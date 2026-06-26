Καύσωνας στη Γαλλία: 55 θάνατοι από πνιγμό στην αναζήτηση μιας «ανάσας» δροσιάς – Αναβάλλεται το Paris Pride

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Το σφοδρό κύμα καύσωνα που πλήττει τα δύο τρίτα της Γαλλίας, έχει μετατρέψει την αναζήτηση λίγης δροσιάς σε θανάσιμη παγίδα, με τον αριθμό των πνιγμών να καταγράφει κατακόρυφη άνοδο.

Οι αρχές εκφράζουν έντονους φόβους για περαιτέρω επιδείνωση της κατάστασης, την ώρα που το σύστημα υγείας δέχεται πρωτοφανή πίεση.

55 πνιγμοί

Ο αριθμός των θανάτων από πνιγμό στη Γαλλία από την αρχή του καύσωνα, ανήλθε στους 55, ανακοίνωσε σήμερα η γαλλική κυβέρνηση.

Η Γαλλίδα υπουργός Αθλητισμού, Μαρινά Φεραρί, δήλωσε χαρακτηριστικά στο τηλεοπτικό δίκτυο franceinfo tv: «Χθες (Πέμπτη) βράδυ, ήμασταν στους 55 (πνιγμούς) αλλά φοβόμαστε ότι η κατάσταση δεν θα εξελιχθεί καλά».

Περισσότεροι από 51 εκατομμύρια άνθρωποι στη χώρα έχουν βρεθεί αντιμέτωποι με αφόρητα υψηλές θερμοκρασίες, γεγονός που οδηγεί τους πολίτες, και ιδίως τους νέους, να αναζητήσουν δροσιά πηγαίνοντας για κολύμπι, ακόμη και σε σημεία που είναι επικίνδυνα ή όπου δεν υπάρχει επίβλεψη.

Το φαινόμενο αυτό έρχεται σε συνέχεια μιας ήδη επιβαρυμένης κατάστασης: κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού του 2025, 409 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από πνιγμό στη Γαλλία -σημειώνοντας αύξηση 16% σε σύγκριση με το 2024- σύμφωνα με τον οργανισμό Δημόσιας Υγείας της Γαλλίας.

Ανάμεσα στα θύματα εκείνης της περιόδου ήταν 57 παιδιά και έφηβοι.

Με 72 νομούς να βρίσκονται σε «κόκκινο συναγερμό», η Πέμπτη σηματοδότησε την κορύφωση του καύσωνα που βιώνει η χώρα εδώ και μία εβδομάδα.

Στις 10 μ.μ. της ίδιας ημέρας, 11 νομοί στη δυτική ακτή επέστρεψαν σε «πορτοκαλί συναγερμό», ενώ ακόμη έντεκα αναμενόταν να ακολουθήσουν έως τις 10 μ.μ. της Παρασκευής, σύμφωνα με τη μετεωρολογική υπηρεσία Météo France.

Τα νοσοκομεία σε «σημείο καμπής»

Οι υπηρεσίες επειγόντων περιστατικών είδαν τις υγειονομικές επιπτώσεις του καύσωνα να επιταχύνονται ραγδαία μέσα σε ένα εικοσιτετράωρο, μεταξύ Τετάρτης και Πέμπτης.

Προκειμένου να αντιμετωπιστεί η κατάσταση, ο πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί ενεργοποίησε το επίπεδο 3 του σχεδίου Orsan, το οποίο επιτρέπει την άμεση ενίσχυση του νοσοκομειακού προσωπικού.

150 εκατομμύρια Ευρωπαίοι υπό το καθεστώς ακραίας ζέστης

Η κρίση, ωστόσο, δεν περιορίζεται μόνο στη Γαλλία. Τουλάχιστον 150 εκατομμύρια άνθρωποι στην Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένων περισσότερων από 50 εκατομμυρίων στη Γερμανία και άνω των 30 εκατομμυρίων στη Γαλλία, αναμένεται να βιώσουν θερμοκρασίες άνω των 35°C σε κάποιο σημείο της ημέρας την Παρασκευή, σύμφωνα με υπολογισμούς του Γαλλικού Πρακτορείου (AFP), που βασίζονται σε προγνώσεις της γερμανικής μετεωρολογικής υπηρεσίας και στις προβολές πληθυσμού για το 2025 από το Κοινό Κέντρο Ερευνών (JRC).

Συνολικά, οι μέγιστες θερμοκρασίες αναμένεται να ξεπεράσουν τους 30°C για περισσότερους από 420 εκατομμύρια κατοίκους στην Ευρώπη (εξαιρουμένης της Τουρκίας), δηλαδή για περίπου επτά στους δέκα κατοίκους.

Αναβολή του Paris Pride και απαγορεύσεις εκδηλώσεων

Οι ακραίες συνθήκες οδήγησαν στην άμεση λήψη προληπτικών μέτρων στις μεγάλες διοργανώσεις.

Προγραμματισμένη αρχικά για το Σάββατο στο Παρίσι, το Πορεία Υπερηφάνειας (LGBT+ Pride March) αναβλήθηκε για ημερομηνία που δεν έχει ακόμη καθοριστεί, συμμορφούμενη με το αίτημα του αστυνομικού διευθυντή λόγω του εξαιρετικού κύματος καύσωνα.

Η Ανούκ Βεϊρέ, συμπρόεδρος της Inter-LGBT, σχολίασε στο AFP: «Συμφωνούμε με τον διευθυντή, η Πορεία αναβάλλεται, σκεφτόμαστε να τη διοργανώσουμε τον Σεπτέμβριο, αλλά ολόκληρη η ομάδα πρέπει να συνεδριάσει για να δούμε πώς μπορούμε να ανακάμψουμε».

Η αστυνομική διεύθυνση του Παρισιού ζητεί επίσημα από τους διοργανωτές όλων των εκδηλώσεων «μεγάλης κλίμακας» που έχουν προγραμματιστεί για αυτό το Σαββατοκύριακο στην πρωτεύουσα -συμπεριλαμβανομένου του φεστιβάλ Solidays, της Πορείας Υπερηφάνειας και της αθλητικής συνάντησης στίβου στο στάδιο Charléty- να ακυρώσουν τις δραστηριότητές τους.

Σύμφωνα με σχετικό δελτίο Τύπου, η απόφαση αυτή ελήφθη εξαιτίας του «υψηλού κινδύνου υπερφόρτωσης ενός συστήματος υγειονομικής περίθαλψης που είναι ήδη πιεσμένο στα όριά του». Οι αρχές ξεκαθάρισαν μάλιστα πως «Σε περίπτωση που αρνηθούν, ο αστυνομικός διευθυντής θα τις απαγορεύσει με διάταγμα».