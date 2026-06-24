Κριστιάνο Ρονάλντο: Ξέσπασε ο Πορτογάλος σταρ για τον Λιονέλ Μέσι – «Δεν με νοιάζει τι κάνουν οι άλλοι, γκολ έβαλε και ο Μπαπέ, και ο Χάαλαντ…»

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο οδήγησε την Πορτογαλία σε εμφατική νίκη με 5-0 επί του Ουζμπεκιστάν το βράδυ της Τρίτης (23/6), στη δεύτερη αγωνιστική του Μουντιάλ 2026, λίγες ημέρες μετά την κριτική που δέχθηκε για το 1-1 με την Γκάνα στην πρεμιέρα.

Ο Πορτογάλος επιθετικός πέτυχε δύο γκολ, στο 6’ και στο 39’, και έγραψε ακόμη μία ιστορική επίδοση. Ο Ρονάλντο έγινε ο μοναδικός ποδοσφαιριστής στην ιστορία που έχει σκοράρει σε έξι Παγκόσμια Κύπελλα, το 2006, το 2010, το 2014, το 2018, το 2022 και το 2026. Παράλληλα, έγινε ο δεύτερος γηραιότερος σκόρερ σε Μουντιάλ, σε ηλικία 41 ετών και 138 ημερών, πίσω από τον Ροζέ Μιλά.

Το μήνυμα του Ρονάλντο μετά τη νίκη

Μετά τη λήξη του αγώνα, ο Ρονάλντο γύρισε προς τις κάμερες και έστειλε το δικό του μήνυμα. «Επέστρεψα! Μόνο και μόνο για να μην το ξεχάσουν, για να μην το ξεχάσουν».

Ο Πορτογάλος ρωτήθηκε αν αυτή ήταν η καλύτερη απάντηση στην κριτική που δέχθηκε και απάντησε: «Πάντα έτσι είναι. Εδώ και 23 χρόνια. Όταν όλα πάνε καλά είμαι ο Κριστιάνο, όταν πάνε στραβά λένε ότι είμαι γέρος και συνταξιούχος…».

Ο Ρονάλντο αναφέρθηκε και στα νέα ιστορικά ρεκόρ του, καθώς έγινε ο πρώτος ποδοσφαιριστής που σκοράρει σε έξι διαφορετικά Μουντιάλ και ο πρώτος σκόρερ της Πορτογαλίας σε τελικές φάσεις Παγκοσμίου Κυπέλλου.

«Είμαι πολύ χαρούμενος, αλλά για μένα το πιο σημαντικό είναι η δουλειά που έκανε η ομάδα και η αυτοπεποίθηση που δείξαμε. Δεχθήκαμε πολλή κριτική όλη την εβδομάδα και ξέραμε ότι αυτό θα συμβεί. Η ομάδα δούλεψε πολύ καλά και βελτιώθηκε σημαντικά. Όπως λέμε, κάθε εμπόδιο βγαίνει σε καλό. Σε προσωπικό επίπεδο, τα ρεκόρ είναι πάντα όμορφο να καταρρίπτονται, όμως ο στόχος μου είναι να βοηθώ την εθνική ομάδα να πετυχαίνει τους στόχους της. Ο πρώτος ήταν η πρόκριση και με τέσσερις βαθμούς πιστεύω ότι την έχουμε ουσιαστικά εξασφαλίσει».

«Ήταν μια δύσκολη, σκοτεινή εβδομάδα»

Ο Ρονάλντο μίλησε και για την επιστροφή του στα γκολ, μετά την πίεση που προηγήθηκε. «Όποιος δουλεύει, ο Θεός τον βοηθά. Ήταν μια δύσκολη, σκοτεινή εβδομάδα. Έμοιαζε σαν να είχα ήδη… αποσυρθεί από το ποδόσφαιρο, όμως άντεξα, όπως αντέχω πάντα, γιατί πιστεύω περισσότερο στη δουλειά παρά σε οτιδήποτε άλλο. Ήταν δύσκολα, το ομολογώ, αλλά επιστρέψαμε».

Ο Πορτογάλος σταρ αναφέρθηκε και στο έξυπνο φάουλ που οδήγησε στο 2-0 του Νούνο Μέντες, καθώς και στη σημασία της ενότητας μέσα στην ομάδα.

«Εγώ θα εκτελούσα το φάουλ, αλλά είπα στον Νούνο: “Πάμε να ξεγελάσουμε τον τερματοφύλακα. Θα νομίζει ότι θα σουτάρω εγώ. Χτύπα δυνατά και θα γίνει γκολ”. Από την αρχή του αγώνα είπα ότι πρέπει να είμαστε ενωμένοι από το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό. Αυτό που μπορούμε να ελέγξουμε είναι ό,τι συμβαίνει μέσα στην ομάδα. Όσα έρχονται απ’ έξω είναι δύσκολο να τα ελέγξεις. Σήμερα ήμουν εγώ ο κορυφαίος, αύριο θα είναι κάποιος άλλος. Αν μείνουμε ενωμένοι, πιστεύω ότι μπορούμε να φτάσουμε πολύ μακριά».

Η απάντηση για Μέσι και ο στόχος της Πορτογαλίας

Ο Ρονάλντο ρωτήθηκε για τη σημασία των γκολ που σημειώνουν ο ίδιος και ο Λιονέλ Μέσι στο Παγκόσμιο Κύπελλο, αλλά έδειξε ενοχλημένος από τη σύγκριση. «Δεν με νοιάζει τι κάνουν οι άλλοι. Γκολ έβαλε και ο Μπαπέ, και ο Χάαλαντ…».

Σε άλλη ερώτηση για το ενδεχόμενο ενός τελικού απέναντι στον Μέσι, ο Πορτογάλος επιθετικός απάντησε: «Δεν ξέρω τι να απαντήσω, γιατί είναι μια ερώτηση χωρίς ιδιαίτερο νόημα. Θα ήταν σπουδαίο, αλλά το σημαντικό ήταν να κερδίσουμε σήμερα, να περάσουμε από τον όμιλο και να προετοιμαστούμε για όσα ακολουθούν. Μας περιμένει ένα δύσκολο παιχνίδι με την Κολομβία, όμως ο βασικός στόχος ήταν η πρόκριση και τον πετύχαμε. Βοήθησα την ομάδα, η οποία έπαιξε πολύ καλά, και συνεχίζουμε».

Κλείνοντας, ο Ρονάλντο έστειλε μήνυμα αυτοπεποίθησης ενόψει της συνέχειας. «Εγώ πάντα φτάνω εκεί που πρέπει, αργά ή γρήγορα. Πιστεύω πολύ σε αυτά που κάνω. Έτσι ήταν πάντα η καριέρα μου. Είμαι πολύ χαρούμενος. Το πιο σημαντικό είναι η ομάδα και να παραμένουμε ενωμένοι. Το καράβι συνεχίζει το ταξίδι του!».