Η ΕΡΤ στοχεύει στο Nations League

Σε αναζήτηση μεγάλης αθλητικής διοργάνωσης βρίσκεται η ΕΡΤ για να ενισχύσει το πρόγραμμά της.

Με βάση τη Reallife, η απώλεια των δικαιωμάτων του ελληνικού πρωταθλήματος μπάσκετ από τον ΣΚΑΪ προκάλεσε έντονη δυσαρέσκεια στο εσωτερικό της δημόσιας τηλεόρασης, που επιχειρεί τώρα να… γυρίσει το παιχνίδι, κλειδώνοντας τα δικαιώματα άλλης αθλητικής διοργάνωσης με διεθνές εκτόπισμα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το βλέμμα των ιθυνόντων της ΕΡΤ στρέφεται στην Εθνική Ελλάδας και ειδικότερα στους αγώνες της στο Nations League. Μέχρι τώρα τα δικαιώματα της Εθνικής στο Πρωτάθλημα Εθνών της UEFA τα είχε ο Alpha. Η ΕΡΤ επιδιώκει να «κλειδώσει» τους επόμενους αγώνες της εθνικής μας ομάδας ποδοσφαίρου που θα διεξαχθούν τον Σεπτέμβριο.