«Από Ήλιο σε Ήλιο»: Η Ανδρομέδα χάνει το παιδί και ο Γκέοργκ ζητά διαζύγιο

Το συναρπαστικό ταξίδι στη Σέριφο των αρχών του 20ού αιώνα συνεχίζεται μέσα από τα νέα επεισόδια της δραματικής σειράς εποχής «Από Ήλιο σε Ήλιο», που πλέον θα μεταδίδονται από Κυριακή έως και Πέμπτη, στις 22:00, στην ΕΡΤ1.

Η Ανδρομέδα βρίσκεται αντιμέτωπη με τις σκληρές συνέπειες των επιλογών της, ενώ η σχέση της με τον Γκέοργκ κλονίζεται οριστικά. Μετά την απώλεια του παιδιού τους, το ζευγάρι απομακρύνεται και ο Γκέοργκ αποφασίζει να τραβήξει χωριστούς δρόμους. Την ίδια στιγμή, ο αγώνας των μεταλλωρύχων κορυφώνεται, με τον Περσέα να ηγείται των διεκδικήσεων και τον Δρακούλη να προσπαθεί με κάθε μέσο να τους διασπάσει. Η τραγωδία στη Στοά 6 συγκλονίζει τη Σέριφο και φέρνει νέες ανατροπές. Καθώς οι προσωπικές συγκρούσεις μπλέκονται με τον κοινωνικό αγώνα, η Ανδρομέδα απομακρύνεται από την έπαυλη και βρίσκει στήριγμα στους ανθρώπους που αγωνίζονται για δικαιοσύνη. Ο Γκέοργκ μαθαίνει την αλήθεια για τον Περσέα και η σύγκρουση μεταξύ τους κορυφώνεται, ενώ οι εργάτες οργανώνονται πλέον για τη δημιουργία σωματείου.

Κυριακή 28 Ιουνίου, στις 22:00

Επεισόδιο 54ο: Η Ανδρομέδα αναγκάζεται να αποκαλύψει στον Γκέοργκ ότι απέβαλε και έρχεται αντιμέτωπη με την οργή του. Η σχέση του Γκέοργκ με τον Δρακούλη είναι τεταμένη, εξαιτίας του ξεσηκωμού των μεταλλωρύχων αλλά και της αδυναμίας της Ανδρομέδας να του χαρίσει διάδοχο. Στο μεταξύ, ο Περσέας αφιερώνει όλες του τις δυνάμεις στη συσπείρωση των εργατών, ώστε να διεκδικήσουν τα δικαιώματά τους. Ο Δρακούλης προσπαθεί με κάθε τρόπο να τον βγάλει από τη μέση. Παράλληλα, η Κατερινέτα επιχειρεί να κινητοποιήσει και τις γυναίκες του νησιού στον αγώνα των εργατών. Ο καιρός περνά και η Ανδρομέδα μένει ξανά έγκυος. Ωστόσο, παίρνει μια τραγική απόφαση.

Δευτέρα 29 Ιουνίου, στις 22:00

Επεισόδιο 55ο: Οι εργάτες, ασκώντας πίεση για την καθιέρωση εβδομαδιαίου προγράμματος εργασίας, αποφασίζουν να παραμείνουν έξω από τις στοές για μία ολόκληρη βάρδια. Ο Γκέοργκ αντιδρά έντονα και επιρρίπτει ευθύνες στον Δρακούλη, ενώ παράλληλα τον προβληματίζει η αλλοπρόσαλλη συμπεριφορά της Ανδρομέδας. Η Κατερινέτα, μαζί με άλλες Σεριφιώτισσες, αποφασίζει να σταθεί στο πλευρό των εργατών, την ώρα που η Ανδρομέδα βασανίζεται από τύψεις επειδή είναι ξανά έγκυος στο παιδί του Γκέοργκ. Η Κλάρα διαφωνεί με την απόφασή του να μεταφέρει την Ανδρομέδα στο Φάληρο για να γεννήσει. Την ίδια στιγμή, ο Περσέας τη σώζει από βέβαιο θάνατο, ενώ το παιδί έρχεται πρόωρα στον κόσμο.

