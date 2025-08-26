Ηράκλειο: Βίντεο – ντοκουμέντο από τη στιγμή που άγνωστος άνδρας βάζει φωτιά σε αυτοκίνητο

Βίντεο – ντοκουμέντο από τη στιγμή που άγνωστος άνδρας βάζει φωτιά σε σταθμευμένο αυτοκίνητο στο Ηράκλειο της Κρήτης είδε το φως της δημοσιότητας.

Όπως αναφέρει το MEGA, στο βιντεοληπτικό υλικό που έχει τραβηχτεί από κάμερα ασφαλείας φαίνεται η στιγμή που ο άνδρας μέσα στη νύχτα πλησιάζει το σταθμευμένο αμάξι.

Λίγο αργότερα φαίνεται να ρίχνει στο όχημα κάποιο εύφλεκτο υγρό και εκείνο παίρνει αμέσως φωτιά. Στη συνέχεια ο άνδρας τράπηκε σε φυγή. Στο σημείο έσπευσε άμεσα η Πυροσβεστική και έσβησε τη φωτιά.

Το βιντεοληπτικό υλικό εξετάζεται από τις Αρχές ώστε να εντοπιστεί ο δράστης, ενώ σημειώνεται ότι το περιστατικό συνέβη το βράδυ του Σαββάτου (23/8).

