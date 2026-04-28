Ηνωμένο Βασίλειο: Στο ΥΠΕΞ ο πρέσβης του Ιράν για «εμπρηστικά σχόλια» – Προειδοποίηση για υποκίνηση βίας

Κλήση για εξηγήσεις από το Foreign Office

Ο πρέσβης του Ιράν στο Ηνωμένο Βασίλειο κλήθηκε στο υπουργείο Εξωτερικών, μετά από «απαράδεκτα και εμπρηστικά σχόλια» που φέρεται να έγιναν από την ιρανική πρεσβεία μέσω social media.

Ο αρμόδιος υφυπουργός για τη Μέση Ανατολή, Χάμις Φάλκονερ, ξεκαθάρισε ότι «οι ενέργειες και τα σχόλια αυτά είναι απολύτως απαράδεκτα».

Προειδοποίηση για υποκίνηση βίας

Το Foreign Office τόνισε ότι η πρεσβεία «πρέπει να σταματήσει κάθε μορφή επικοινωνίας που θα μπορούσε να ερμηνευτεί ως ενθάρρυνση βίας στο Ηνωμένο Βασίλειο ή διεθνώς».

Σκληρή γραμμή απέναντι στην Τεχεράνη

Σε δήλωσή του, το βρετανικό υπουργείο Εξωτερικών ανέφερε:

«Το βίαιο και καταπιεστικό καθεστώς του Ιράν θα συνεχίσει να καταγγέλλεται από την κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου για τις κακόβουλες δραστηριότητές του στο βρετανικό έδαφος, τις απερίσκεπτες επιθέσεις κατά των συμμάχων μας στον Κόλπο και τη βία κατά του ίδιου του λαού του».

Αναφορές για κάλεσμα σε «θυσία»

Το υπουργείο δεν διευκρίνισε ποια ανάρτηση προκάλεσε την αντίδραση, ωστόσο η εξέλιξη έρχεται μετά από δημοσίευμα της Metro, σύμφωνα με το οποίο η ιρανική πρεσβεία είχε καλέσει Ιρανούς στο εξωτερικό να «θυσιάσουν τη ζωή τους για την πατρίδα».

«Appalling» η καμπάνια στρατολόγησης

Η συγκεκριμένη κίνηση έχει χαρακτηριστεί «σοκαριστική» από τη σκιώδη υπουργό Εξωτερικών του Ηνωμένου Βασιλείου, Πρίτι Πατέλ, η οποία κάλεσε τον πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ, την αστυνομία και το υπουργείο Εσωτερικών να παρέμβουν.

Ανάρτηση μέσω Telegram

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, το μήνυμα στρατολόγησης δημοσιεύτηκε στις 15 Απριλίου στο επίσημο κανάλι Telegram της πρεσβείας της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν στο Λονδίνο.

Σε αυτό, οι Ιρανοί της διασποράς στο Ηνωμένο Βασίλειο καλούνται να «δώσουν τη ζωή τους» για να «υπερασπιστούν το ιρανικό έδαφος».

Πρόσκληση εγγραφής μέσω πλατφόρμας

Το μήνυμα καλεί επίσης τους ενδιαφερόμενους να δηλώσουν συμμετοχή μέσω του συστήματος Mikhak, της επίσημης ψηφιακής πλατφόρμας προξενικών υπηρεσιών της ιρανικής κυβέρνησης.