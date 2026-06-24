Βόρεια Κορέα: Ο Κιμ Γιονγκ Ουν ανακοίνωσε σχέδιο ναυπήγησης δύο πολεμικών πλοίων τον χρόνο

Η Βόρεια Κορέα ανακοίνωσε σχέδιο ναυπήγησης δύο πολεμικών πλοίων κάθε χρόνο για τα επόμενα πέντε χρόνια. Ο Κιμ Γιονγκ Ουν παρουσίασε την εξαγγελία σε τελετή ένταξης νέου αντιτορπιλικού στον στόλο του πολεμικού ναυτικού, σύμφωνα με το KCNA. Το σχέδιο δείχνει την πρόθεση της Πιονγκγιάνγκ να επιταχύνει τον εκσυγχρονισμό και την ενίσχυση των ναυτικών της δυνάμεων.

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Διεθνή Νέα

Βόρεια Κορέα, Κιμ Γιονγκ Ουν
(Photo by KCNA VIA KNS / AFP)
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Κιμ Γιονγκ Ουν ανακοίνωσε σχέδιο της Βόρειας Κορέας να ναυπηγεί δύο πολεμικά πλοία ετησίως, αντίστοιχου μεγέθους με το αντιτορπιλικό Choe Hyon, για τα επόμενα πέντε χρόνια.
  • Η ανακοίνωση έγινε κατά τη διάρκεια τελετής ένταξης νέου αντιτορπιλικού στον στόλο, σηματοδοτώντας την πρόθεση της Πιονγκγιάνγκ να επιταχύνει τον εκσυγχρονισμό των ναυτικών της δυνάμεων.
  • Το σχέδιο εντάσσεται στο ευρύτερο πρόγραμμα στρατιωτικής αναβάθμισης της χώρας, με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση του στόλου της με πλοία εκτοπίσματος 5.000 τόνων.

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Η Βόρεια Κορέα σχεδιάζει να ναυπηγεί κάθε χρόνο δύο πολεμικά πλοία, αντίστοιχου μεγέθους με το αντιτορπιλικό Choe Hyon, για τα επόμενα πέντε χρόνια, σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε ο Κιμ Γιονγκ Ουν.

Ο ηγέτης της χώρας έκανε την ανακοίνωση κατά τη διάρκεια τελετής ένταξης νέου αντιτορπιλικού στον στόλο του πολεμικού ναυτικού, όπως μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων KCNA.

Επιτάχυνση της ναυτικής ενίσχυσης

Η εξαγγελία δείχνει την πρόθεση της Πιονγκγιάνγκ να επιταχύνει τον εκσυγχρονισμό των ναυτικών της δυνάμεων. Το σχέδιο εντάσσεται στο ευρύτερο πρόγραμμα στρατιωτικής αναβάθμισης που προωθεί το καθεστώς τα τελευταία χρόνια.

Το αντιτορπιλικό Choe Hyon έχει εκτόπισμα 5.000 τόνων. Η Βόρεια Κορέα επιδιώκει να ναυπηγεί πλοία αντίστοιχου μεγέθους σε σταθερή ετήσια βάση, με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση του στόλου της.

Πηγή: Reuters

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