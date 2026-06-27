Θεσπρωτία: Απάτη με θύμα 86χρονη – «Λογιστής» την έπεισε ότι αλλάζουμε νόμισμα και της άρπαξε πάνω από 180.000 ευρώ

Μια 86χρονη γυναίκα στο Καστρί Θεσπρωτίας έπεσε θύμα τηλεφωνικής απάτης, χάνοντας περισσότερα από 180.000 ευρώ. Οι δράστες, προσποιούμενοι λογιστή, την έπεισαν για επικείμενη αλλαγή νομίσματος και την καθοδήγησαν να παραδώσει τα χρήματα σε συνεργό τους. Οι αστυνομικές αρχές διεξάγουν έρευνα για την ταυτοποίηση και τον εντοπισμό των δραστών.

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Κοινωνία

Ηλικιωμένη
Πηγή: Unsplash
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Μια 86χρονη στο Καστρί Θεσπρωτίας έπεσε θύμα τηλεφωνικής απάτης, χάνοντας περισσότερα από 180.000 ευρώ.
  • Οι δράστες προσποιήθηκαν τους λογιστές και με το πρόσχημα επικείμενης αλλαγής εθνικού νομίσματος, την έπεισαν να αντικαταστήσει επειγόντως τα μετρητά της.
  • Της ζήτησαν να βάλει τις οικονομίες της σε σακούλα και να τις αφήσει στην αυλή για παραλαβή, ενώ οι αστυνομικές Αρχές διεξάγουν έρευνα για τον εντοπισμό των δραστών.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Μια πρωτοφανής υπόθεση τηλεφωνικής απάτης με θύμα μια 86χρονη σημειώθηκε στο Καστρί Θεσπρωτίας. Άγνωστοι δράστες κατάφεραν να εξαπατήσουν την ηλικιωμένη γυναίκα, αποσπώντας της περισσότερα από 180.000 ευρώ, τα οποία η ηλικιωμένη τους παρέδωσε οικειοθελώς πριν συνειδητοποιήσει την παγίδα.

Το πρόσχημα της αλλαγής νομίσματος

Όπως κατήγγειλε το θύμα στις αρχές, ένας άγνωστος της τηλεφώνησε προσποιούμενος τον λογιστή. Με το πρόσχημα ότι επίκειται άμεση αλλαγή εθνικού νομίσματος-παρομοιάζοντας την κατάσταση με τη μετάβαση από τη δραχμή στο ευρώ- έπεισε την ηλικιωμένη ότι έπρεπε να αντικαταστήσει επειγόντως όλα τα μετρητά που είχε στην κατοχή της.

Έβαλε τα χρήματα σε σακούλα και τα έβγαλε στην αυλή

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ατά τη διάρκεια της απάτης, οι δράστες κράτησαν την ηλικιωμένη συνεχώς στο τηλέφωνο, καθοδηγώντας την βήμα-βήμα και πείθοντάς την ότι πρόκειται για μια επείγουσα αλλά απόλυτα νόμιμη ενέργεια. Αφού τη μετέτρεψαν σε έρμαιο των οδηγιών τους, της ζήτησαν να βάλει όλες τις οικονομίες της σε μια σακούλα, να κλείσει τα παράθυρα του σπιτιού και να την αφήσει στην αυλή, όπου υποτίθεται ότι θα περνούσε ένας υπάλληλος για την παραλαβή. Η 86χρονη υπάκουσε, με αποτέλεσμα ένας συνεργός να αρπάξει τη σακούλα με τα χρήματα και να γίνει καπνός.

Η υπόθεση καταγγέλθηκε στις αστυνομικές Αρχές, οι οποίες διεξάγουν έρευνα για την ταυτοποίηση και τον εντοπισμό των δραστών.

 

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