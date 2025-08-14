Δυτική Ελλάδα: Στο μικροσκόπιο των Αρχών υλικό για το πώς ξεκίνησαν οι φωτιές – Τα στοιχεία που εξετάζουν για εμπρησμούς

Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, για τις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν τα τελευταία 24ωρα, κυρίως, στη δυτική Ελλάδα, όπου τα πύρινα μέτωπα πλέον παρουσιάζουν βελτιωμένη εικόνα.

Φαίνεται ότι σε περιπτώσεις όπως στη μεγάλη πυρκαγιά στην Αχαΐα, στο Γυμνότοπο Πρέβεζας, αλλά και στη Χίο, τα στοιχεία που έχουν συλλέξει οι αξιωματικοί του Ανακριτικού του Πυροσβεστικού Σώματος δείχνουν ότι πιθανότατα οι προκλήσεις των πυρκαγιών είναι από πυλώνες ηλεκτρικού ρεύματος και η έναρξη της πυρκαγιάς φαίνεται να οφείλεται σε κάποιο βραχυκύκλωμα σε κάποιον σπινθήρα.

Ωστόσο, υπάρχουν και περιπτώσεις όπου υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις ότι πρόκειται για εμπρησμό. Ενδεικτικά, για την πυρκαγιά στη Ζάκυνθο, στα Συχαινά της Πάτρας, στη Βόνιτσα αλλά και στα Φλάμπουρα Πρεβέζης, τα στοιχεία που έχουν συλλέξει από το πεδίο, τα στελέχη του ανακριτικού του Πυροσβεστικού Σώματος, οι μαρτυρίες αλλά και το οπτικοακουστικό υλικό που εξετάζουν κάθε φορά, φαίνεται να δείχνουν ότι έχουμε να κάνουμε με περιπτώσεις εμπρησμού, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Υπενθυμίζεται ότι στην περιοχή της Πάτρας, πολύ κοντά στο Γηροκομείο, οι αστυνομικοί της ΟΠΚΕ συνέλαβαν έναν 25χρονο άνδρα, ο οποίος είχε μπει σε οικοπεδική έκταση, προκάλεσε φωτιά, μάλιστα, οι κινήσεις του καταγράφηκαν και από κάμερα ασφαλείας και από φωτογράφο που βρέθηκε στο σημείο, συνελήφθη, σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος του και σήμερα αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον της Δικαιοσύνης.

Σημειώνεται ότι είναι ιδιαίτερα επιβαρυντικές οι διατάξεις του νόμου, τόσο σε ό,τι έχει να κάνει με τις ποινές φυλάκισης που δίνει ο δικαστής, αλλά και τα διοικητικά πρόστιμα σε αυτές τις περιπτώσεις.