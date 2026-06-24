MasterChef 2026: Η δεύτερη δοκιμασία του τελικού με τον Τάσο – Οι πρώην νικητές του διαγωνισμού σε ρόλο τέταρτου κριτή

Η δεύτερη δοκιμασία του μεγάλου τελικού του MasterChef 2026 ξεκίνησε το βράδυ της Τρίτης 23 Ιουνίου, με τον Τάσο Παυλίδη να καλείται να αναλάβει μία από τις πιο απαιτητικές μαγειρικές αποστολές της φετινής σεζόν.

Μετά την πρώτη δοκιμασία στη Βαρκελώνη και τη βαθμολογία των αδελφών Χαβιέρ και Σέρχιο Τόρες, η οποία παραμένει σφραγισμένη, οι τρεις chef κριτές υποδέχθηκαν τον φιναλίστ στις εγκαταστάσεις της ΕΛΕΤΡΟ, όπου διεξάγεται η δεύτερη φάση του τελικού.

«Σήμερα θα μαγειρέψεις εσύ, αύριο θα μαγειρέψει ο Πάνος», ανακοίνωσαν οι κριτές, δίνοντας το σύνθημα για την έναρξη της δοκιμασίας.

Ο Τάσος Παυλίδης παραδέχθηκε ότι δεν γνώριζε τι ακριβώς τον περίμενε. Οι chef κριτές τού εξήγησαν ότι αυτή τη φορά έπρεπε να αναλάβει τον πλήρη έλεγχο μιας επαγγελματικής κουζίνας, από τον σχεδιασμό του μενού έως τη ροή του σέρβις.

Η μπριγάδα και το menu degustation

Για τη δοκιμασία, ο Τάσος επέλεξε δύο πρώην συμπαίκτες του, τον Χρήστο Μουσιάρη και τον Γιάννη Ανυφαντάκη, οι οποίοι επέστρεψαν στον διαγωνισμό για να στελεχώσουν την μπριγάδα του.

Ο φιναλίστ εξήγησε ότι επέλεξε τον Χρήστο λόγω της πολύ καλής συνεργασίας που είχαν κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού. Για τον Γιάννη ανέφερε ότι ήθελε να του δώσει την ευκαιρία να ζήσει την εμπειρία ενός μεγάλου τελικού.

Οι κριτές αποκάλυψαν στη συνέχεια τις λεπτομέρειες της αποστολής. Ο Τάσος και η ομάδα του έπρεπε να παρουσιάσουν ένα menu degustation πέντε σταδίων, με το τελευταίο πιάτο να είναι υποχρεωτικά γλυκό.

Ο φιναλίστ είχε πλήρη ελευθερία στη σύνθεση του μενού. Παράλληλα, είχε την ευθύνη για την προετοιμασία, τη διαχείριση της κουζίνας, τη συνεργασία με τη σάλα και τη συνολική ροή του σέρβις, όπως συμβαίνει σε ένα εστιατόριο υψηλών απαιτήσεων.

Οι δύο βοηθοί είχαν και επιπλέον κίνητρο, καθώς αν η μπριγάδα συγκέντρωνε την υψηλότερη βαθμολογία στη συγκεκριμένη δοκιμασία, θα μοιραζόταν χρηματικό έπαθλο 10.000 ευρώ, δηλαδή 5.000 ευρώ για τον καθένα.

Με 20 λεπτά στη διάθεσή του για σύσκεψη και τρεις ώρες για την προετοιμασία του μενού, ο Τάσος Παυλίδης έπρεπε να δείξει ότι μπορεί να σταθεί όχι μόνο ως μάγειρας, αλλά και ως chef που ηγείται μιας επαγγελματικής κουζίνας υπό πίεση.

