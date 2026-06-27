Ουκρανία: Στις φλόγες στρατηγικό ρωσικό εργοστάσιο έπειτα από πλήγμα με πυραύλους Flamingo, λέει ο Ζελένσκι

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Ουκρανικοί πύραυλοι μεγάλου βεληνεκούς Flamingo FP-5 έπληξαν με επιτυχία σημαντική εγκατάσταση της ρωσικής αμυντικής βιομηχανίας στην πόλη Βόλγκογκραντ, κατά τη διάρκεια της νύχτας, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Στόχος της επίθεσης ήταν το Ομοσπονδιακό Ερευνητικό και Παραγωγικό Κέντρο Titan-Barrikady, μια μεγάλη αμυντική επιχείρηση της Ρωσίας, η οποία κατασκευάζει εκτοξευτές για τα στρατηγικά πυραυλικά συστήματα Yars και Topol-M, καθώς και εκτοξευτές για το βαλλιστικό πυραυλικό σύστημα Iskander-M.

«Τα επιβεβαιωμένα πλήγματα ακολουθήθηκαν από φωτιά στις εγκαταστάσεις του εργοστασίου», δήλωσε ο Ζελένσκι.

Όπως ανέφερε, πρόκειται για ένα μεγάλο βιομηχανικό συγκρότημα όπου η Ρωσία παράγει συστήματα πυροβολικού και εξειδικευμένο στρατιωτικό εξοπλισμό, συμπεριλαμβανομένων εξαρτημάτων για συστήματα εκτόξευσης πυραύλων που χρησιμοποιούνται σε επιθέσεις κατά της Ουκρανίας.

Το εργοστάσιο τελεί υπό διεθνείς κυρώσεις

Το Titan-Barrikady θεωρείται μία από τις σημαντικότερες επιχειρήσεις της ρωσικής στρατιωτικής βιομηχανίας και υπάγεται στην κρατική διαστημική εταιρεία Roscosmos.

Εκτός από συστήματα εκτόξευσης πυραύλων, η επιχείρηση παράγει βαρέα συστήματα πυροβολικού, ναυτικά πυροβόλα και παράκτια αντιπλοϊκά πυραυλικά συστήματα.

Η εγκατάσταση βρίσκεται υπό διεθνείς κυρώσεις από την έναρξη της πλήρους κλίμακας εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Ρώσος κυβερνήτης κάνει λόγο για τραυματίες

Ο κυβερνήτης της περιφέρειας Βόλγκογκραντ, Αντρέι Μποτσάροφ, επιβεβαίωσε ότι ουκρανικοί «υψηλής ταχύτητας εναέριοι στόχοι» έπληξαν την πόλη κατά τη διάρκεια της νύχτας, προκαλώντας ζημιές σε «παραγωγικές εγκαταστάσεις μιας από τις επιχειρήσεις του Βόλγκογκραντ» στην περιοχή Κρασνοοκτιάμπρσκι, αναφέρει το Kyiv Independent.

Αν και ο Μποτσάροφ δεν κατονόμασε την επιχείρηση, το Titan-Barrikady βρίσκεται στη συγκεκριμένη περιοχή.

Σύμφωνα με τον ίδιο, 10 άνθρωποι τραυματίστηκαν και λαμβάνουν ιατρική περίθαλψη. Πρόσθεσε ότι οι τοπικές εστίες φωτιάς κατασβέστηκαν γρήγορα και ότι δεν υπέστησαν ζημιές κατοικίες.

Το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας υποστήριξε ότι κατέρριψε 175 ουκρανικά drones πάνω από 10 ρωσικές περιφέρειες και την κατεχόμενη Κριμαία, χωρίς ωστόσο να αναφερθεί στο πλήγμα με πυραύλους.

Every Russian defense facility that serves the war against Ukraine is a just target for our long-range sanctions. Last night, FP-5 Flamingo missiles successfully struck the Titan-Barrikady facility in Volgograd. It is a major industrial complex where the enemy produces artillery… pic.twitter.com/JB5JmRjTAe — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 27, 2026

Πλήγματα και στην κατεχόμενη Κριμαία

Το Γενικό Επιτελείο της Ουκρανίας ανέφερε επίσης ότι κατά τη διάρκεια της νύχτας επλήγη το αντιαεροπορικό σύστημα Pantsir-S1 στη Φεοδοσία, καθώς και το οχηματαγωγό Petropavlovsk κοντά στο Κερτς, στην κατεχόμενη Κριμαία.

Το πλήγμα στο εργοστάσιο του Βόλγκογκραντ αποτελεί ακόμη μία ουκρανική επίθεση στη ρωσική αμυντική βιομηχανία, καθώς το Κίεβο επιχειρεί να αποδυναμώσει την παραγωγή όπλων της Μόσχας για τον πόλεμο στην Ουκρανία.

«Η εμβέλεια των μακρινών κυρώσεων της Ουκρανίας συνεχίζει να διευρύνεται», δήλωσε ο Ζελένσκι. «Ακριβώς αυτή η πίεση, μέρα με τη μέρα, δημιουργεί τις προϋποθέσεις για μια αξιοπρεπή ειρήνη στο τέλος».