Φωτιά σε αποθηκευτικό χώρο στον δήμο Αχαρνών

Φωτιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης (3/9) σε αποθηκευτικό χώρο ενός φυτωρίου στον δήμο Αχαρνών Αττικής.

Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 18 πυροσβέστες με 7 οχήματα.