Οι πρώην νικητές σε ρόλο τέταρτου κριτή

Η μεγάλη έκπληξη της βραδιάς ήρθε όταν οι chef κριτές αποκάλυψαν ποιοι θα δοκίμαζαν και θα βαθμολογούσαν τα πιάτα. Για πρώτη φορά στην ιστορία του MasterChef, οι προηγούμενοι νικητές του διαγωνισμού συμμετείχαν ενεργά στη διαδικασία αξιολόγησης, αναλαμβάνοντας ρόλο τέταρτου κριτή.

Στο τραπέζι βρέθηκαν οι Τιμολέων Διαμαντής, Μανώλης Σαρρής, Σταύρος Βαρθαλίτης, Μαργαρίτα Νικολαΐδη, Πάνος Κουμουνδούρος, Μαρία Μπέη, Λευτέρης Ζαφειρόπουλος και Νέστορας Νέστορας. Ο μοναδικός απών ήταν ο Λάμπρος Βακιάρος, λόγω ταξιδιού στο εξωτερικό.

Η παρουσίαση των νικητών είχε έντονο κλίμα οικειότητας. Ο Τιμολέων Διαμαντής δήλωσε ότι είναι πολύ καλά, ενώ ο Μανώλης Σαρρής πείραξε τον Σωτήρη Κοντιζά, ρωτώντας τον αν κρυώνει. Ο Σταύρος Βαρθαλίτης εξέφρασε τη χαρά του για τη συνάντηση, λέγοντας: «Νιώθω ευλογημένος που θα το ζήσουμε αυτό παρέα. Να αρχίσουν τα όργανα, να περάσουμε καλά».

Η Μαργαρίτα Νικολαΐδη ανέφερε ότι βγήκε λίγο από την καθημερινότητά της και περνάει ήδη πολύ ωραία. Ο Πάνος Κουμουνδούρος σχολίασε με χιούμορ το άγχος του για το ντύσιμό του, καθώς ο Νίκος Θωμάς τού είπε χαριτολογώντας ότι είναι «σαν λέτσος» μπροστά στην εμφάνιση της Μαρίας Μπέη. Η ίδια σχολίασε με αυτοσαρκασμό ότι είναι έτοιμη να πει δελτίο ειδήσεων.

Ο Λευτέρης Ζαφειρόπουλος έδωσε πιο γαστρονομική διάσταση στη συζήτηση, λέγοντας στους κριτές: «Πεινάμε, με παξιμάδια ήρθαμε, ελπίζω να τους βάλετε κάτι δύσκολο και με πολλά πιάτα». Ο Νέστορας Νέστορας περιέγραψε τη συνάντηση ως μια μεγάλη οικογένεια σε ένα μεγάλο τραπέζι, η οποία περιμένει να υποδεχθεί ακόμη ένα μέλος.

Οι κριτές εξήγησαν ότι οι πρώην νικητές δεν θα ήταν απλοί καλεσμένοι. Επειδή έχουν ζήσει την αγωνία, την προσπάθεια και την πίεση της κουζίνας, κλήθηκαν να δοκιμάσουν τα πιάτα και να συνδιαμορφώσουν τη βαθμολογία της δεύτερης δοκιμασίας των φετινών τελικών.

Τα σχόλια, οι διαφωνίες και η σφραγισμένη βαθμολογία

Μετά τη δοκιμή του μενού πέντε σταδίων που ετοίμασε ο Τάσος με τη βοήθεια του Χρήστου και του Γιάννη, οι πρώην νικητές συμμετείχαν στη διαδικασία αξιολόγησης. Η Μαρία Μπέη παραδέχθηκε ότι αισθάνθηκε περίεργα και αγχώθηκε σαν να διαγωνιζόταν η ίδια, νιώθοντας ένα πρωτόγνωρο τρέμουλο.

Αντίθετα, ο Μανώλης Σαρρής δήλωσε ενθουσιασμένος και είπε με χιούμορ ότι είναι «γεννημένος να κάνει αυτό το πράγμα». Ο ίδιος σημείωσε ότι οι φιναλίστ νιώθουν μεγαλύτερη οικειότητα με τους πρώην νικητές σε σχέση με έναν καλεσμένο chef, καθώς όλοι έχουν βρεθεί στην ίδια θέση.

