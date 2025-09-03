Φωτιά σε αποθηκευτικό χώρο στον δήμο Αχαρνών

Enikos Newsroom

κοινωνία

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ

Φωτιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης (3/9) σε αποθηκευτικό χώρο ενός φυτωρίου στον δήμο Αχαρνών Αττικής.

Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 18 πυροσβέστες με 7 οχήματα.

16:10 , Τετάρτη 03 Σεπτεμβρίου 2025

