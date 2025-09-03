Ηράκλειο: Αυτοκίνητο τυλίχθηκε στις φλόγες σε πυλωτή – Βίντεο ντοκουμέντο από τη φωτιά

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική λίγο πριν από τις 4 τα ξημερώματα της Τετάρτης 3/9 για φωτιά που εκδηλώθηκε σε αυτοκίνητο το οποίο βρισκόταν σε πυλωτή πολυκατοικίας στην περιοχή της Αγίας Τριάδας, στο Ηράκλειο Κρήτης.

Άμεσα στο σημείο έσπευσαν 6 οχήματα της Πυροσβεστικής με 16 πυροσβέστες, ανάμεσά τους βραχιονοφόρο όχημα της ΕΜΑΚ. Λόγω του πυκνού καπνού προληπτικά έγινε εκκένωση της πολυκατοικίας.

Από τη φωτιά καταστράφηκαν δύο αυτοκίνητα, καθώς και η πυλωτή της πολυκατοικίας, ενώ σοβαρές ζημιές έχουν υποστεί και σπίτια, όπως δηλώνουν κάτοικοι της πολυκατοικίας στην ιστοσελίδα Creta24.

«Ακούσαμε χτύπους. Είχε πολύ καπνό. Μας κατέβασαν οι πυροσβέστες από τα σπίτια μας. Ήταν άψογοι. Άδειασαν όλη την πολυκατοικία», περιγράφει κάτοικος του πρώτου ορόφου της πολυκατοικίας, ο οποίος έκανε λόγο για συχνό φαινόμενο, λέγοντας πως στις 14 Αυγούστου ξέσπασε φωτιά σε σπίτι ακριβώς απέναντι από την πολυκατοικία που διαμένει και πριν από δύο χρόνια κάηκε ένα μηχανάκι.

«Εγώ μένω στον πρώτο όροφο μαζί με την μητέρα μου. Με ξύπνησε η μητέρα μου. Και η κοπέλα που φροντίζει τη γιαγιά μου, φώναζε: “η γιαγιά, η γιαγιά”. Η μάνα μου φώναζε: “πήρε φωτιά η γιαγιά”. Νομίζαμε ότι έγινε βραχυκύκλωμα. Με τις κάλτσες κατέβηκα».

«Άκουσα δυνατούς κρότους και είδα να μπαίνουν καπνοί στο δωμάτιό μου. Φοβήθηκα. Άνοιξα την πόρτα και φώναξα: “φωτιά!”. Στο μεταξύ κατέβηκαν κάτω και οι υπόλοιποι ένοικοι της πολυκατοικίας. Έχει καταστραφεί εντελώς το διαμέρισμα πάνω. Οι αποχετεύσεις έχουν χαλάσει και το σπίτι έχει πλημμυρίσει. Η φωτιά προκλήθηκε από το αυτοκίνητο. Απ’ ό,τι άκουσα το αυτοκίνητο είχε βλάβη και αντί ο ιδιοκτήτης να το πάει στο συνεργείο, το άφησε εδώ», περιγράφει μια άλλη κάτοικος της πολυκατοικίας.

Τα αίτια της φωτιάς διερευνώνται από το Ανακριτικό Τμήμα της Πυροσβεστικής, με την πιθανότητα εμπρησμού να είναι αρκετά πιθανή.

Δείτε τα βίντεο του Creta24 και του neakriti