Λίβανος: Ο ηγέτης της Χεζμπολάχ απορρίπτει τη συμφωνία Ισραήλ-Λιβάνου ως «άκυρη» και «ταπεινωτική»

Ο ηγέτης της Χεζμπολάχ, Ναΐμ Κάσεμ, απέρριψε τη συμφωνία-πλαίσιο που υπέγραψαν ο Λίβανος και το Ισραήλ με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ, χαρακτηρίζοντάς την «άκυρη» και «ταπεινωτική». Παράλληλα, ο ισραηλινός στρατός επιβεβαίωσε αεροπορική επιδρομή στην περιοχή της Ναμπατίγια, στον νότιο Λίβανο, την πρώτη μετά την ανακοίνωση της συμφωνίας.

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Φωτογραφία Αρχείου: Ο ηγέτης της Χεζμπολάχ, σεΐχης Ναΐμ Κάσεμ, μιλά σε συγκέντρωση υπέρ των Παλαιστινίων στη Γάζα, εν μέσω του πολέμου μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς, στη Βηρυτό του Λιβάνου, στις 13 Οκτωβρίου 2023. (REUTERS/Zohra Bensemra/File Photo)
Φωτογραφία Αρχείου: Ο ηγέτης της Χεζμπολάχ, σεΐχης Ναΐμ Κάσεμ, μιλά σε συγκέντρωση υπέρ των Παλαιστινίων στη Γάζα, εν μέσω του πολέμου μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς, στη Βηρυτό του Λιβάνου, στις 13 Οκτωβρίου 2023. (REUTERS/Zohra Bensemra/File Photo)
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο ηγέτης της Χεζμπολάχ, Ναΐμ Κάσεμ, απέρριψε τη συμφωνία-πλαίσιο που υπέγραψαν ο Λίβανος και το Ισραήλ, χαρακτηρίζοντάς την «άκυρη» και «ταπεινωτική».
  • Ο Κάσεμ υποστήριξε ότι «Αυτή η συμφωνία είναι άκυρη και αυτό που πρέπει να εφαρμοστεί είναι οι όροι του πρωτοκόλλου συμφωνίας Ιράν-ΗΠΑ».
  • Την ίδια ώρα, ο ισραηλινός στρατός επιβεβαίωσε ότι πραγματοποίησε αεροπορική επιδρομή στην περιοχή της Ναμπατίγια, στον νότιο Λίβανο, εναντίον «φερόμενων τρομοκρατών».

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Ο ηγέτης της Χεζμπολάχ, Ναΐμ Κάσεμ, απέρριψε τη συμφωνία-πλαίσιο που υπέγραψαν την Παρασκευή ο Λίβανος και το Ισραήλ στην Ουάσιγκτον με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ, χαρακτηρίζοντάς την «άκυρη» και «ταπεινωτική», σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP).

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«Η συμφωνία πλαίσιο της Ουάσιγκτον είναι ταπεινωτική, επαίσχυντη και αντιπροσωπεύει μια εγκατάλειψη της εθνικής κυριαρχίας», δήλωσε ο επικεφαλής της σιιτικής οργάνωσης, κατηγορώντας την κυβέρνηση του Λιβάνου ότι με αυτόν τον τρόπο «νομιμοποιεί» την κατοχή λιβανικών εδαφών.

«Πρέπει να εφαρμοστεί το πρωτόκολλο συμφωνίας Ιράν-ΗΠΑ»

Ο Κάσεμ υποστήριξε ότι «αυτή η συμφωνία είναι άκυρη και αυτό που πρέπει να εφαρμοστεί είναι οι όροι του πρωτοκόλλου συμφωνίας Ιράν-ΗΠΑ», αναφερόμενος στο κείμενο που υπεγράφη στις 17 Ιουνίου από την Ουάσιγκτον και την Τεχεράνη και προβλέπει τον τερματισμό των εχθροπραξιών στον Λίβανο.

Παράλληλα, προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε προσπάθεια να συνδεθεί η αποχώρηση του Ισραήλ από τον νότιο Λίβανο με τον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ παραβιάζει «κόκκινες γραμμές».

Το Ισραήλ επιβεβαίωσε αεροπορικό πλήγμα στη Ναμπατίγια

Την ίδια ώρα, ο ισραηλινός στρατός επιβεβαίωσε ότι πραγματοποίησε αεροπορική επιδρομή στην περιοχή της Ναμπατίγια, στον νότιο Λίβανο, την πρώτη μετά την ανακοίνωση της συμφωνίας-πλαίσιο.

Εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού δήλωσε στο AFP ότι στόχος της επιδρομής ήταν «φερόμενοι τρομοκράτες που αντιπροσωπεύουν μια απειλή για τους Ισραηλινούς στρατιώτες».

«Τα αποτελέσματα του πλήγματος αξιολογούνται», συμπλήρωσε η ίδια.

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