Κολομβία: Η ΕΕ δεν διαπίστωσε παρατυπίες στον δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών

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Καμία παρατυπία δεν εντόπισε η αποστολή εκλογικών παρατηρητών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών στην Κολομβία, σύμφωνα με ανακοίνωση που δόθηκε στη δημοσιότητα την Τρίτη. Την αναμέτρηση κέρδισε οριακά ο υποψήφιος της σκληρής δεξιάς, Αμπελάρδο δε λα Εσπριέγια.

Ο υποψήφιος της αριστεράς, ο γερουσιαστής Ιβάν Σεπέδα, δήλωσε ότι δεν θα αναγνωρίσει την ήττα του πριν από την ανακοίνωση του επίσημου και τελικού αποτελέσματος. Η ευρωπαϊκή αποστολή ανέφερε, ωστόσο, ότι η καταμέτρηση και οι έλεγχοι έχουν «πρακτικά τερματιστεί».

Σύμφωνα με την εθνική υπηρεσία εκλογικών διαδικασιών (ONPE), ο εκατομμυριούχος δικηγόρος διατηρεί προβάδισμα 250.000 ψήφων, το οποίο θεωρείται αδύνατο να καλύψει ο αντίπαλός του.

Η θέση των παρατηρητών

«Δεν παρατηρήσαμε καμιά παρατυπία» στην καταμέτρηση, διαβεβαίωσε ο Εστέμπαν Γκονθάλεθ Πονς, επικεφαλής της αποστολής εκλογικών παρατηρητών της ΕΕ στην Κολομβία.

Η αποστολή χαρακτήρισε «στέρεη» τη δημοκρατία στη χώρα, παρά την ατμόσφαιρα «πόλωσης» και τη «βία» που σημάδεψαν την προεκλογική εκστρατεία.

Το Κέντρο Κάρτερ εξήρε, από την πλευρά του, τη «διαφάνεια» των εκλογικών αρχών. Όπως και η ευρωπαϊκή αποστολή, υπολόγισε ότι η συμμετοχή στην ψηφοφορία έφτασε το 63% των εγγεγραμμένων στους εκλογικούς καταλόγους, ποσοστό που αποτελεί ρεκόρ.

Διαδηλώσεις μετά το αποτέλεσμα

Την ανακοίνωση του αποτελέσματος την Κυριακή ακολούθησαν διαδηλώσεις, οι οποίες σημαδεύτηκαν από συγκρούσεις με την αστυνομία. Ο κ. Σεπέδα παρότρυνε μία ημέρα αργότερα τους υποστηρικτές του να παραμείνουν «ήρεμοι».

Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ, AFP