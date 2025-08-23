ΗΠΑ: Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση απέκτησε μερίδιο στην Intel, υπό την πίεση Τραμπ – «Δεν πληρώσαμε τίποτα για αυτές τις μετοχές»

Enikos Newsroom

διεθνή

ΗΠΑ: Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση απέκτησε μερίδιο στην Intel, υπό την πίεση Τραμπ – «Δεν πληρώσαμε τίποτα για αυτές τις μετοχές»
Φωτογραφία: Reuters

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε χθες Παρασκευή ότι η ομοσπονδιακή κυβέρνηση των ΗΠΑ απέκτησε μερίδιο 10% στην εταιρεία ημιαγωγών και επεξεργαστών Intel, ισχυριζόμενος ότι «δεν κόστισε τίποτα».

«Είναι μεγάλη τιμή για μένα να ανακοινώνω ότι οι ΗΠΑ κατέχουν πλέον πλήρως το 10% της Intel, μιας σπουδαίας αμερικανικής εταιρείας με ένα ακόμη πιο απίστευτο μέλλον», έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος στην πλατφόρμα του Truth Social.

«Διαπραγματεύτηκα αυτή τη συμφωνία με τον Λιπ- Μπου Ταν (σ.σ. τον διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας). Οι ΗΠΑ δεν πλήρωσαν τίποτα για αυτές τις μετοχές, οι οποίες τώρα αποτιμώνται περίπου στα 11 δισεκ. δολάρια. Αυτή είναι μια σπουδαία συμφωνία για τις ΗΠΑ και για την Intel», εκτίμησε ο Τραμπ .

Ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος είχε σημειώσει νωρίτερα χθες ότι η Intel αποδέχθηκε την πρόταση της κυβέρνησής του και είχε προσθέσει ότι σκέφτεται πως «αυτή είναι μια πολύ καλή συμφωνία για εκείνους».

Σε ανακοίνωσή της η Intel διευκρίνισε ότι η επένδυση της κυβέρνησης των ΗΠΑ ανήλθε στα 8,9 δισεκ. δολάρια, συμπεριλαμβανομένου ενός μέρους που αντιστοιχεί σε επιχορηγήσεις που δεν είχαν ακόμη καταβληθεί, συν 2,2 δισεκ. δολάρια σε επιχορηγήσεις που έχουν ήδη καταβληθεί, για μια συνολική επένδυση λίγο πάνω από 11 δισεκ. δολάρια.

«Είμαστε ευγνώμονες για την εμπιστοσύνη που έδειξαν στην Intel ο πρόεδρος και η κυβέρνηση και επιθυμούμε να εργαστούμε προκειμένου να ενισχύσουμε την τεχνολογική και βιομηχανική ηγετική θέση των ΗΠΑ», σχολίασε ο Ταν.

Η Intel είναι μια από τις πιο εμβληματικές εταιρείες της Σίλικον Βάλεϊ, αλλά η επιτυχία της έχει επισκιαστεί από τους ασιατικούς γίγαντες TSMC και Samsung, οι οποίοι κυριαρχούν στην αγορά ημιαγωγών.

Στις αρχές Αυγούστου ο Ντόναλντ Τραμπ επιτέθηκε στον Ταν, κατηγορώντας τον ότι «αντιμετωπίζει σοβαρή σύγκρουση συμφερόντων» και καλώντας τον να «παραιτηθεί αμέσως». Στη συνέχεια τον φιλοξένησε στον Λευκό Οίκο στις 11 Αυγούστου, μια συνάντηση την οποία ο πρόεδρος των ΗΠΑ χαρακτήρισε «πολύ ενδιαφέρουσα».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Απώλεια βάρους: Το μυστικό για να χάσετε διπλάσια κιλά χωρίς να μειώσετε τις θερμίδες

Ουρείτε στην πισίνα; Τι συμβαίνει πραγματικά όταν το κάνετε και γιατί πρέπει να το σταματήσετε, σύμφωνα με ειδικούς

Intel: Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση των ΗΠΑ απέκτησε το 10% της εμβληματικής εταιρείας – Απέδωσε η πίεση Τραμπ

Μισό εκατομμύριο λιγότεροι από το 2011 – Νέα στοιχεία για το δημογραφικό

Τεστ προσωπικότητας: Η γυναίκα που θα επιλέξετε αποκαλύπτει συγκεκριμένες λεπτομέρειες για τον χαρακτήρα σας

Τι σημαίνει η λέξη «ξόανο» και από πού προέρχεται
περισσότερα
13:53 , Σάββατο 23 Αυγούστου 2025

Κατέρριψε παγκόσμιο ρεκόρ μπαίνοντας σε 55 «τρενάκια του τρόμου» σε 7 ημέρες – «Είχα σκαμπανεβάσματα, κυριολεκτικά και μεταφορικά»

Ένας 36χρονος λάτρης των roller coaster κατάφερε να μπει στο βιβλίο των ρεκόρ Γκίνες, ύστερα α...
13:35 , Σάββατο 23 Αυγούστου 2025

Τουρκία: Σφοδρές αντιδράσεις από εθνικιστές για τη Θεία Λειτουργία στην Παναγία Σουμελά

Η απόφαση των τουρκικών αρχών να απαγορεύσουν για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά τη Θεία Λειτουργία...
12:23 , Σάββατο 23 Αυγούστου 2025

Ρωμανός: Το site που δημοσίευσε πρώτο τα fake news περί δήθεν αγοράς σπιτιού στον ουρανοξύστη του Ελληνικού από την Μαρέβα Γκραμπόφσκι, ανακάλεσε και ζήτησε συγγνώμη ύστερα από το εξώδικο

«Το site που δημοσίευσε πρώτο τα fake news περί δήθεν αγοράς σπιτιού στον ουρανοξύστη του Ελλη...
11:34 , Σάββατο 23 Αυγούστου 2025

Δασμοί: Τα ευρωπαϊκά ταχυδρομεία περιορίζουν τις αποστολές δεμάτων στις ΗΠΑ – Ποιες χώρες έχουν εφαρμόσει προσωρινές «αναστολές»

Λόγω της αυστηροποίησης των δασμολογικών κανόνων στις ΗΠΑ πολλά ευρωπαϊκά ταχυδρομεία ανακοίνω...
MUST READ

Νεκρός πεζοπόρος που έκανε μοιραίο λάθος όταν είδε δηλητηριώδες φίδι

Ο σταυρός που φορούσε, έσωσε 20χρονο από αδέσποτη σφαίρα: «Ο Θεός είναι σίγουρα αληθινός»

Νεκρή 77χρονη κατά τη διάρκεια επέμβασης καρδιάς – Έγινε 10λεπτη διακοπή ρεύματος στο νοσοκομείο