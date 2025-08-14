Δεκαπενταύγουστος: Πώς θα κινηθούν αύριο τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς – Η συχνότητα των δρομολογίων

Εύη Κατσώλη

κοινωνία

Μέσα Μαζικής Μεταφοράς

Αραιωμένα είναι τα δρομολόγια των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς αυτές τις ημέρες, ενόψει και του Δεκαπενταύγουστου, που απουσιάζουν αδειούχοι και εκδρομείς και είναι μειωμένες οι ανάγκες του επιβατικού κοινού.

Συγκεκριμένα, όσον αφορά στη γραμμή 1 του Μετρό έως την Κυριακή, τα δρομολόγια εκτελούνται ανά 12,5 με 15 λεπτά.

Όσον αφορά στη γραμμή 2, από αύριο έως την Κυριακή, τα δρομολόγια θα γίνονται ανά 15 λεπτά.

Όσον αφορά στη γραμμή 3 ανά 10 λεπτά, από τις 8 το πρωί έως τις 10 το βράδυ και ανά 11,5 λεπτά τις υπόλοιπες ώρες.

Τα δρομολόγια από και προς το αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος, γίνονται ήδη ανά 36 λεπτά, ενώ σε ό,τι αφορά λεωφορεία και τρόλεϊ εφαρμόζεται ήδη θερινό πρόγραμμα δρομολογίων, με τη διαφορά ότι από αύριο θα εφαρμοστεί το πρόγραμμα με τα δρομολόγια Κυριακής και αργιών.

