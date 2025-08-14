Οι αθλητικές μεταδόσεις 14/8/2025

Enikos Newsroom

Media

Αθλητικές μεταδόσεις

Οι ευρωπαϊκές ρεβάνς της ΑΕΚ, του Παναθηναϊκού και του ΠΑΟΚ απέναντι σε Άρη Λεμεσού, Σαχτάρ Ντόνετσκ και Βόλφσμπεργκερ, αντίστοιχα, το φιλικό προετοιμασίας της Εθνικής μπάσκετ ανδρών απέναντι στο Μαυροβούνιο και το σπουδαίο φιλικό του Ολυμπιακού απέναντι στη Νάπολι, ξεχωρίζουν από το πρόγραμμα με τις  αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.

Αναλυτικά όλες οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (14/08/2025):

18:00 Novasports 6HD WTA 1000 2025 Σινσινάτι

19:00 COSMOTE SPORT 3 HD Νάπολι – Ολυμπιακός Φιλικός Αγώνας

19:00 ΕΡΤ News Ελλάδα – Μαυροβούνιο Μπάσκετ Φιλικός αγώνας

20:00 OPEN TV Bόλφσμπεργκερ ΑΚ – ΠΑΟΚ UEFA EuropaLeague

21:00 COSMOTE SPORT 1 HD ΑΕΚ – Άρης Λεμεσού UEFA Conference League

21:00 COSMOTE SPORT 2 HD Σαχτάρ Ντόνετσκ – Παναθηναϊκός UEFA Europa League

22:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 2025 Σινσινάτι

