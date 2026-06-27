Θεσπρωτία: Απάτη με θύμα 86χρονη – «Λογιστής» την έπεισε ότι αλλάζουμε νόμισμα και της άρπαξε πάνω από 180.000 ευρώ

Μια πρωτοφανής υπόθεση τηλεφωνικής απάτης με θύμα μια 86χρονη σημειώθηκε στο Καστρί Θεσπρωτίας. Άγνωστοι δράστες κατάφεραν να εξαπατήσουν την ηλικιωμένη γυναίκα, αποσπώντας της περισσότερα από 180.000 ευρώ, τα οποία η ηλικιωμένη τους παρέδωσε οικειοθελώς πριν συνειδητοποιήσει την παγίδα.

Το πρόσχημα της αλλαγής νομίσματος

Όπως κατήγγειλε το θύμα στις αρχές, ένας άγνωστος της τηλεφώνησε προσποιούμενος τον λογιστή. Με το πρόσχημα ότι επίκειται άμεση αλλαγή εθνικού νομίσματος-παρομοιάζοντας την κατάσταση με τη μετάβαση από τη δραχμή στο ευρώ- έπεισε την ηλικιωμένη ότι έπρεπε να αντικαταστήσει επειγόντως όλα τα μετρητά που είχε στην κατοχή της.

Έβαλε τα χρήματα σε σακούλα και τα έβγαλε στην αυλή

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ατά τη διάρκεια της απάτης, οι δράστες κράτησαν την ηλικιωμένη συνεχώς στο τηλέφωνο, καθοδηγώντας την βήμα-βήμα και πείθοντάς την ότι πρόκειται για μια επείγουσα αλλά απόλυτα νόμιμη ενέργεια. Αφού τη μετέτρεψαν σε έρμαιο των οδηγιών τους, της ζήτησαν να βάλει όλες τις οικονομίες της σε μια σακούλα, να κλείσει τα παράθυρα του σπιτιού και να την αφήσει στην αυλή, όπου υποτίθεται ότι θα περνούσε ένας υπάλληλος για την παραλαβή. Η 86χρονη υπάκουσε, με αποτέλεσμα ένας συνεργός να αρπάξει τη σακούλα με τα χρήματα και να γίνει καπνός.

Η υπόθεση καταγγέλθηκε στις αστυνομικές Αρχές, οι οποίες διεξάγουν έρευνα για την ταυτοποίηση και τον εντοπισμό των δραστών.