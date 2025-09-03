Μύκονος: Μεθυσμένοι Ιταλοί τουρίστες προκάλεσαν χάος έξω από μπεργκεράδικο – Πιάστηκαν στα χέρια με αστυνομικούς – ΒΙΝΤΕΟ

Ο απόλυτος πανικός επικράτησε έξω από κατάστημα εστίασης στη Μύκονο, όταν μία ομάδα Ιταλών τουριστών πιάστηκε στα χέρια με αστυνομικούς, με αποτέλεσμα η κατάσταση να ξεφεύγει από κάθε έλεγχο.

Σύμφωνα με τον Youtuber Χρήστο Γιαννέλη, ο οποίος τράβηξε βίντεο στο οποίο αποτυπώνεται η συμπλοκή των Ιταλών με τους αστυνομικούς, όλα ξεκίνησαν όταν δύο παρέες Ιταλών διαπληκτίστηκαν έντονα και κατέληξαν να πιαστούν στα χέρια. «Η αστυνομία βρισκόταν λίγα μέτρα πιο κάτω, και έτρεξε κατευθείαν για να σώσει την κατάσταση, το μαγαζί και τους θαμώνες».

Όπως λέει, οι αστυνομικοί προσπάθησαν χωρίσουν τις δύο παρέες Ιταλών, που βρίσκονταν υπό την επήρεια αλκοόλ, ωστόσο εκείνοι αντιστάθηκαν και επιτέθηκαν στην συνέχεια και στους ίδιους. «Πιτσιρικάδες, μεθυσμένοι, μαλώνουν και καταστρέφουν την περιουσία του άλλου» αναφέρει ο Youtuber σε ηχητικό που δημοσίευσε σε ομάδα στο Instagram, εξηγώντας τους followers του τι ακριβώς συνέβη.

Οι αστυνομικοί κατάφεραν να ακινητοποιήσουν τους πρωταγωνιστές του επεισοδίου, να τους περάσουν χειροπέδες και να τους οδηγήσουν στο Αστυνομικό Τμήμα Μυκόνου.