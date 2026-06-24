Κολομβία: Η ΕΕ δεν διαπίστωσε παρατυπίες στον δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών

Η αποστολή εκλογικών παρατηρητών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανακοίνωσε ότι δεν εντόπισε παρατυπίες στον δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών στην Κολομβία. Ο Αμπελάρδο δε λα Εσπριέγια επικράτησε οριακά, ενώ ο Ιβάν Σεπέδα δήλωσε ότι θα περιμένει την ανακοίνωση του επίσημου και τελικού αποτελέσματος. Η συμμετοχή έφτασε το 63%, ποσοστό που αποτελεί ρεκόρ, ενώ μετά την ανακοίνωση του αποτελέσματος σημειώθηκαν διαδηλώσεις και συγκρούσεις με την αστυνομία.

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Διεθνή Νέα

Κολομβία, Προεδρικές Εκλογές
(Photo by Raul ARBOLEDA / AFP)
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η αποστολή εκλογικών παρατηρητών της ΕΕ δεν εντόπισε καμία παρατυπία στον δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών στην Κολομβία, όπου οριακά νικητής αναδείχθηκε ο υποψήφιος της σκληρής δεξιάς, Αμπελάρδο δε λα Εσπριέγια.
  • Ο υποψήφιος της αριστεράς, Ιβάν Σεπέδα, αρνείται να αναγνωρίσει την ήττα του, αν και η ευρωπαϊκή αποστολή ανέφερε ότι η καταμέτρηση και οι έλεγχοι έχουν «πρακτικά τερματιστεί».
  • Ο νικητής διατηρεί προβάδισμα 250.000 ψήφων, ενώ η ευρωπαϊκή αποστολή χαρακτήρισε «στέρεη» τη δημοκρατία της χώρας, παρά την «πόλωση» και τη «βία» της προεκλογικής εκστρατείας.

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Καμία παρατυπία δεν εντόπισε η αποστολή εκλογικών παρατηρητών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών στην Κολομβία, σύμφωνα με ανακοίνωση που δόθηκε στη δημοσιότητα την Τρίτη. Την αναμέτρηση κέρδισε οριακά ο υποψήφιος της σκληρής δεξιάς, Αμπελάρδο δε λα Εσπριέγια.

Ο υποψήφιος της αριστεράς, ο γερουσιαστής Ιβάν Σεπέδα, δήλωσε ότι δεν θα αναγνωρίσει την ήττα του πριν από την ανακοίνωση του επίσημου και τελικού αποτελέσματος. Η ευρωπαϊκή αποστολή ανέφερε, ωστόσο, ότι η καταμέτρηση και οι έλεγχοι έχουν «πρακτικά τερματιστεί».

Σύμφωνα με την εθνική υπηρεσία εκλογικών διαδικασιών (ONPE), ο εκατομμυριούχος δικηγόρος διατηρεί προβάδισμα 250.000 ψήφων, το οποίο θεωρείται αδύνατο να καλύψει ο αντίπαλός του.

Η θέση των παρατηρητών

«Δεν παρατηρήσαμε καμιά παρατυπία» στην καταμέτρηση, διαβεβαίωσε ο Εστέμπαν Γκονθάλεθ Πονς, επικεφαλής της αποστολής εκλογικών παρατηρητών της ΕΕ στην Κολομβία.

Η αποστολή χαρακτήρισε «στέρεη» τη δημοκρατία στη χώρα, παρά την ατμόσφαιρα «πόλωσης» και τη «βία» που σημάδεψαν την προεκλογική εκστρατεία.

Το Κέντρο Κάρτερ εξήρε, από την πλευρά του, τη «διαφάνεια» των εκλογικών αρχών. Όπως και η ευρωπαϊκή αποστολή, υπολόγισε ότι η συμμετοχή στην ψηφοφορία έφτασε το 63% των εγγεγραμμένων στους εκλογικούς καταλόγους, ποσοστό που αποτελεί ρεκόρ.

Διαδηλώσεις μετά το αποτέλεσμα

Την ανακοίνωση του αποτελέσματος την Κυριακή ακολούθησαν διαδηλώσεις, οι οποίες σημαδεύτηκαν από συγκρούσεις με την αστυνομία. Ο κ. Σεπέδα παρότρυνε μία ημέρα αργότερα τους υποστηρικτές του να παραμείνουν «ήρεμοι».

Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ, AFP

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