Τρίτη 30 Ιουνίου, στις 22:00

Επεισόδιο 56ο: Ο Γκέοργκ κακοποιεί λεκτικά την Ανδρομέδα, ενώ το νεογέννητο παιδί τους κινδυνεύει από αμέλεια, όταν μένει ανοιχτό το παράθυρο του δωματίου του. Λίγο αργότερα, το μωρό χάνει τη ζωή του, βυθίζοντας την Ανδρομέδα στο πένθος. Συντετριμμένη, εγκαταλείπει το λάβδανο, την ώρα που ο Γκέοργκ της ανακοινώνει πως επιθυμεί να ζουν πλέον χωριστά. Την ίδια στιγμή, το εργατικό κίνημα ενισχύεται και οι διεκδικήσεις των μεταλλωρύχων κλιμακώνονται. Ο Γκέοργκ απαιτεί αποτελέσματα χωρίς καμία υποχώρηση, με τη σύγκρουση να κορυφώνεται όταν οι εργάτες, ύστερα από πρωτοβουλία του Περσέα, κλείνουν τη Στοά 6 κρίνοντάς την επικίνδυνη. Αποφασισμένος να επιβληθεί, ο Γκέοργκ πιέζει τον Γερακάρη να προχωρήσει σε συλλήψεις. Πέντε εργάτες συλλαμβάνονται, οι υπόλοιποι αναγκάζονται να υποχωρήσουν και η Στοά 6 ανοίγει ξανά με το ζόρι. Ωστόσο, λίγα μόλις δευτερόλεπτα αργότερα, καταρρέει.

Τετάρτη 1η Ιουλίου, στις 22:00

Επεισόδιο 57o: Η Καλλιόπη αδυνατεί να διαχειριστεί τη συμφορά που βρήκε τον Βασίλη, ο οποίος έχει ακρωτηριαστεί από τη μέση και κάτω, ενώ το τραγικό περιστατικό έχει συγκλονίσει και τους υπόλοιπους εργάτες. Μόλις η Ανδρομέδα πληροφορείται τι συνέβη, σπεύδει να σταθεί στο πλευρό της φίλης της, όμως εκείνη την απορρίπτει και την κατηγορεί για όσα συνέβησαν. Την ίδια ώρα, η ίδια η Ανδρομέδα στρέφεται εναντίον του πατέρα της, τον οποίο θεωρεί υπεύθυνο για τη δική της δυστυχία. Παράλληλα, ο Γκέοργκ ζητά από τον Δρακούλη να αναλάβει την ευθύνη για το διαζύγιο που επιδιώκει με την Ανδρομέδα. Εκείνος, όμως, αρνείται και τον απειλεί ότι θα τον εκθέσει στο Λαύριο. Την ίδια στιγμή, ο Μανώλης παίρνει την απόφαση να επιστρέψει στη Σέριφο. Καθώς ο Γκέοργκ αναχωρεί μόνος για την Αθήνα ενόψει των γιορτών, η Ανδρομέδα ξανασμίγει με τον Περσέα. Ωστόσο, δεν γνωρίζουν πως κάποιος παρακολουθεί κάθε τους κίνηση…

Πέμπτη 2 Ιουλίου, στις 22:00

Επεισόδιο 58o: Ο Βασίλης, μετά τον σοβαρό τραυματισμό του, ξεσπά στην Καλλιόπη, με τη συμπεριφορά του να οδηγεί σε τραγικές εξελίξεις. Την ίδια στιγμή, ο Γκέοργκ μαθαίνει πως η Ανδρομέδα τον απατά και ανακοινώνει στην Κλάρα και τον Δρακούλη την απόφασή του να χωρίσει μαζί της, ενώ ήδη σχεδιάζει τον επόμενο γάμο του. Η Ανδρομέδα, αποφασισμένη να στηρίξει τον αγώνα των εργατών, εγκαταλείπει την έπαυλη και βρίσκει καταφύγιο στο κελί της Ταξιαρχούλας και του Αντώνη. Παράλληλα, ο Κωνσταντής οργανώνει μαζί με τον Περσέα τη δημιουργία σωματείου, ενώ ο Δρακούλης επιστρατεύει για ακόμη μία φορά αθέμιτα μέσα, προκειμένου να εμποδίσει την ικανοποίηση των δίκαιων αιτημάτων των μεταλλωρύχων και να διασπάσει την ενότητά τους.