«Άδεια ευελιξίας»: Τι είναι και υπό ποιες προϋποθέσεις χορηγείται στους εργαζομένους – Όσα πρέπει να γνωρίζετε

«Άδεια ευελιξίας» μπορεί να χορηγηθεί από τον εργοδότη σε μια συγκεκριμένη κατηγορία εργαζομένων αλλά υπό κάποιες προϋποθέσεις.

Της Κατερίνας Φεσσά

Πρόκειται για τις ευέλικτες ρυθμίσεις εργασίας που μπορεί να ζητήσει από τον εργοδότη του κάθε εργαζόμενος γονέας ή φροντιστής με παιδιά ηλικίας έως 12 χρονών για λόγους φροντίδας, όπως προβλέπει η υφιστάμενη νομοθεσία. Δηλαδή να απασχοληθεί με καθεστώς τηλεργασίας, με μερική απασχόληση ή ακόμη και με ευέλικτο ωράριο εργασίας.

Ερωτήσεις και απαντήσεις

Το enikonomia.gr δημοσιεύει έναν οδηγό με ερωτήσεις και απαντήσεις για τη χορήγηση της «άδεια ευελιξίας» στους εργαζόμενους προκειμένου να λύσει κάθε απορία ενδιαφερομένου. Αναλυτικά:

1) Πότε μπορεί κάποιος να ζητήσει ευέλικτες ρυθμίσεις εργασίας από τον εργοδότη του

Ο εργαζόμενος γονέας ή ο φροντιστής με παιδιά ηλικίας έως 12 χρονών θα πρέπει να έχει συμπληρώσει 6 μήνες συνεχούς ή με διαδοχικές συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου στον ίδιο εργοδότη. Ωστόσο αυτό δεν ισχύει εάν κάποιος επωφελείται από κάποια ειδική διάταξη με πιο ευνοϊκούς όρους ή εάν υπάρχει κάποια συμφωνία μεταξύ του εργοδότη με τον εργαζόμενο.

2) Τι ισχύει για την αίτηση του εργαζομένου περί ευέλικτων ρυθμίσεων εργασίας

Ο εργοδότης θα πρέπει μέσα σε 1 μήνα να εξετάσει κάθε αίτηση του εργαζομένο υ για ευέλικτες ρυθμίσεις εργασίας σύμφωνα με τις ανάγκες της επιχείρησης και του εργαζομένου αλλά και να τη διεκπεραιώσει.

υ για ευέλικτες ρυθμίσεις εργασίας σύμφωνα με τις ανάγκες της επιχείρησης και του εργαζομένου αλλά και να τη διεκπεραιώσει. Την πιθανή απόρριψη κάποιου αιτήματος ή την αναβολή χορήγησης του θα πρέπει ο εργοδότης να την τεκμηριώσει εγγράφως.

3) Σε ποιες περιπτώσεις οι εργαζόμενοι επιστρέφουν στην αρχική μορφή απασχόλησης τους

Αυτό γίνεται όταν: