε σκληρή κριτική κατά των ΗΠΑ, υποστηρίζοντας ότι θα ενεργούσαν ως «πειρατές» εάν προχωρούσαν στην επιβολή τέλους στα πλοία που διέρχονται από το Στενό του Ορμούζ, όπως προανήγγειλε ο Ντόναλντ Τραμπ.
  • Ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε μέσω Truth Social ότι οι ΗΠΑ θα αρχίσουν να εισπράττουν εν είδει αποζημίωσης για την υπηρεσία που παρέχουν ως «φύλακες» του στενού ποσό ίσο με το 20% της αξίας του φορτίου κάθε σκάφους που θα το διαπλέει.
  • Ο Λούλα δήλωσε χαρακτηριστικά ότι «Οι ΗΠΑ, μεγάλη χώρα που, πιστεύω, πολεμούσαν για πολύ καιρό την πειρατεία, δεν μπορούν σήμερα να συμπεριφέρονται σαν πειρατές».

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Σκληρή κριτική κατά των Ηνωμένων Πολιτειών εξαπέλυσε ο πρόεδρος της Βραζιλίας, Λουίς Ινάσιου Λούλα ντα Σίλβα, υποστηρίζοντας ότι θα ενεργούσαν ως «πειρατές» εάν προχωρούσαν στην επιβολή τέλους στα πλοία που διέρχονται από το Στενό του Ορμούζ, όπως προανήγγειλε ο Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε μέσω Truth Social ότι οι ΗΠΑ θα αρχίσουν να εισπράττουν εν είδει αποζημίωσης για την υπηρεσία που παρέχουν ως «φύλακες» του στενού ποσό ίσο με το 20% της αξίας του φορτίου κάθε σκάφους που θα το διαπλέει, «άμεσα».

«Σε άλλες εποχές, θα το θεωρούσαμε πειρατεία αυτό», είπε ο Λούλα κατά τη διάρκεια δημόσιας εκδήλωσης στη Σάο Καετάνου ντο Σουλ, στην πολιτεία Σάο Πάουλου.

«Οι ΗΠΑ, μεγάλη χώρα που, πιστεύω, πολεμούσαν για πολύ καιρό την πειρατεία, δεν μπορούν σήμερα να συμπεριφέρονται σαν πειρατές», πρόσθεσε.

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