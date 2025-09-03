Βρετανία: Τα ενεργειακά ποτά θα απαγορευθούν για τους νέους κάτω των 16 ετών – Οι συνέπειες της κατανάλωσής τους

Η πώληση ενεργειακών ποτών, όπως το Red Bull, θα απαγορευθεί στους νέους κάνω των 16 ετών στην Αγγλία, ώστε να «βελτιωθεί η σωματική και ψυχική υγεία τους» και για να καταπολεμηθεί η παχυσαρκία, ανακοίνωσε σήμερα η κυβέρνηση.

Περίπου το 1/3 των εφήβων ηλικίας 13 ως 16 ετών και σχεδόν το 1/4 των παιδιών ηλικίας 11 ως 12 ετών καταναλώνουν κάθε εβδομάδα ένα ή περισσότερα από τα ποτά αυτά, σύμφωνα με έρευνες τις οποίες επικαλείται το υπουργείο Υγείας.

Οι συνέπειες των ενεργειακών ποτών

Η κυβέρνηση προβάλλει τον «ολέθριο αντίκτυπο» των ποτών αυτών στην υγεία των νέων, κυρίως τις διαταραχές ύπνου, την αύξηση του άγχους, τη μείωση της συγκέντρωσης και των σχολικών αποτελεσμάτων.

«Πώς μπορούν τα παιδιά να επιτύχουν στο σχολείο, όταν πίνουν καθημερινά το αντίστοιχο ενός διπλού εσπρέσο;», αναρωτιέται στην ανακοίνωση ο υπουργός Υγείας Γουές Στρίτινγκ.

Τα ενεργειακά ποτά «μπορεί να μοιάζουν αβλαβή, όμως έχουν αντίκτυπο στον ύπνο, τη συγκέντρωση και την ευεξία των σημερινών παιδιών, ενώ οι εκδοχές τους που είναι πλούσιες σε ζάχαρη προκαλούν ζημιές στα δόντια και συμβάλλουν στην παχυσαρκία», προσθέτει.

Παράνομη η πώληση

Η κυβέρνηση θέλει να καταστήσει παράνομη την πώληση στους κάτω των 16 ετών ενεργειακών ποτών που περιέχουν περισσότερα από 150 χιλιοστόγραμμα καφεΐνης ανά λίτρο.

Πρόκειται κυρίως για τα ποτά Red Bull και Monster.

Η απαγόρευση αυτή θα εφαρμοστεί σε όλα τα σημεία πώλησης, περιλαμβανομένων των ιντερνετικών και φυσικών καταστημάτων, τα εστιατόρια, τα καφέ και τα μηχανήματα αυτόματης πώλησης.

Διαβούλευση 12 εβδομάδων άρχισε σήμερα για την εφαρμογή της απαγόρευσης, ώστε να συγκεντρωθούν πληροφορίες από ειδικούς σε θέματα υγείας, εκπαιδευτικούς, πωλητές κλπ..

Το μέτρο αυτό εφαρμόζεται στην Αγγλία. Η Βόρεια Ιρλανδία, η Σκωτία και η Ουαλία λαμβάνουν τις δικές τους αποφάσεις σε θέματα υγείας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