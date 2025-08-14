Λιμάνι Πειραιά: Συγκέντρωση διαμαρτυρίας για την άφιξη κρουαζιερόπλοιου με Ισραηλινούς – Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις στο σημείο

Σε εξέλιξη βρίσκεται αυτή την ώρα κινητοποίηση μελών του ΠΑΜΕ, σωματείων και άλλων φορέων έξω από την Πύλη 12 στο λιμάνι του Πειραιά, με στόχο την παρεμπόδιση της αποβίβασης επιβατών από το ισραηλινό κρουαζιερόπλοιο «Crown Iris».

Η συγκέντρωση πραγματοποιείται σε κλίμα έντασης, καθώς ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις έχουν σχηματίσει φραγμό με κλούβες των ΜΑΤ για να διασφαλίσουν την πρόσβαση στο λιμάνι.

Η κινητοποίηση, που συνοδεύεται από συνθήματα και ανακοινώσεις αλληλεγγύης στον παλαιστινιακό λαό, εντάσσεται στο πλαίσιο ευρύτερων διαμαρτυριών κατά της παρουσίας του συγκεκριμένου κρουαζιερόπλοιου σε ελληνικά λιμάνια. Χθες, αντίστοιχη δράση πραγματοποιήθηκε και στο λιμάνι του Βόλου.

Σύμφωνα με τους διαδηλωτές, η παρουσία του πλοίου αποτελεί πρόκληση, καθώς – όπως αναφέρουν – δεν πρέπει η Ελλάδα να αποτελέσει τόπο «ανάπαυσης για εγκληματίες πολέμου». Με μεγάφωνα και πανό, τα συνδικάτα καταγγέλλουν την παρουσία των αστυνομικών δυνάμεων στο λιμάνι, αντιπαραβάλλοντάς την με την – κατά την άποψή τους – ανεπαρκή κινητοποίηση του κρατικού μηχανισμού στις πρόσφατες πυρκαγιές σε Πάτρα, Χίο, Πρέβεζα και άλλες περιοχές της χώρας.

Σε συμβολική κίνηση, αντιπροσωπεία των σωματείων παρέδωσε στους αστυνομικούς δύο πυροσβεστήρες, θέλοντας να υπογραμμίσει πως η κρατική παρουσία θα έπρεπε να βρίσκεται στα πύρινα μέτωπα και όχι απέναντι στο εργατικό και λαϊκό κίνημα.

Παράλληλα, η Τροχαία έχει θέσει σε εφαρμογή κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή, από το ύψος της πλατείας Λεόντων, λόγω της συγκέντρωσης και της αστυνομικής παρουσίας.