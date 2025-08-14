«Άδεια ευελιξίας»: Τι είναι και υπό ποιες προϋποθέσεις χορηγείται στους εργαζομένους – Όσα πρέπει να γνωρίζετε

Κατερίνα Φεσσά

οικονομία

εργαζόμενοι
Πηγή φωτό: Unsplash

«Άδεια ευελιξίας» μπορεί να χορηγηθεί από τον εργοδότη σε μια συγκεκριμένη κατηγορία εργαζομένων αλλά υπό κάποιες προϋποθέσεις.

Της Κατερίνας Φεσσά

Πρόκειται για τις ευέλικτες ρυθμίσεις εργασίας που μπορεί να ζητήσει από τον εργοδότη του κάθε εργαζόμενος γονέας ή φροντιστής με παιδιά ηλικίας έως 12 χρονών για λόγους φροντίδας, όπως προβλέπει η υφιστάμενη νομοθεσία. Δηλαδή να απασχοληθεί με καθεστώς τηλεργασίας, με μερική απασχόληση ή ακόμη και  με ευέλικτο ωράριο εργασίας.

Ερωτήσεις και απαντήσεις

Το enikonomia.gr δημοσιεύει έναν οδηγό με ερωτήσεις και απαντήσεις για τη χορήγηση της «άδεια ευελιξίας» στους εργαζόμενους προκειμένου να λύσει κάθε απορία ενδιαφερομένου. Αναλυτικά:

1) Πότε μπορεί κάποιος να ζητήσει ευέλικτες ρυθμίσεις εργασίας από τον εργοδότη του

Ο εργαζόμενος γονέας ή ο φροντιστής με παιδιά ηλικίας έως 12 χρονών θα πρέπει να έχει συμπληρώσει 6 μήνες συνεχούς ή με διαδοχικές συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου στον ίδιο εργοδότη.  Ωστόσο αυτό δεν ισχύει εάν κάποιος επωφελείται από κάποια ειδική διάταξη με πιο ευνοϊκούς όρους ή εάν υπάρχει κάποια συμφωνία μεταξύ του εργοδότη με τον εργαζόμενο.

2) Τι ισχύει για την αίτηση του εργαζομένου περί ευέλικτων ρυθμίσεων εργασίας

  • Ο εργοδότης θα πρέπει μέσα σε 1 μήνα να εξετάσει κάθε αίτηση του εργαζομένου για ευέλικτες ρυθμίσεις εργασίας σύμφωνα με τις ανάγκες της επιχείρησης και του εργαζομένου αλλά και να τη διεκπεραιώσει.
  • Την πιθανή απόρριψη κάποιου αιτήματος ή την αναβολή χορήγησης του θα πρέπει ο εργοδότης να την τεκμηριώσει εγγράφως.

3) Σε ποιες περιπτώσεις οι εργαζόμενοι επιστρέφουν στην αρχική μορφή απασχόλησης τους

Αυτό γίνεται όταν:

  • η διάρκεια των ευέλικτων ορών εργασίας του εργαζομένου είναι περιορισμένη και λήξει η συμφωνηθείσα με τον εργοδότη περίοδος.
  • και σε ορισμένες περιπτώσεις πριν τη λήξη της περιόδου που έχει συμφωνήσει ο εργαζόμενος με τον εργοδότη του για ευέλικτες ρυθμίσεις εργασίας. Για να γίνει αυτό θα πρέπει προηγουμένως ο εργαζόμενος να έχει υποβάλλει τη σχετική αίτηση και αυτό να δικαιολογείται από κάποια μεταβολή των περιστάσεων. Σε κάθε περίπτωση ο εργοδότης θα εγκρίνει την αλλαγή αυτή.

 

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ
περισσότερα
12:23 , Τετάρτη 13 Αυγούστου 2025

Ρόδος: Λουκέτο 48 ωρών και τσουχτερό πρόστιμο σε γνωστό beach bar

Ακόμη μία περίπτωση φοροδιαφυγής σε τουριστικό προορισμό εντόπισαν οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης...
11:45 , Τετάρτη 13 Αυγούστου 2025

Υπουργείο Ανάπτυξης: Εξάμηνη αναστολή διαπίστευσης σε φορέα πιστοποίησης βιολογικών προϊόντων

Η ηγεσία του υπουργείου Ανάπτυξης αναστέλλει για διάστημα 6 μηνών τη διαπίστευση σε φορέα πιστ...
07:18 , Τετάρτη 13 Αυγούστου 2025

Κατώτατος μισθός: Νέα αύξηση το 2026 – Ποιοι θα είναι κερδισμένοι και ποια επιδόματα θα επηρεαστούν

Από την 1η Απριλίου 2026 αναμένεται εκτός μεγάλου απροόπτου να αυξηθεί εκ νέου ο κατώτατος μισ...
11:18 , Τρίτη 12 Αυγούστου 2025

Τράπεζα Πειραιώς: Πράσινο φως από την Επιτροπή Ανταγωνισμού στην απόκτηση της Εθνικής Ασφαλιστικής

Την απόκτηση της Εθνικής Ασφαλιστικής από την Τράπεζα Πειραιώς ενέκρινε η Eπιτροπή Ανταγωνισμο...
MUST READ

Η κοσμική ακτινοβολία έδωσε στους Fantastic Four υπερδυνάμεις – Αλλά τι θα έκανε σε έναν άνθρωπο στην πραγματική ζωή;

Φρίκη: Νηπιαγωγός βίασε και έπνιξε σε μπανιέρα 4χρονο κοριτσάκι για να εκδικηθεί τον πατέρα της – «Μου ράγισες την καρδιά – Θα κάψω τη δική σου»

Κίνα: Νέο αλλόκοτο trend προκαλεί σάλο και οργή – Μετατρέπουν τα καπό των αυτοκίνητων σε… ενυδρεία με ζωντανά ψάρια