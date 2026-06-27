Τουρκία: Στους 178 οι προφυλακισμένοι για κατηγορίες «τρομοκρατίας» πριν από τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ

Στους 178 ανήλθε ο αριθμός των ανθρώπων που έχουν προφυλακιστεί στην Τουρκία, στο πλαίσιο έρευνας για κατηγορίες «τρομοκρατίας» πριν από τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ. Οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν αυτή την εβδομάδα, με το κρατικό πρακτορείο Anadolu και το Bianet να επικαλούνται την εισαγγελία της Άγκυρας, ενώ η τουρκική ΜΚΟ MLSA ανέφερε ότι μεταξύ των συλληφθέντων βρίσκονται δημοσιογράφοι, ακαδημαϊκοί και δικηγόροι.

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Διεθνή Νέα

Φωτογραφία Αρχείου: DHA
Φωτογραφία Αρχείου: DHA
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Στους 178 ανήλθε ο αριθμός των ανθρώπων που έχουν προφυλακιστεί στην Τουρκία, στο πλαίσιο έρευνας για κατηγορίες «τρομοκρατίας» πριν από τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ.
  • Οι συλλήψεις έγιναν ενόψει της Συνόδου της 7ης και 8ης Ιουλίου, με την τουρκική ΜΚΟ MLSA να αναφέρει ότι μεταξύ των συλληφθέντων βρίσκονται δημοσιογράφοι, ακαδημαϊκοί και δικηγόροι.
  • Στους προφυλακισθέντες περιλαμβάνονται ο Γιλντίζ Ταρ, αρχισυντάκτης του περιοδικού LGBT+ Kaos GL, και η Εμέλ Μεμίς, καθηγήτρια οικονομικών στο Πανεπιστήμιο της Άγκυρας.

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Στους 178 ανήλθε ο αριθμός των ανθρώπων που έχουν προφυλακιστεί στην Τουρκία, στο πλαίσιο έρευνας για κατηγορίες «τρομοκρατίας» πριν από τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο Anadolu, το οποίο επικαλείται ανακοίνωση της εισαγγελίας της Άγκυρας.

Οι συλλήψεις έγιναν μετά τις επιχειρήσεις που πραγματοποιήθηκαν αυτή την εβδομάδα, ενόψει της Συνόδου της 7ης και 8ης Ιουλίου, στην οποία αναμένεται να συμμετάσχουν 32 ηγέτες, μεταξύ των οποίων και ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Προφυλακίσεις και περιοριστικοί όροι

Σύμφωνα με το Bianet, που επικαλείται την εισαγγελία, από τους 225 ανθρώπους που είχαν τεθεί υπό κράτηση, οι 178 προφυλακίστηκαν, ενώ 34 αφέθηκαν ελεύθεροι υπό περιοριστικούς όρους.

Συνολικά, στο πλαίσιο της έρευνας είχαν εκδοθεί εντάλματα για 241 πρόσωπα. Από αυτούς, 225 συνελήφθησαν στις 23 Ιουνίου, σε ταυτόχρονες επιχειρήσεις της αστυνομίας και της χωροφυλακής σε πολλές διευθύνσεις.

Από τους συλληφθέντες, 219 οδηγήθηκαν ενώπιον της Δικαιοσύνης. Έξι πρόσωπα αφέθηκαν ελεύθερα με απόφαση της εισαγγελίας.

Ανάμεσα στους συλληφθέντες δημοσιογράφοι, ακαδημαϊκοί και δικηγόροι

Η τουρκική μη κυβερνητική οργάνωση MLSA (Media and Law Studies Association) ανέφερε χθες ότι μεταξύ των συλληφθέντων βρίσκονται δημοσιογράφοι, ακαδημαϊκοί, δικηγόροι, συνδικαλιστές, εκπαιδευτικοί, φοιτητές και εκπρόσωποι της κοινωνίας των πολιτών.

Στους προφυλακισθέντες περιλαμβάνονται ο Γιλντίζ Ταρ, αρχισυντάκτης του ΛΟΑΤΚΙ+ περιοδικού Kaos GL, η Εμέλ Μεμίς, καθηγήτρια οικονομικών στο Πανεπιστήμιο της Άγκυρας, καθώς και ο Νεβζάτ Οζέρ από το ίδρυμα Tema.

Σύμφωνα με τουρκικά μέσα, μεταξύ των συλληφθέντων υπάρχουν και πρόσωπα που φέρονται να συνδέονται με το Ισλαμικό Κράτος.

Η δικαστική διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη.

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