Η ΕΡΤ στοχεύει στο Nations League

Η ΕΡΤ αναζητά δικαιώματα μεγάλης αθλητικής διοργάνωσης για να ενισχύσει το πρόγραμμά της, μετά την απώλεια του ελληνικού πρωταθλήματος μπάσκετ. Το ενδιαφέρον της δημόσιας τηλεόρασης στρέφεται στους αγώνες της Εθνικής Ελλάδας στο Nations League.

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Media & Τηλεοπτικά Νέα

Τηλεθέαση
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η ΕΡΤ βρίσκεται σε αναζήτηση μεγάλης αθλητικής διοργάνωσης για να ενισχύσει το πρόγραμμά της.
  • Μετά την απώλεια των δικαιωμάτων του ελληνικού πρωταθλήματος μπάσκετ, η δημόσια τηλεόραση επιχειρεί να κλειδώσει τα δικαιώματα άλλης διοργάνωσης.
  • Το βλέμμα των ιθυνόντων της ΕΡΤ στρέφεται στην Εθνική Ελλάδας και ειδικότερα στους αγώνες της στο Nations League.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Σε αναζήτηση μεγάλης αθλητικής διοργάνωσης βρίσκεται η ΕΡΤ για να ενισχύσει το πρόγραμμά της.

Με βάση τη Reallife, η απώλεια των δικαιωμάτων του ελληνικού πρωταθλήματος μπάσκετ από τον ΣΚΑΪ προκάλεσε έντονη δυσαρέσκεια στο εσωτερικό της δημόσιας τηλεόρασης, που επιχειρεί τώρα να… γυρίσει το παιχνίδι, κλειδώνοντας τα δικαιώματα άλλης αθλητικής διοργάνωσης με διεθνές εκτόπισμα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το βλέμμα των ιθυνόντων της ΕΡΤ στρέφεται στην Εθνική Ελλάδας και ειδικότερα στους αγώνες της στο Nations League. Μέχρι τώρα τα δικαιώματα της Εθνικής στο Πρωτάθλημα Εθνών της UEFA τα είχε ο Alpha. Η ΕΡΤ επιδιώκει να «κλειδώσει» τους επόμενους αγώνες της εθνικής μας ομάδας ποδοσφαίρου που θα διεξαχθούν τον Σεπτέμβριο.

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