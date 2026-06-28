Θανατηφόρο τροχαίο στην Βαρυμπόμπη – Ένας νεκρός

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε μισή ώρα μετά τα μεσάνυχτα στην περιοχή της Βαρυμπόμπης, με συνέπεια ένας άνθρωπος να χάσει τη ζωή του.
  • Ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματος και προσέκρουσε σε τοιχίο, με το αυτοκίνητο να τυλίγεται στις φλόγες.
  • Ο οδηγός ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του και υπέκυψε στα τραύματά του, ενώ οι συνθήκες του δυστυχήματος διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε μισή ώρα μετά τα μεσάνυχτα στην περιοχή της Βαρυμπόμπης, στο ρεύμα προς Λαμία, στον παράδρομο της παλιάς Εθνικής Οδού, στην οδό Γυμναστηρίου, με συνέπεια ένας άνθρωπος να χάσει τη ζωή του.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο οδηγός κινείτο στο σημείο όταν, πιθανότατα λόγω της ύπαρξης μιας διχάλας, αποπροσανατολίστηκε, έχασε τον έλεγχο του οχήματος και προσέκρουσε σε τοιχίο. Το αυτοκίνητο στη συνέχεια εξετράπη της πορείας του και τυλίχθηκε στις φλόγες.

Ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του

Ο οδηγός ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του και, όπως έγινε γνωστό, υπέκυψε στα τραύματά του.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις για την απομάκρυνση του οχήματος, το οποίο έχει μετατραπεί σε μια άμορφη μάζα σιδήρου.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά στοιχεία για την ταυτότητα ή την ηλικία του θύματος, ενώ οι συνθήκες του δυστυχήματος διερευνώνται από τις αρμόδιες Αρχές.

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