Η συζήτηση πήρε χιουμοριστική τροπή όταν έγινε αναφορά στα ταξίδια. Ο Μανώλης Σαρρής μπέρδεψε τους προορισμούς, λέγοντας ότι πήγε στο Σαν Σεμπαστιάν, πριν οι υπόλοιποι τον διορθώσουν γελώντας ότι είχε πάει στο Μπιλμπάο. Εκείνος απάντησε με την ατάκα: «Μπιλμπάο σαν Σεμπαστιάν».

Από το τραπέζι δεν έλειψαν και οι διαφωνίες. Ο Σταύρος Βαρθαλίτης ανέφερε ότι έλειπε η οξύτητα από τη σάλτσα με την πραλίνα φουντουκιού και τη σόγια, προτείνοντας την προσθήκη yuzu για περισσότερη φρεσκάδα. Ο Μανώλης Σαρρής διαφώνησε με την εκτίμησή του.

Στη συνέχεια, οι κριτές πείραξαν τον Σταύρο Βαρθαλίτη, ο οποίος είπε με χιούμορ ότι κάνει πάσο και αφήνει τον Μανώλη να εκτεθεί. Ο Μανώλης απάντησε ότι έχει μόνο καλά vibes.

Η κουβέντα ξέφυγε προσωρινά από τα γαστρονομικά, όταν ο Μανώλης Σαρρής αποκάλυψε ότι ο Σταύρος Βαρθαλίτης ετοιμάζει νέο project για το καλοκαίρι του 2027, αλλά δεν θέλει να μιλήσει για αυτό, ώστε να μην το ματιάσουν. Η παρέα τον πείραξε, λέγοντας ότι έχουν βρεθεί στον τελικό και αντί να συζητούν για τη μαγειρική, τσακώνονται «σε παράθυρα». Ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος τούς ζήτησε να μην είναι κουτσομπόληδες και να κρατήσουν την αντιπαράθεση για το τέλος.

Όταν ο Σταύρος Βαρθαλίτης προσπάθησε να απαντήσει με πιο εξεζητημένη διατύπωση, λέγοντας ότι του γεννάται ένα απροσάρμοστο εσωτερικό συναίσθημα που τον φέρνει σε απροσδόκητη θέση και τον κάνει να νιώθει άβολα, ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος σχολίασε: «Μιλάς σαν τη Βίκυ Φλέσσα και δεν τα καταφέρνεις κιόλας». Ο Βαρθαλίτης απάντησε γελώντας: «Δεν κατάλαβα ούτε εγώ τι είπα. Κρατήστε το νόημα».

Το κλίμα συνεχίστηκε με πειράγματα για το παρελθόν. Η παρέα θύμισε στον Σταύρο Βαρθαλίτη ότι στο πρώτο του project, το οποίο ήταν μόλις 10 τετραγωνικά, του είχαν κάνει δώρο ένα κλιματιστικό. Όπως ειπώθηκε, του είπαν να πάρει ό,τι θέλει και εκείνος διάλεξε ένα 24άρι BTU για 10 τετραγωνικά, «για να μην καταλάβει τίποτα».

Η συζήτηση έκλεισε με την ατάκα του Σωτήρη Κοντιζά προς τον Σταύρο Βαρθαλίτη: «Ξέρεις πόσο εύκολο είναι να σε εξαφανίσουμε από αυτό το τραπέζι, ε; Βλέπεις πουθενά τον Βακιάρο;».

Στο αγωνιστικό μέρος, η Μαργαρίτα Νικολαΐδη δήλωσε ιδιαίτερα αγχωμένη για τη στιγμή της βαθμολογίας και συμφώνησε ότι οι πρώην νικητές πρέπει να συνυπολογίσουν τόσο τη δυσκολία όσο και το συναίσθημα. Ο Σταύρος Βαρθαλίτης τόνισε ότι δεν νιώθει άγχος, αλλά μεγάλη ευθύνη και τιμή, καθώς με την ψήφο τους θα καλωσορίσουν ένα νέο μέλος στην οικογένεια των νικητών.

