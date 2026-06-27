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Ολοκληρώθηκε η επιθεώρηση στο πλοίο «ΚΙΣΣΑΜΟΣ» – Απέπλευσε από το λιμάνι της Μήλου

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κισσαμος πλοιο
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Το Ε/Γ-Ο/Γ «ΚΙΣΣΑΜΟΣ» προσάραξε σε αβαθή τις πρώτες πρωϊνές ώρες του Σαββάτου, μετά από μπλακ άουτ και ολική απώλεια ηλεκτρικής ενέργειας, λίγο μετά τον απόπλου του από τη Μήλο.
  • Μετά την ολοκλήρωση της επιθεώρησης από τις αρμόδιες Αρχές, διαπιστώθηκε το αξιόπλοο του πλοίου και δόθηκε το πράσινο φως για τον απόπλου του από το λιμάνι της Μήλου με προορισμό τα Χανιά.
  • Το «ΚΙΣΣΑΜΟΣ» αποκολλήθηκε με ίδια μέσα και επέστρεψε στο λιμάνι της Μήλου, χωρίς να υπάρξει κάποιος τραυματισμός σε επιβάτες και πλήρωμα, ούτε διαπιστώθηκε εισροή υδάτων ή θαλάσσια ρύπανση.

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Σύμφωνα με ανακοίνωση του Λιμενικού, η επιθεώρηση στο Ε/Γ-Ο/Γ «ΚΙΣΣΑΜΟΣ» της ANEK Lines, ολοκληρώθηκε και έτσι δόθηκε το πράσινο φως να αποπλεύσει από το λιμάνι της Μήλου και να συνεχίσει το προγραμματισμένο δρομολόγιο με προορισμό τα Χανιά.

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Η άδεια απόπλου χορηγήθηκε μετά από ενδελεχή επιθεώρηση του πλοίου και τη διαπίστωση της αξιοπλοΐας του από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Νωρίτερα, είχαν πραγματοποιηθεί εκτεταμένοι τεχνικοί έλεγχοι για τη διερεύνηση των αιτίων του ολικού μπλακ άουτ που σημειώθηκε κατά τη διάρκεια του δρομολογίου, καθώς και νέος υποβρύχιος έλεγχος στα ύφαλα του πλοίου.

Η πλοιοκτήτρια εταιρεία αναφέρει στην τελευταία της ενημέρωση: «Η ANEK Lines ενημερώνει ότι το πλοίο Κίσσαμος απέπλευσε από το λιμάνι της Μήλου με προορισμό τα Χανιά, προκειμένου να ολοκληρώσει το προγραμματισμένο δρομολόγιό του. Προηγήθηκε σχετική επιθεώρηση από τις αρμόδιες Αρχές οι οποίες διαπίστωσαν το αξιόπλοο του πλοίου και χορήγησαν άδεια απόπλου».

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Προσάραξη πλοίου έξω από το λιμάνι της Μήλου

Ήταν τις πρώτες πρωϊνές ώρες του Σαββάτου όταν μετά από μπλακ άουτ, το πλοίο προσάραξε σε αβαθή. Το πλοίο, είχε αποπλεύσει από το λιμάνι της Μήλου με 1.246 επιβάτες και 108 μέλη πληρώματος και εκτελούσε το προγραμματισμένο δρομολόγιο Πειραιάς – Μήλος – Σούδα, όταν παρουσίασε ολική απώλεια ηλεκτρικής ενέργειας, με αποτέλεσμα να προσαράξει σε αβαθή. Να επισημάνουμε ότι έπνεαν βόρειοι άνεμοι έντασης 5-6 μποφόρ.

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«Η ANEK Lines ενημερώνει ότι σήμερα, 27 Ιουνίου 2026, στις 03:10, το πλοίο «Κίσσαμος», το οποίο εκτελούσε το δρομολόγιο από τον Πειραιά προς τα Χανιά, παρουσίασε τεχνική βλάβη μετά τον απόπλου του από το λιμάνι της Μήλου. Η τεχνική βλάβη αποκαταστάθηκε από το πλήρωμα του μηχανοστασίου. Το πλοίο επέστρεψε με ίδια μέσα στο λιμάνι της Μήλου, όπου βρίσκεται δεμένο με ασφάλεια, ενώ αναμένεται επιθεώρηση από τις αρμόδιες Αρχές».

Επιβάτης του πλοίου μιλώντας στην ΕΡΤ περιέγραψε ότι οι ταξιδιώτες ενημερώθηκαν από τα μεγάφωνα για τεχνική βλάβη. «Μας ενημέρωσαν για ένα τεχνικό πρόβλημα του πλοίου. Έγινε μπλακάουτ και βγήκαμε έξω κάποιοι επιβάτες. Είδαμε ότι βρισκόμασταν δίπλα σε μια βραχονησίδα και μας είπαν ότι θα γίνει άφιξη στο λιμάνι της Μήλου», ανέφερε προσθέτοντας πως: «Έχουμε φτάσει έξω από το λιμάνι της Μήλου και περιμένουμε το Λιμενικό να κάνει την επιθεώρηση για το πρόβλημα. Παραμένουμε όλοι στο πλοίο».

Άμεσα κινητοποιήθηκαν δυνάμεις στην περιοχή υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (Ε.Κ.Σ.Ε.Δ.) του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής. Σύμφωνα, με την επίσημη ενημέρωση, πριν από κάθε ενέργεια αποκόλλησης πραγματοποιήθηκε επιτόπιος υποβρύχιος έλεγχος από ιδιώτη δύτη.

Εν τέλει το «ΚΙΣΣΑΜΟΣ» αποκολλήθηκε με ίδια μέσα και συνοδευόμενο από περιπολικό σκάφος του Λιμενικού, επέστρεψε στο λιμάνι της Μήλου. Με τη μέχρι τώρα ενημέρωση, ανάμεσα σε επιβάτες και πλήρωμα, δεν υπήρξε κάποιος τραυματισμός, αλλά ούτε και διαπιστώθηκε εισροή υδάτων ή θαλάσσια ρύπανση.

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