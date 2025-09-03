Ηράκλειο: Αυτοκίνητο τυλίχθηκε στις φλόγες σε πυλωτή – Βίντεο ντοκουμέντο από τη φωτιά

Enikos Newsroom

κοινωνία

κρήτη αυτοκίνητο

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική λίγο πριν από τις 4 τα ξημερώματα της Τετάρτης 3/9 για φωτιά που εκδηλώθηκε σε αυτοκίνητο το οποίο βρισκόταν σε πυλωτή πολυκατοικίας στην περιοχή της Αγίας Τριάδας, στο Ηράκλειο Κρήτης.

Ηράκλειο: Βίντεο – ντοκουμέντο από τη στιγμή που άγνωστος άνδρας βάζει φωτιά σε αυτοκίνητο

Άμεσα στο σημείο έσπευσαν 6 οχήματα της Πυροσβεστικής με 16 πυροσβέστες, ανάμεσά τους βραχιονοφόρο όχημα της ΕΜΑΚ. Λόγω του πυκνού καπνού προληπτικά έγινε εκκένωση της πολυκατοικίας.

Από τη φωτιά καταστράφηκαν δύο αυτοκίνητα, καθώς και η πυλωτή της πολυκατοικίας, ενώ σοβαρές ζημιές έχουν υποστεί και σπίτια, όπως δηλώνουν κάτοικοι της πολυκατοικίας στην ιστοσελίδα Creta24.

κρήτη αυτοκίνητο φωτιά

«Ακούσαμε χτύπους. Είχε πολύ καπνό. Μας κατέβασαν οι πυροσβέστες από τα σπίτια μας. Ήταν άψογοι. Άδειασαν όλη την πολυκατοικία», περιγράφει κάτοικος του πρώτου ορόφου της πολυκατοικίας, ο οποίος έκανε λόγο για συχνό φαινόμενο, λέγοντας πως στις 14 Αυγούστου ξέσπασε φωτιά σε σπίτι ακριβώς απέναντι από την πολυκατοικία που διαμένει και πριν από δύο χρόνια κάηκε ένα μηχανάκι.

«Εγώ μένω στον πρώτο όροφο μαζί με την μητέρα μου. Με ξύπνησε η μητέρα μου. Και η κοπέλα που φροντίζει τη γιαγιά μου, φώναζε: “η γιαγιά, η γιαγιά”. Η μάνα μου φώναζε: “πήρε φωτιά η γιαγιά”. Νομίζαμε ότι έγινε βραχυκύκλωμα. Με τις κάλτσες κατέβηκα».

«Άκουσα δυνατούς κρότους και είδα να μπαίνουν καπνοί στο δωμάτιό μου. Φοβήθηκα. Άνοιξα την πόρτα και φώναξα: “φωτιά!”. Στο μεταξύ κατέβηκαν κάτω και οι υπόλοιποι ένοικοι της πολυκατοικίας. Έχει καταστραφεί εντελώς το διαμέρισμα πάνω. Οι αποχετεύσεις έχουν χαλάσει και το σπίτι έχει πλημμυρίσει. Η φωτιά προκλήθηκε από το αυτοκίνητο. Απ’ ό,τι άκουσα το αυτοκίνητο είχε βλάβη και αντί ο ιδιοκτήτης να το πάει στο συνεργείο, το άφησε εδώ», περιγράφει μια άλλη κάτοικος της πολυκατοικίας.

Τα αίτια της φωτιάς διερευνώνται από το Ανακριτικό Τμήμα της Πυροσβεστικής, με την πιθανότητα εμπρησμού να είναι αρκετά πιθανή.

Δείτε τα βίντεο του Creta24 και του neakriti

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Στο μικροσκόπιο 5 Καθηγητών το ελληνικό σύστημα υγείας: ελλείψεις, ανισότητες και νέες προκλήσεις

Τι ώρα να πίνουμε καφέ για να αυξήσουμε την ενέργεια, να αντιμετωπίσουμε τη δυσκοιλιότητα και να μην επηρεάσουμε τον ύπνο

ΕΡΓΑΝΗ: Η ψηφιακή κάρτα εκτόξευσε τις υπερωρίες στον τουρισμό-Δείτε αναλυτικά τα στοιχεία

Λαθρεμπόριο καυσίμων: Μεγάλη επιχείρηση της ΕΛΑΣ για την πάταξή του – Κατασχέσεις και συλλήψεις

Η κβαντική εμπλοκή διαρκεί 600 φορές περισσότερο σε μυστηριώδεις σκοτεινές καταστάσεις – Αποκαλυπτική μελέτη

Το ζώδιο που άθελά του ραγίζει καρδιές – Καμιά φορά δεν είναι καλό να είσαι ακαταμάχητος
περισσότερα
13:32 , Τετάρτη 03 Σεπτεμβρίου 2025

Μύκονος: Μεθυσμένοι Ιταλοί τουρίστες προκάλεσαν χάος έξω από μπεργκεράδικο – Πιάστηκαν στα χέρια με αστυνομικούς – ΒΙΝΤΕΟ

Ο απόλυτος πανικός επικράτησε έξω από κατάστημα εστίασης στη Μύκονο, όταν μία ομάδα Ιταλών του...
13:08 , Τετάρτη 03 Σεπτεμβρίου 2025

Άγιος Παντελεήμονας: Συμβόλαιο θανάτου 15.000 ευρώ πίσω από τη δολοφονία του 47χρονου Αλβανού – Τι υποστήριξε ο 27χρονος δράστης

Στην εξιχνίαση της υπόθεσης δολοφονίας ενός 47χρονου Αλβανού που είχε γίνει στις 18 Αυγούστου ...
13:05 , Τετάρτη 03 Σεπτεμβρίου 2025

Επί 4 ώρες επιχειρούσαν να αναχαιτίσουν οι Έλληνες ψαράδες τους Τούρκους αλιείς στο Θρακικό πέλαγος – «Επικρατεί μία άναρχη κατάσταση, δρουν χωρίς μέτρο»

Συνολικά 4 ώρες φαίνεται πως διήρκησε το σκηνικό έντασης που σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης (0...
12:20 , Τετάρτη 03 Σεπτεμβρίου 2025

Τουρίστρια καταγγέλλει οδηγό ταξί που της ζήτησε 130 ευρώ για διαδρομή από το αεροδρόμιο στη μαρίνα Ζέας – Βίντεο

Ένα βίντεο που ανέβασε μια τουρίστρια από τη Βραζιλία στο TikTok έχει γίνει viral, καθώς δείχν...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος