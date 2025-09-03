Κύπελλο Ελλάδας: Ολοκληρώθηκε η κλήρωση της League Phase – Αναλυτικό πρόγραμμα των αγώνων

Κύπελλο Ελλάδας: Ολοκληρώθηκε η κλήρωση της League Phase – Αναλυτικό πρόγραμμα των αγώνων

Στο ξενοδοχείο Grand Hyatt πραγματοποιήθηκε σήμερα η κλήρωση για τη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας, με κάθε μία από τις 20 ομάδες που συμμετέχουν σε αυτή τη φάση της διοργάνωσης να μαθαίνουν τους αντιπάλους τους, δίνοντας δύο παιχνίδια εντός και ισάριθμα εκτός έδρας.

Οι «μεγάλοι» του ελληνικού ποδοσφαίρου, Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ, ΑΕΚ και Άρης, έμαθαν τους αντιπάλους μέχρι τα νοκ-άουτ, καθώς και τις ημερομηνίες των αγώνων τους.

1η αγωνιστική

  • Ατρόμητος – Ελλάς Σύρου
  • Ηλιούπολη – Βόλος
  • Κηφισιά – Αστέρας AKTOR
  • Λεβαδειακός – ΠΑΟΚ
  • Μαρκό – ΑΕΛ
  • ΟΦΗ – Καβάλα
  • Παναθηναϊκός – Athens Kallithea
  • Παναιτωλικός – Άρης
  • Αιγάλεω – ΑΕΚ

Οι αντίπαλοι των «μεγάλων» ομάδων

Ολυμπιακός

  • Αστέρας AKTOR (εκτός): 23-25 Σεπτεμβρίου
  • Βόλος (εντός): 28-30 Οκτωβρίου
  • Ελλάς Σύρου (εκτός): 2-4 Δεκεμβρίου
  • Ηρακλής (εντός): 16-18 Δεκεμβρίου

Παναθηναϊκός

  • Athens Kallithea (εντός): 16-18 Σεπτεμβρίου
  • Ατρόμητος (εκτός): 28-30 Οκτωβρίου
  • Κηφισιά (εντός): 2-4 Δεκεμβρίου
  • Καβάλα (εκτός): 16-18 Δεκεμβρίου

ΠΑΟΚ

  • Λεβαδειακός (εκτός): 16-18 Σεπτεμβρίου
  • ΑΕΛ Novibet (εντός): 28-30 Οκτωβρίου
  • Άρης (εκτός): 2-4 Δεκεμβρίου
  • Μαρκό (εντός): 16-18 Δεκεμβρίου

ΑΕΚ

  • Αιγάλεω (εκτός): 16-18 Σεπτεμβρίου
  • Παναιτωλικός (εντός): 23-25 Σεπτεμβρίου
  • Ηλιούπολη (εκτός): 28-30 Οκτωβρίου
  • ΟΦΗ (εντός): 2-4 Δεκεμβρίου

Άρης

  • Παναιτωλικός (εκτός): 16-18 Σεπτεμβρίου
  • Μαρκό (εντός): 23-25 Σεπτεμβρίου
  • Αιγάλεω (εκτός): 28-30 Οκτωβρίου
  • ΠΑΟΚ (εντός): 2-4 Δεκεμβρίου

Ο πρόεδρος της ΕΠΟ, Μάκης Γκαγκάτσης, αποκάλυψε κατά τη διάρκεια της διαδικασίας κλήρωσης της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος, πως τα παιχνίδια της διοργάνωσης θα διεξαχθούν με Έλληνες διαιτητές.

05:05 , Τετάρτη 03 Σεπτεμβρίου 2025