Ο Νέστορας Νέστορας συνεχάρη τους φιναλίστ, καθώς κλήθηκαν να ετοιμάσουν συνολικά 55 πιάτα για ένα μενού γευσιγνωσίας. Ο ίδιος σημείωσε ότι η προσπάθεια μηνών πρέπει να ανταμειφθεί δίκαια, με βάση το αποτέλεσμα της συγκεκριμένης δοκιμασίας.

Όταν ήρθε η ώρα της κρίσης, οι κριτές ζήτησαν από τους πρώην νικητές να ψηφίσουν κατά συνείδηση. Η Μαργαρίτα Νικολαΐδη αναρωτήθηκε με χιούμορ αν μπορεί να ζωγραφίσει μια «καρδούλα» στο χαρτί της. Αφού οι πρώην νικητές παρέδωσαν τις βαθμολογίες τους, οι κριτές τούς ζήτησαν να γυρίσουν από την άλλη πλευρά, ώστε να μη δουν τα τελικά αποτελέσματα.

Η διαδικασία ολοκληρώθηκε με τους chef κριτές να βάζουν τις τελικές υπογραφές τους και να σφραγίζουν τον φάκελο με τη δεύτερη βαθμολογία του Τάσου Παυλίδη. Ο μέσος όρος των οκτώ πρώην νικητών θα προστεθεί στις βαθμολογίες των τριών κριτών και το τελικό αποτέλεσμα θα διαιρεθεί δια του τέσσερα.

Η συνέχεια με τον Πάνο Τελάλη

Μετά τη δεύτερη δοκιμασία του Τάσου Παυλίδη, η οποία ολοκληρώθηκε χωρίς να αποκαλυφθεί η βαθμολογία, η σκυτάλη περνά στον Πάνο Τελάλη στο επόμενο επεισόδιο του μεγάλου τελικού του MasterChef 2026.

Στο trailer που προβλήθηκε αμέσως μετά το τέλος του επεισοδίου, οι τρεις chef κριτές υποδέχονται τον δεύτερο φιναλίστ στη δεύτερη δοκιμασία του τελικού. Ο Πάνος Ιωαννίδης τού λέει χαρακτηριστικά: «Καλώς ήρθες κι εσύ με τη σειρά σου στη δεύτερη δοκιμασία του φετινού τελικού».

Όπως συνέβη και με τον Τάσο, ο Πάνος θα κληθεί να αναλάβει τον πλήρη έλεγχο μιας επαγγελματικής κουζίνας, έχοντας στο πλευρό του δύο βοηθούς της επιλογής του. «Επιστρέφουν οι βετεράνοι της Κόκκινης Μπριγάδας», ακούγεται στο trailer, με τον Φίλιπ και τον Γιώργο να επιστρέφουν για να τον βοηθήσουν.

Οι εικόνες δείχνουν έντονη πίεση και γρήγορους ρυθμούς στην κουζίνα, με τον Φίλιπ να λέει: «Τρέχουμε και δεν φτάνουμε, αυτή είναι η φάση».

Παρά το άγχος, στο trailer ακούγονται και θετικά σχόλια για τις δημιουργίες του Πάνου και της μπριγάδας του, όπως «Πάρα πολύ ωραία ιδέα του», «Είναι καταπληκτικό» και «Πολύ, πολύ όμορφο».

Αντίστοιχα θετικά σχόλια ακούστηκαν και για τα πιάτα του Τάσου Παυλίδη, γεγονός που δείχνει ότι η τελική κρίση θα εξαρτηθεί από τις λεπτομέρειες. Η μάχη για τον τίτλο του επόμενου Έλληνα MasterChef κορυφώνεται, με την ανακοίνωση των βαθμολογιών να αναμένεται να καθορίσει τον μεγάλο νικητή.