Βόρεια Κορέα: Ο Κιμ Γιονγκ Ουν ανακοίνωσε σχέδιο ναυπήγησης δύο πολεμικών πλοίων τον χρόνο

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Η Βόρεια Κορέα σχεδιάζει να ναυπηγεί κάθε χρόνο δύο πολεμικά πλοία, αντίστοιχου μεγέθους με το αντιτορπιλικό Choe Hyon, για τα επόμενα πέντε χρόνια, σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε ο Κιμ Γιονγκ Ουν.

Ο ηγέτης της χώρας έκανε την ανακοίνωση κατά τη διάρκεια τελετής ένταξης νέου αντιτορπιλικού στον στόλο του πολεμικού ναυτικού, όπως μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων KCNA.

Επιτάχυνση της ναυτικής ενίσχυσης

Η εξαγγελία δείχνει την πρόθεση της Πιονγκγιάνγκ να επιταχύνει τον εκσυγχρονισμό των ναυτικών της δυνάμεων. Το σχέδιο εντάσσεται στο ευρύτερο πρόγραμμα στρατιωτικής αναβάθμισης που προωθεί το καθεστώς τα τελευταία χρόνια.

Το αντιτορπιλικό Choe Hyon έχει εκτόπισμα 5.000 τόνων. Η Βόρεια Κορέα επιδιώκει να ναυπηγεί πλοία αντίστοιχου μεγέθους σε σταθερή ετήσια βάση, με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση του στόλου της.

Πηγή: Reuters