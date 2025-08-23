Washington Post: Το επόμενο όνειρο του Τραμπ είναι να γίνει δήμαρχος μιας μεγάλης πόλης – Το «στοίχημα» της Ουάσινγκτον

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, φαίνεται να εντρυφά, σταδιακά, σε έναν νέο ρόλο που πάντα τον γοήτευε, σχολιάζει η Washington Post – να είναι δήμαρχος μιας μεγάλης πόλης.

Υπενθυμίζεται πως ο Τραμπ δεν μπορεί να υποβάλει υποψηφιότητα για τρίτη θητεία ως Πρόεδρος της χώρας, σύμφωνα με την 22η Τροπολογία του Συντάγματος των ΗΠΑ, η οποία ορίζει σαφώς ότι «Κανένα πρόσωπο δεν μπορεί να εκλεγεί στην προεδρική θέση περισσότερες από δύο φορές».

Μετά τις παρεμβάσεις του στο αστυνομικό τμήμα της Ουάσινγκτον και την αποστολή της Εθνοφρουράς στους δρόμους της πόλης, ο Ρεπουμπλικανός προχώρησε αυτήν την εβδομάδα σε πιο… καθημερινές δημοτικές πρωτοβουλίες, δεσμευόμενος να καθαρίσει τα πάρκα της πόλης, να βελτιώσει τον φωτισμό στους δρόμους και να καταπολεμήσει τον πληθυσμό των αρουραίων που ταλαιπωρούν τους κατοίκους εδώ και χρόνια.

«Θα τους ξεφορτωθούμε κι αυτούς», δήλωσε για τα τρωκτικά.

President Trump talking about DC: "It was a crime-infested RAT-HOLE, and they do have a LOT OF RATS, we're getting rid of them too…"





Παράλληλα, επιτέθηκε στη δήμαρχο της πόλης, Μιούριελ Μ. Μπόουζερ, λέγοντας πως «καλύτερα να συνετιστεί ή δεν θα είναι για πολύ δήμαρχος, γιατί θα αναλάβουμε εμείς με την ομοσπονδιακή κυβέρνηση και θα το τρέξουμε όπως πρέπει».

Eκπρόσωπος του δήμου της Ουάσινγκτον αρνήθηκε να κάνει κάποιο σχόλιο στην Post.

Η ενασχόληση του Τραμπ με τις τοπικές υποθέσεις και την αισθητική της πόλης δεν είναι κάτι καινούργιο.

Όπως εξηγεί ο Hank Sheinkopf, παλιός σύμβουλος Δημοκρατικών: «Οι περισσότεροι στον χώρο της ανάπτυξης ή των χρηματοοικονομικών δεν εκφράζουν δημόσια γνώμη για την κατάσταση της πόλης, αλλά ο Τραμπ πάντα προσπαθούσε να παρουσιάζεται ως πολίτης που ενδιαφέρεται για την πόλη. Τώρα ζει στην Ουάσινγκτον και κάνει το ίδιο, μόνο που τώρα έχει τη δύναμη να βάζει την αστυνομία να κάνει ό,τι θέλει».

Ο Michael Cohen, πρώην δικηγόρος του, επιβεβαιώνει ότι «ο Ντόναλντ ήταν εμπλεκόμενος σε κάθε πτυχή της πόλης, με κάθε λεπτομέρεια, σε κάθε απόφαση. Είχε σχέσεις με ανώτατους αξιωματούχους του δημαρχείου και ποτέ δεν δίσταζε να τις χρησιμοποιήσει».

Τραμπ: Όλοι ξέρουν ότι γνωρίζω τους καλύτερους εργολάβους

Αν και η συμπεριφορά του παραπέμπει σε στυλ παλαιών δημάρχων της Νέας Υόρκης, η διαφορά είναι ότι τώρα τη βλέπουμε στον Λευκό Οίκο, «τη μεγαλύτερη σκηνή της χώρας», όπως σημειώνουν οι αναλυτές.

Την Παρασκευή, ο Τραμπ φόρεσε ένα κόκκινο καπέλο με τη φράση «TRUMP WAS RIGHT ABOUT EVERYTHING» (Ο Τραμπ είχε δίκιο σε όλα).





Παράλληλα, δεσμεύτηκε να ξοδέψει 2 δισεκατομμύρια δολάρια για την καθαριότητα της πόλης, περιγράφοντας την ως «τρύπα με αρουραίους», ενώ ανέλυσε τη βελτίωση των στύλων φωτισμού λέγοντας ότι «σκουριάζουν και έχουν διαφορετικές λάμπες πάνω» και ταυτόχρονα υποσχέθηκε ότι οι δρόμοι θα ξαναστρωθούν με «όμορφη, καλά φτιαγμένη άσφαλτο».

«Ξέρετε, αν έχετε έναν καλό εργαζόμενο για άσφαλτο, είναι το καλύτερο πράγμα που μπορείτε να έχετε. Αλλά δεν υπάρχουν πολλοί από αυτούς. Αλλά ξέρουμε ότι, εγώ ξέρω όλους τους καλούς εργολάβους», τόνισε.

President Trump plans to launch a major project to repair Washington, D.C.'s infrastructure and make the city clean and beautiful within a year.



Αντιδράσεις

Οι κινήσεις του Τραμπ έχουν προκαλέσει νομικές προκλήσεις και αντιδράσεις, ενώ η άφιξη ομοσπονδιακών πρακτόρων και της Εθνοφρουράς στους δρόμους έχει αναστατώσει τοπικούς αξιωματούχους και κατοίκους, οι οποίοι υποστηρίζουν ότι παραμορφώνει τα προβλήματα της πόλης για να ενισχύσει την εκλογική βάση του.

Όπως είπε ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, Φιλ Μέντελσον: «Βρισκόμαστε υπό πολιορκία. Η πόλη, από όλες τις απόψεις, είναι όμορφη και ασφαλής. Αυτή η αφήγηση ότι είναι γεμάτη εγκληματικότητα είναι κατασκευασμένη».

Παράλληλα, κάτοικοι όπως η Σάντρα Σ.Σ. Σίγαρς στηρίζουν τις ενέργειές του: «Αν ξεφορτωθεί τα σκουπίδια, τους αρουραίους και τους εγκληματίες, είμαι υπέρ. Αν βελτιώσει τις συνθήκες στη γειτονιά μου, χαίρομαι. Ο δήμαρχος και το συμβούλιο δεν το κάνουν».

Ο σύμβουλος Τσάρλς Άλεν σημείωσε πως πολλά από τα αισθητικά ζητήματα που απασχολούν τον Αμερικανό Πρόεδρο αφορούν ομοσπονδιακές περιοχές.

«Περπατήστε στο κέντρο και δείτε πόσες βρύσες δεν λειτουργούν – αυτά είναι ομοσπονδιακά πάρκα. Όλοι έχουμε δει τι κάνει. Αυτό είναι για το ποιος μπορεί να “χτυπήσει πιο δυνατά το στήθος του” και να ισχυριστεί επιτυχία, είτε είναι αλήθεια είτε όχι. Είναι απλώς μια πολύ μεγάλη παράσταση».