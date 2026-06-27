Λίβανος: Ο ηγέτης της Χεζμπολάχ απορρίπτει τη συμφωνία Ισραήλ-Λιβάνου ως «άκυρη» και «ταπεινωτική»

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Ο ηγέτης της Χεζμπολάχ, Ναΐμ Κάσεμ, απέρριψε τη συμφωνία-πλαίσιο που υπέγραψαν την Παρασκευή ο Λίβανος και το Ισραήλ στην Ουάσιγκτον με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ, χαρακτηρίζοντάς την «άκυρη» και «ταπεινωτική», σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP).

«Η συμφωνία πλαίσιο της Ουάσιγκτον είναι ταπεινωτική, επαίσχυντη και αντιπροσωπεύει μια εγκατάλειψη της εθνικής κυριαρχίας», δήλωσε ο επικεφαλής της σιιτικής οργάνωσης, κατηγορώντας την κυβέρνηση του Λιβάνου ότι με αυτόν τον τρόπο «νομιμοποιεί» την κατοχή λιβανικών εδαφών.

«Πρέπει να εφαρμοστεί το πρωτόκολλο συμφωνίας Ιράν-ΗΠΑ»

Ο Κάσεμ υποστήριξε ότι «αυτή η συμφωνία είναι άκυρη και αυτό που πρέπει να εφαρμοστεί είναι οι όροι του πρωτοκόλλου συμφωνίας Ιράν-ΗΠΑ», αναφερόμενος στο κείμενο που υπεγράφη στις 17 Ιουνίου από την Ουάσιγκτον και την Τεχεράνη και προβλέπει τον τερματισμό των εχθροπραξιών στον Λίβανο.

Παράλληλα, προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε προσπάθεια να συνδεθεί η αποχώρηση του Ισραήλ από τον νότιο Λίβανο με τον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ παραβιάζει «κόκκινες γραμμές».

Το Ισραήλ επιβεβαίωσε αεροπορικό πλήγμα στη Ναμπατίγια

Την ίδια ώρα, ο ισραηλινός στρατός επιβεβαίωσε ότι πραγματοποίησε αεροπορική επιδρομή στην περιοχή της Ναμπατίγια, στον νότιο Λίβανο, την πρώτη μετά την ανακοίνωση της συμφωνίας-πλαίσιο.

Εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού δήλωσε στο AFP ότι στόχος της επιδρομής ήταν «φερόμενοι τρομοκράτες που αντιπροσωπεύουν μια απειλή για τους Ισραηλινούς στρατιώτες».

«Τα αποτελέσματα του πλήγματος αξιολογούνται», συμπλήρωσε η ίδια.