Σοβαρό τροχαίο στην Χαλκιδική: Αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του – Ο οδηγός παρασύρθηκε από δύο αυτοκίνητα

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε νωρίς το μεσημέρι του Σαββάτου στην εθνική οδό Θεσσαλονίκης - Νέων Μουδανιών, στο ύψος της Πορταριάς. Ένας 33χρονος Βούλγαρος οδηγός, αφού το όχημά του εξετράπη της πορείας του, βγήκε στο οδόστρωμα και παρασύρθηκε διαδοχικά από δύο διερχόμενα οχήματα, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του. Ο τραυματίας διακομίστηκε στο νοσοκομείο Πολυγύρου, όπου νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στην εθνική οδό Θεσσαλονίκης – Νέων Μουδανιών, όταν αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του.
  • Ο 33χρονος οδηγός, αφού βγήκε από το όχημά του, παρασύρθηκε διαδοχικά από δύο διερχόμενα αυτοκίνητα ενώ περπατούσε στο οδόστρωμα.
  • Ο τραυματίας διακομίστηκε στο νοσοκομείο Πολυγύρου και νοσηλεύεται εκτός κινδύνου, ενώ για το περιστατικό διενεργείται προανάκριση.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε νωρίς το μεσημέρι του Σαββάτου (27/6) στην εθνική οδό Θεσσαλονίκης – Νέων Μουδανιών, στο ύψος της Πορταριάς.

Το τροχαίο σημειώθηκε γύρω στις 12 το μεσημέρι, όταν το αυτοκίνητο που οδηγούσε ένας 33χρονος Βούλγαρος εξετράπη της πορείας του, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη.

Λίγο αργότερα, σύμφωνα με την αστυνομία, ο 33χρονος βρήκε από το όχημά του και άρχισε να περπατάει στο οδόστρωμα, με αποτέλεσμα να παρασυρθεί διαδοχικά από δύο διερχόμενα αυτοκίνητα. 

Πιο συγκεκριμένα, όπως προκύπτει από τα μέχρι στιγμής στοιχεία της έρευνας, αρχικά τον άνδρα παρέσυρε ένα όχημα που οδηγούσε μία 60χρονη Ελληνίδα, η οποία κινείτο στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη, ενώ, στη συνέχεια, δεύτερο όχημα που οδηγούσε ένας 44χρονος Ρουμάνος, με κατεύθυνση προς την Χαλκιδική.

Στο νοσοκομείο Πολυγύρου ο τραυματίας

Ο 33χρονος τραυματίας παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, έχοντας τις αισθήσεις του, και διακομίστηκε στο νοσοκομείο Πολυγύρου, όπου νοσηλεύεται. Σύμφωνα με σχετικές πληροφορίες, η ζωή του δεν διατρέχει κίνδυνο.

Λόγω του τροχαίου, στο σημείο επικράτησε μποτιλιάρισμα, ενώ για το περιστατικό διενεργείται προανάκριση από το Τμήμα Τροχαίας Μουδανιών.

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