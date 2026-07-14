Καιρός: Υψηλές θερμοκρασίες, ενισχυμένοι άνεμοι και πρόσκαιρες νεφώσεις σήμερα – Πού αναμένονται τοπικές βροχές

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Γενικά αίθριος αναμένεται ο καιρός, με τις υψηλές θερμοκρασίες να διατηρούνται και μόνο πρόσκαιρες νεφώσεις να κάνουν την εμφάνισή τους κατά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Σε ορισμένες περιοχές της χώρας δεν αποκλείεται να εκδηλωθούν ασθενείς τοπικές βροχές ή όμβροι, ενώ οι βόρειοι άνεμοι θα συνεχίσουν να πνέουν ενισχυμένοι, φτάνοντας τοπικά στα 7 μποφόρ στο ανατολικό Αιγαίο.

Η θερμοκρασία δεν θα παρουσιάσει αξιόλογη μεταβολή, με τον υδράργυρο να αγγίζει τους 33 με 35 βαθμούς Κελσίου στις περισσότερες περιοχές και τοπικά στα ηπειρωτικά έως τους 36 βαθμούς.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις, κυρίως τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν ασθενείς τοπικές βροχές ή όμβροι στη Χαλκιδική και την ανατολική Μακεδονία.

Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις, κυρίως τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν ασθενείς τοπικές βροχές ή όμβροι στη Χαλκιδική και την ανατολική Μακεδονία. Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, βαθμιαία μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, βαθμιαία μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 18 έως 34 και τοπικά στην κεντρική Μακεδονία έως 35 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Γενικά αίθριος. Άνεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 4 και στο Ιόνιο 5 και τοπικά στα βόρεια έως 6 μποφόρ.

Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 4 και στο Ιόνιο 5 και τοπικά στα βόρεια έως 6 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 21 έως 33 με 34, τοπικά στα ηπειρωτικά 35 με 36 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις, κυρίως τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες, οπότε θα εκδηλωθούν λίγες τοπικές βροχές ή όμβροι κυρίως στην Εύβοια, τις Σποράδες και τη νότια Πελοπόννησο.

Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις, κυρίως τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες, οπότε θα εκδηλωθούν λίγες τοπικές βροχές ή όμβροι κυρίως στην Εύβοια, τις Σποράδες και τη νότια Πελοπόννησο. Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4, στα ανατολικά τοπικά 5 μποφόρ.

Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4, στα ανατολικά τοπικά 5 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 21 έως 35 και τοπικά στη Θεσσαλία 36 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Αίθριος.

Αίθριος. Άνεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5, στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ.

Βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5, στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 22 έως 33 και στη νότια Κρήτη τοπικά 34 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Αίθριος.

Αίθριος. Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6, τοπικά 7 μποφόρ.

Από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6, τοπικά 7 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 23 έως 33 με 34 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Γενικά αίθριος. Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4, στα ανατολικά τοπικά 5 μποφόρ.

Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4, στα ανατολικά τοπικά 5 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου, στα ανατολικά 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι – απόγευμα.

Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι – απόγευμα. Άνεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ, με βαθμιαία εξασθένηση. Από το απόγευμα νότιοι νοτιοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ.

Βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ, με βαθμιαία εξασθένηση. Από το απόγευμα νότιοι νοτιοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 15-07-2026

Γενικά αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά οπότε στα ορεινά πιθανόν να σημειωθούν ασθενείς τοπικές βροχές ή όμβροι.

με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά οπότε στα ορεινά πιθανόν να σημειωθούν ασθενείς τοπικές βροχές ή όμβροι. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, τοπικά στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ.

θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, τοπικά στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 33 με 35 βαθμούς και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 36 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΗΜΕΡΩΝ

Η πρόγνωση καιρού επόμενων ημερών παρέχεται, ως αποτέλεσμα αριθμητικής ανάλυσης, στο:

http://oldportal.emy.gr/emy/el/forecast/xartis_prognosis_kairou_perioxis