Κρήτη: Θρίλερ με τραυματισμό γυναίκας στο σκοπευτήριο Μαλεβιζίου – Δίνει μάχη για τη ζωή της, τι εξετάζουν οι αρχές

Στο νοσοκομείο σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται μια 43χρονη γυναίκα, ύστερα από σοβαρό τραυματισμό από όπλο που σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου στο σκοπευτήριο Μαλεβιζίου, στην Κρήτη. Η αστυνομία διεξάγει έρευνες για τα αίτια του συμβάντος, καθώς η 43χρονη φέρεται να δέχτηκε τον πυροβολισμό στον λαιμό και στο κεφάλι κάτω από συνθήκες που ακόμα εξετάζονται.

Ενώ οι πρώτες πληροφορίες έκαναν λόγο για ατύχημα από εκπυρσοκρότηση, τα νεότερα στοιχεία αποκαλύπτουν μια εντελώς διαφορετική διάσταση. Όπως αναφέρει η ιστοσελίδα neakriti, σύμφωνα με διασώστες του ΕΚΑΒ, η άτυχη κοπέλα, με καταγωγή από τη Θεσσαλονίκη, είχε πάρει το όπλο στα χέρια της για να εκτελέσει βολή.

«Πήγαινε πιο πίσω, με αγχώνεις»

Όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες, ελάχιστα δευτερόλεπτα πριν από το μοιραίο, φέρεται να είπε στον υπεύθυνο της πίστας τη φράση: «Πήγαινε πιο πίσω, με αγχώνεις». Αμέσως μετά, έστρεψε το όπλο προς το μέρος της και αυτοπυροβολήθηκε.

Η γυναίκα έφερε βαρύ τραύμα στον λαιμό και παρουσίασε ακατάσχετη αιμορραγία. Αν και είχε επαφή με το περιβάλλον όταν την παρέλαβε το ασθενοφόρο, η κατάστασή της ήταν εξαρχής εξαιρετικά κρίσιμη.

Έπειτα από ηρωικές προσπάθειες των διασωστών του ΕΚΑΒ, η γυναίκα ανετάχθη καθ’ οδόν προς το νοσοκομείο και διακομίστηκε διασωληνωμένη στο εφημερεύον νοσοκομείο του Ηρακλείου, όπως περιέγραψε στο Cretalive ο διοικητής του νοσηλευτικού ιδρύματος Κώστας Δανδουλάκης.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το περιστατικό παραμένουν ασαφείς, με την αστυνομία να εξετάζει με μεγάλη προσοχή την υπόθεση.

Τι λέει ο πρόεδρος του Σκοπευτικού Συλλόγου Μαλεβιζίου

O πρόεδρος του Σκοπευτικού Συλλόγου Μαλεβιζίου, ο οποίος εκτελούσε και χρέη εκπαιδευτή της άτυχης γυναίκας, περιγράφει λεπτό προς λεπτό τι συνέβη. Ο πρόεδρος εξήγησε στο neakriti ότι η παρουσία της γυναίκας στο σκοπευτήριο ήταν απολύτως νόμιμη: «Μετά τη διεξαγωγή του πρώτου κύκλου των αγωνισμάτων, η κοπέλα ήρθε ως επισκέπτρια. Η νέα νομοθεσία μάς επιτρέπει ακόμη και οι επισκέπτες να συμμετέχουν στις προπονήσεις μας. Κάναμε τη διαδικασία που έπρεπε να κάνουμε».

Στη συνέχεια, ανέβηκε μαζί της στην πίστα για να της μάθει τα βασικά: «Η κοπέλα ανέβηκε μαζί μου. Εγώ είμαι εκπαιδευτής σκοποβολής. Της έδειξα όλο τον απαραίτητο και σωστό τρόπο χρήσης των όπλων», είπε.

Όπως περιγράφει, η γυναίκα φαινόταν απολύτως φυσιολογική και δεν έδωσε κανένα ανησυχητικό σημάδι: «Επειδή ήμουν από πάνω της, δεν μπορούσα να διακρίνω ότι η κοπέλα είχε κάποιο πρόβλημα. Κάναμε μια μικρή συζήτηση και η κοπέλα φαινόταν απολύτως φυσιολογική».

Ωστόσο, η 40χρονη χρησιμοποίησε το πρόσχημα του άγχους για να τον αναγκάσει να οπισθοχωρήσει: «Μου ζήτησε να κάνω δύο βήματα πίσω γιατί την… αγχώνω. Ξαναπήγα μπροστά της. Συνέχεια τη βοηθούσα, την παρακολουθούσα. “Φύγε λίγο πίσω… Με αγχώνεις… φύγε λίγο πίσω…”, μου είπε».