Σαν σήμερα 14 Ιουλίου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.
Γεγονότα
- 1789: Πέφτει η Βαστίλη, σηματοδοτώντας την έναρξη της Γαλλικής Επανάστασης. (Εθνική εορτή της Γαλλίας)
- 1795: Η «Μασσαλιώτιδα» υιοθετείται και επισήμως ως ο εθνικός ύμνος της Γαλλίας. Γράφτηκε το 1792 από τον Ρουζέ ντε Λιλ.
- 1824: 12.000 Τουρκαλβανοί υπό τον Γιουσούφ Περκόφτσαλη, ξεκινώντας από τη Γραβιά, επιτίθενται εναντίον της Άμπλιανης Φωκίδος, όπου έχουν οχυρωθεί 3.000 Έλληνες υπό τον Νάκο Πανουργιά. Έπειτα από σκληρή εννιάωρη μάχη, οι Έλληνες τρέπουν σε φυγή τους Τουρκαλβανούς και τους καταδιώκουν επί τρεις ημέρες. Πεσόντες 37 Έλληνες, 2.000 Τούρκοι νεκροί. (Η Μάχη της Άμπλιανης)
- 1919: Ελληνικό στρατιωτικό τμήμα παρελαύνει τιμητικά στη Λεωφόρο των Ηλυσίων Πεδίων στο Παρίσι, κατά τον λαμπρό εορτασμό της νίκης των συμμάχων στον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο.
- 1921: Δύο Ιταλοαμερικανοί αναρχικοί, ο Νίκολα Σάκο και ο Μπαρτολομέο Βαντσέτι, καταδικάζονται σε θάνατο για το φόνο του λογιστή της εταιρίας που δούλευαν. Μέχρι και σήμερα, πολλοί πιστεύουν ότι στην καταδίκη τους υπήρξε δικαστική πλάνη και ότι ήταν αθώοι.
- 1992: Σημειώνεται απόπειρα δολοφονίας εναντίον του υπουργού Οικονομικών, Ιωάννη Παλαιοκρασά, από τη «17 Νοέμβρη» στην πλατεία Συντάγματος. Σκοτώνεται ο περαστικός Θάνος Αξαρλιάν.
Γεννήσεις
- 1868: Γερτρούδη Μπελ, Βρετανίδα πράκτορας, αρχαιολόγος και συγγραφέας, η οποία φέρεται να «εφηύρε» το Ιράκ, με τη μορφή που το γνωρίζουμε σήμερα. Θεωρείται ότι σχεδίασε στην ουσία τα σύνορα της χώρας, τα οποία συμπεριλάμβαναν τις τρεις μεγάλες διοικητικές περιφέρειες της πρώην Μεσοποταμίας. Κάποιοι, μάλιστα, την αποκάλεσαν ως «μη εστεμμένη βασίλισσα του Ιράκ». (Θαν. 12/7/1926)
- 1896: Μπουεναβεντούρα Ντουρούτι, Ισπανός αναρχικός, από τις ηγετικές φυσιογνωμίες της δημοκρατικής παράταξης στον ισπανικό εμφύλιο. (Θαν. 20/11/1936)
- 1918: Ίνγκμαρ Μπέργκμαν, Σουηδός σκηνοθέτης. («Φάνυ και Αλέξανδρος», «Κραυγές και Ψίθυροι», «Σκηνές από ένα γάμο») (Θαν. 30/7/2007)
- 1988: Κόνορ ΜακΓκρέγκορ, Ιρλανδός αθλητής σύνθετων πολεμικών τεχνών
Θάνατοι
- 1809: Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, κατά κόσμο Νικόλαος Καλλιβρούτσης. Μυστικός θεολόγος και φιλόσοφος. Θεωρείται ως μία από τις ηγετικές μορφές της κίνησης των Κολλυβάδων Πατέρων, μαζί με τους Μακάριο Νοταρά και Αθανάσιο Πάριο. Είναι ο συγγραφέας του «Πηδαλίου», της «Φιλοκαλίας» και του «Ευεργετινού». (Γεν. 1749)
- 1943: Λουτζ Λονγκ, Γερμανός αθλητής του άλματος εις μήκος, ο μεγάλος αντίπαλος του Τζέσε Όουενς στο τελικό του αγωνίσματος στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Βερολίνου το 1936. (Γεν. 27/4/1913)
- 2003: Κομπάι Σεγκούντο, καλλιτεχνικό ψευδώνυμο του Φρανσίσκο Ρεπιλάδο, Κουβανός κιθαριστής και συνθέτης, που απέκτησε διεθνή φήμη το 1997 με το άλμπουμ «Μπουένα Βίστα Σόσιαλ Κλαμπ», το οποίο απέσπασε πολλά Γκράμι, ενώ εμφανίστηκε και στην ομώνυμη ταινία. (Γεν. 18/11/1907)