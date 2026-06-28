Φρικτό τροχαίο στη Βαρυμπόμπη: Αυτοκίνητο καρφώθηκε σε τοιχίο και τυλίχθηκε στις φλόγες – Απανθρακώθηκε ο οδηγός

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Οδηγός αυτοκινήτου ανασύρθηκε απανθρακωμένος από τις δυνάμεις της Πυροσβεστικής, τις πρώτες πρωϊνές ώρες της Κυριακής 28/06 στον παράδρομο της Εθνικής Οδού Αθηνών-Θεσσαλονίκης, στο ύψος της Βαρυμπόμπης.
  • Ο οδηγός φαίνεται να έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου και προσέκρουσε σε τοίχο, με το όχημα να τυλίγεται στις φλόγες και τον ίδιο να εγκλωβίζεται. Έχασε τη ζωή του με τραγικό τρόπο.
  • Η κινητοποίηση των δυνάμεων της Πυροσβεστικής ήταν άμεση, με 10 πυροσβέστες και 5 οχήματα να σπεύδουν στο σημείο. Παρά τις προσπάθειες, δεν κατέστη δυνατό να σωθεί ο άνθρωπος, ενώ η προανάκριση διενεργείται από το ανακριτικό Τμήμα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Ο οδηγός αυτοκινήτου ανασύρθηκε απανθρακωμένος από τις δυνάμεις της Πυροσβεστικής, τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής 28/06 στον παράδρομο της Εθνικής Οδού Αθηνών-Θεσσαλονίκης, στο ύψος της Βαρυμπόμπης.

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Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, ο οδηγός φαίνεται να έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου και προσέκρουσε σε τοίχο. Το αυτοκίνητο τυλίχθηκε στις φλόγες κι εκείνος εγκλωβίστηκε μέσα σε μία άμορφη μάζα σιδερικών με αποτέλεσμα να χάσει με τόσο τραγικό τρόπο τη ζωή του.

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Η κινητοποίηση των δυνάμεων της Πυροσβεστικής ήταν άμεση. Στο σημείο έσπευσαν δέκα πυροσβέστες με πέντε οχήματα και εθελοντές. Κατάφεραν γρήγορα να σβήσουν τη φωτιά, αλλά όχι όμως και να σώσουν τον άνθρωπο. Η σορός του ατόμου, μεταφέρθηκε με το ΕΚΑΒ για τη διαδικασία νεκροψίας- νεκροτομής. Την προανάκριση για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διενεργείται από το ανακριτικό Τμήμα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

 

 

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