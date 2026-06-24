Νότια Κορέα: Τέσσερα πλοία πέρασαν τα Στενά του Ορμούζ – Παραμένουν 18 στον Περσικό Κόλπο

Τέσσερα πλοία που διαχειρίζονται νοτιοκορεατικές ναυτιλιακές εταιρείες πέρασαν τα Στενά του Ορμούζ και συνεχίζουν προς τους προορισμούς τους. Το υπουργείο Ναυτιλίας της Νότιας Κορέας ανέφερε ότι ένα πλοίο κατευθύνεται προς τη χώρα, ενώ τα άλλα τρία πλέουν προς τρίτες χώρες. Παράλληλα, 18 από τα 26 πλοία που είχαν παραμείνει ακινητοποιημένα μετά την έναρξη της έντασης στη Μέση Ανατολή εξακολουθούν να βρίσκονται στον Περσικό Κόλπο.

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Διεθνή Νέα

Στενά του Ορμούζ, Ομάν, Ιράν, ΗΠΑ, Ισραήλ
Φωτογραφία: AFP
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Τέσσερα πλοία νοτιοκορεατικών ναυτιλιακών εταιρειών πέρασαν τα Στενά του Ορμούζ, με προορισμό τη Νότια Κορέα και τρίτες χώρες, σύμφωνα με το υπουργείο Ναυτιλίας της Νότιας Κορέας.
  • Ωστόσο, 18 από τα 26 πλοία που είχαν παραμείνει ακινητοποιημένα από την έναρξη της έντασης στη Μέση Ανατολή εξακολουθούν να βρίσκονται στον Περσικό Κόλπο.
  • Μεταξύ των πλοίων που πέρασαν με ασφάλεια ήταν και ένα πολύ μεγάλο δεξαμενόπλοιο αργού πετρελαίου της εταιρείας HMM με προορισμό τη Νότια Κορέα, όπως είχε μεταδώσει νωρίτερα το Yonhap.

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Τέσσερα πλοία που διαχειρίζονται νοτιοκορεατικές ναυτιλιακές εταιρείες πέρασαν τα Στενά του Ορμούζ και κατευθύνονται προς τους προορισμούς τους, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Ναυτιλίας της Νότιας Κορέας τα ξημερώματα της Τετάρτης.

Το υπουργείο ανέφερε ότι ένα από τα πλοία πλέει προς τη Νότια Κορέα, ενώ τα άλλα τρία κατευθύνονται προς τρίτες χώρες.

Παραμένουν 18 πλοία στον Περσικό Κόλπο

Η έξοδος των τεσσάρων πλοίων δεν αλλάζει πλήρως την εικόνα στην περιοχή. Σύμφωνα με το υπουργείο, 18 από τα 26 πλοία που είχαν παραμείνει ακινητοποιημένα από την έναρξη της έντασης στη Μέση Ανατολή εξακολουθούν να βρίσκονται στον Περσικό Κόλπο.

Νωρίτερα, το νοτιοκορεατικό πρακτορείο ειδήσεων Yonhap είχε μεταδώσει ότι δύο πλοία της εταιρείας HMM, ανάμεσά τους και ένα πολύ μεγάλο δεξαμενόπλοιο αργού πετρελαίου με προορισμό τη Νότια Κορέα, είχαν περάσει με ασφάλεια τα Στενά του Ορμούζ.

Πηγή: Reuters

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