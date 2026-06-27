Σοβαρό τροχαίο στην Χαλκιδική: Αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του – Ο οδηγός παρασύρθηκε από δύο αυτοκίνητα

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Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε νωρίς το μεσημέρι του Σαββάτου (27/6) στην εθνική οδό Θεσσαλονίκης – Νέων Μουδανιών, στο ύψος της Πορταριάς.

Το τροχαίο σημειώθηκε γύρω στις 12 το μεσημέρι, όταν το αυτοκίνητο που οδηγούσε ένας 33χρονος Βούλγαρος εξετράπη της πορείας του, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη.

Λίγο αργότερα, σύμφωνα με την αστυνομία, ο 33χρονος βρήκε από το όχημά του και άρχισε να περπατάει στο οδόστρωμα, με αποτέλεσμα να παρασυρθεί διαδοχικά από δύο διερχόμενα αυτοκίνητα.

Πιο συγκεκριμένα, όπως προκύπτει από τα μέχρι στιγμής στοιχεία της έρευνας, αρχικά τον άνδρα παρέσυρε ένα όχημα που οδηγούσε μία 60χρονη Ελληνίδα, η οποία κινείτο στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη, ενώ, στη συνέχεια, δεύτερο όχημα που οδηγούσε ένας 44χρονος Ρουμάνος, με κατεύθυνση προς την Χαλκιδική.

Στο νοσοκομείο Πολυγύρου ο τραυματίας

Ο 33χρονος τραυματίας παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, έχοντας τις αισθήσεις του, και διακομίστηκε στο νοσοκομείο Πολυγύρου, όπου νοσηλεύεται. Σύμφωνα με σχετικές πληροφορίες, η ζωή του δεν διατρέχει κίνδυνο.

Λόγω του τροχαίου, στο σημείο επικράτησε μποτιλιάρισμα, ενώ για το περιστατικό διενεργείται προανάκριση από το Τμήμα Τροχαίας Μουδανιών.