Κίνα: Νεκρός ο πιλότος και 13 τραυματίες από τη συντριβή αεροσκάφους στον ψηλότερο ουρανοξύστη του Πεκίνου – Η αστυνομία ζητούσε τη διαγραφή βίντεο

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Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και άλλοι 13 τραυματίστηκαν από τη συντριβή μικρού διθέσιου αεροσκάφους στον ουρανοξύστη CITIC Tower («China Zun»), τον ψηλότερο του Πεκίνου, το απόγευμα της Παρασκευής. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με διεθνή πρακτορεία, αστυνομικοί εμπόδιζαν πολίτες να καταγράψουν το περιστατικό και τους ζητούσαν να διαγράψουν βίντεο που είχαν τραβήξει.

Το δυστύχημα σημειώθηκε στις 17:55 (τοπική ώρα) στην περιοχή Τσαογιάνγκ, όταν το μονοκινητήριο αεροσκάφος αναψυχής συγκρούστηκε με το πολυώροφο κτίριο, το οποίο βρίσκεται στην επιχειρηματική συνοικία CBD του Πεκίνου, λίγα χιλιόμετρα από την πλατεία Τιενανμέν και το κυβερνητικό συγκρότημα Ζονγκνανχάι.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση των αρχών, στο αεροσκάφος επέβαινε μόνο ο χειριστής, ο οποίος σκοτώθηκε.

Ζημιές στον ουρανοξύστη και ισχυρή αστυνομική παρουσία

Η πρόσκρουση προκάλεσε ζημιές σε δύο γυάλινες προσόψεις του ουρανοξύστη των 528 μέτρων και ενεργοποίησε τον συναγερμό πυρκαγιάς, σύμφωνα με εργαζόμενο στο κτίριο που μίλησε στο Associated Press υπό τον όρο της ανωνυμίας.

Μετά το περιστατικό, η αστυνομία απέκλεισε τους δρόμους γύρω από τον ουρανοξύστη, ενώ στο σημείο αναπτύχθηκαν δεκάδες περιπολικά και πυροσβεστικά οχήματα.

Σύμφωνα με το Reuters, αστυνομικοί εμπόδιζαν πολίτες να φωτογραφίσουν το σημείο και τους ζητούσαν να διαγράψουν βίντεο που είχαν ήδη καταγράψει.

Ένας διανομέας που βρισκόταν κοντά στο σημείο δήλωσε ότι άκουσε έναν εκκωφαντικό θόρυβο, «πιο δυνατό και από πυροτεχνήματα», ενώ ανέφερε πως τράβηξε βίντεο με το αεροσκάφος να προεξέχει από το κτίριο, αλλά το διέγραψε φοβούμενος προβλήματα με την αστυνομία.

Εργαζόμενη σε γειτονικό κτίριο είπε στο Reuters ότι περίπου στις 18:45 είδε από το παράθυρό της ένα αντικείμενο, «στο μέγεθος ενός Volkswagen Beetle», καλυμμένο με μπλε μουσαμά στον δρόμο δίπλα στον ουρανοξύστη.

Αναρτήσεις διαγράφηκαν από τα κινεζικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Στο Χ (πρώην Twitter) κυκλοφόρησαν εικόνες, οι οποίες δεν έχουν επαληθευτεί, και φέρονται να δείχνουν συντρίμμια του αεροσκάφους δίπλα στο κτίριο. Σε μία από αυτές διακρίνεται μέρος του αριθμού νηολόγησης που αρχίζει από «B-12», ενώ σύμφωνα με το Associated Press το πλήρες νηολόγιο του αεροσκάφους ήταν B-12PP.

Αντίθετα, σε κινεζικές πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, όπως το Xiaohongshu, σχετικές αναρτήσεις διαγράφηκαν γρήγορα.

Μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί αν η πρόσκρουση οφείλεται σε ανθρώπινο λάθος ή σε μηχανική βλάβη, ενώ οι αρχές δεν έχουν δώσει στη δημοσιότητα πληροφορίες για την ταυτότητα του πιλότου.

BREAKING: Airplane Hits Beijing, China’s Tallest Building!

A Sunward SA60L Auroraight Aircraft Crashed Into The 1,700-Foot-Tall CITIC Tower In China In What Appears To Be A Targeted Attack. pic.twitter.com/a35U1CYBU2 — John Basham (@JohnBasham) June 26, 2026

Αυστηροί περιορισμοί στον εναέριο χώρο του Πεκίνου

Το περιστατικό έχει προκαλέσει ερωτήματα, καθώς το Πεκίνο εφαρμόζει ιδιαίτερα αυστηρούς περιορισμούς στον εναέριο χώρο του.

Αυτόπτης μάρτυρας δήλωσε στο Reuters ότι το γεγονός και μόνο πως ένα αεροσκάφος πέταξε πάνω από τη συγκεκριμένη περιοχή ήταν «πολύ περίεργο».

Η υπηρεσία παρακολούθησης πτήσεων Flightradar24 δημοσίευσε την πορεία του αεροσκάφους, το οποίο ήταν τύπου SA 60L Aurora, κατασκευής της κινεζικής εταιρείας Sunward.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, απογειώθηκε από αεροδρόμιο περίπου 50 χιλιόμετρα ανατολικά του Πεκίνου, κινήθηκε προς τα δυτικά και λίγο πριν από τις 18:00 προσέκρουσε στον ουρανοξύστη CITIC Tower.

Σημειώνεται ότι από την 1η Μαΐου έχουν τεθεί σε ισχύ νέοι, ακόμη αυστηρότεροι κανονισμοί για τις πτήσεις μη επανδρωμένων αεροσκαφών στο Πεκίνο, οι οποίοι προβλέπουν εκτεταμένες ζώνες απαγόρευσης πτήσεων και αυξημένους περιορισμούς στην πρωτεύουσα.