Ο καύσωνας σαρώνει την Ευρώπη: Το Παρίσι απαγορεύει την κατανάλωση αλκοόλ σε δημόσιους χώρους

Οι γαλλικές αρχές ανακοίνωσαν απαγόρευση κατανάλωσης και πώλησης αλκοόλ σε δημόσιους χώρους στο Παρίσι, σε μια προσπάθεια να μετριάσουν την πίεση που ασκείται στα νοσοκομεία της πρωτεύουσας κατά τη διάρκεια του καύσωνα.

Οι Παριζιάνοι θα απαγορεύεται να πίνουν αλκοόλ δημόσια από το μεσημέρι της Παρασκευής έως τις 07:00 το Σάββατο. Τα μέτρα θα ισχύουν κατά τις ίδιες ώρες από το Σάββατο έως την Κυριακή.

Οι συνθήκες καύσωνα που έχουν επηρεάσει την Ισπανία, το Ηνωμένο Βασίλειο και τη Γαλλία εδώ και μέρες, αναμένεται να μετατοπιστούν προς τα ανατολικά, με τους μετεωρολόγους στη Γερμανία και την Τσεχική Δημοκρατία να προειδοποιούν για ακραίες καιρικές συνθήκες.

Οι θερμοκρασίες στη Γερμανία θα μπορούσαν να φτάσουν τους 40 βαθμούς Κελσίου σε όλη τη χώρα την Παρασκευή. Έχει εκδοθεί προειδοποίηση για ακραία καιρικά φαινόμενα σε μεγάλο μέρος της Τσεχικής Δημοκρατίας. Ο Γάλλος πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνύ δήλωσε ότι το επίπεδο υγειονομικού συναγερμού αυξάνεται στο υψηλότερο επίπεδο, για την ενίσχυση του προσωπικού των νοσοκομείων και την προστασία των ευάλωτων.

Οι απαγορεύσεις πώλησης αλκοόλ σε πακέτο θα ισχύουν από τις 18:00 την Παρασκευή έως τις 07:00 το Σάββατο στην πρωτεύουσα και ξανά κατά τις ίδιες ώρες από το Σάββατο έως την Κυριακή.

Τα μπαρ και τα εστιατόρια με άδεια εξαιρούνται από τους περιορισμούς. Μιλώντας σε τοπικά μέσα ενημέρωσης, ο αρχηγός της αστυνομίας του Παρισιού, Πατρίς Φορ, δήλωσε: «Φτάνουμε σε σημείο κορεσμού στις νοσοκομειακές εγκαταστάσεις».

«Ο άγριος καύσωνας που πλήττει την Ευρώπη έχει παντού τα αποτυπώματα της κλιματικής κρίσης»

Ο επικεφαλής του ΟΗΕ για την κλιματική αλλαγή, Σάιμον Στιλ, δήλωσε ότι «ο άγριος καύσωνας που πλήττει την Ευρώπη έχει παντού τα αποτυπώματα της κλιματικής κρίσης» και ζήτησε «ταχύτερη στροφή προς τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, προστατεύοντας τα δάση και ενισχύοντας την ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή».

Αφού η Γαλλία κατέγραψε την πιο ζεστή ημέρα της την Τετάρτη για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα, τα ρεκόρ συνεχίζουν να καταρρίπτονται. Η Météo-France ανέφερε ότι η μέση ελάχιστη θερμοκρασία έφτασε τους 22 βαθμούς Κελσίου το βράδυ της Τετάρτης. Στη Νάντη καταγράφηκαν 27,2 βαθμοί Κελσίου στα βορειοδυτικά. Μετά από ημέρες ρεκόρ θερμοκρασιών στη Γαλλία, οι αξιωματούχοι προειδοποίησαν τους ανθρώπους να προσαρμόσουν τη συμπεριφορά τους, με την υπουργό Υγείας Στεφάνι Ριστ να δηλώνει ότι υπάρχουν κίνδυνοι τόσο για τους νέους όσο και για τους ηλικιωμένους.

Ο Ριστ είπε ότι «οι νέοι υποφέρουν επίσης από καρδιακές ανακοπές». Η υπηρεσία ασθενοφόρων στο Παρίσι είχε καταγράψει τέσσερις φορές περισσότερες καρδιακές ανακοπές από το κανονικό σε διάστημα 24 ωρών, δήλωσε ο Ριστ, τονίζοντας παράλληλα ότι δεν υπάρχουν επιβεβαιωμένα στοιχεία για τον αριθμό των θανάτων που συνδέονται με τον καύσωνα.

Ο δήμαρχος του Παρισιού, Εμανουέλ Γκρεγκουάρ, δήλωσε ότι το ποσοστό θνησιμότητας αυξάνεται στην πρωτεύουσα.

«Δεν πρέπει να πιστεύουμε ότι είμαστε άτρωτοι», δήλωσε στη γαλλική τηλεόραση. «Σκέφτομαι ιδιαίτερα τους νέους… Περίπου στις 19:30 χθες το βράδυ… είδα περίπου 100 δρομείς στον δρόμο. Ειλικρινά, αυτό είναι ανεύθυνο».«Είναι εντάξει να πάρεις μερικές μέρες άδεια από την άσκηση», πρόσθεσε.

Ο Ριστ είπε ότι όλοι έπρεπε να προσαρμόσουν την προσωπική τους δραστηριότητα στις υψηλές θερμοκρασίες: «Ακόμα κι αν είστε νέοι και έχετε καλή υγεία χωρίς υποκείμενα ιατρικά προβλήματα, αυτή η ζέστη θα σας επηρεάσει κι εσάς».

Ακόμη και η ποδηλασία ενείχε κινδύνους, προειδοποίησε, από τις υψηλές θερμοκρασίες που διαρκούσαν μια εβδομάδα, καθώς οι άνθρωποι θα άρχιζαν να αισθάνονται λιποθυμικές τάσεις και μπορεί να έπεφταν, ακόμη και να κατέληγαν στο νοσοκομείο.

Νεκρό 3χρονο παιδί μέσα σε αυτοκίνητο

Εν τω μεταξύ, ένα τρίχρονο παιδί βρέθηκε νεκρό μέσα σε αυτοκίνητο στην περιοχή του Παρισιού, λίγες μέρες αφότου δύο παιδιά βρέθηκαν νεκρά στο αυτοκίνητο της οικογένειας στην πόλη Καρπεντράς, στα νότια της χώρας.

Στη βορειοδυτική πόλη Ρεν, ο επικεφαλής του τμήματος Ατυχημάτων και Επειγόντων Περιστατικών, καθηγητής Λουί Σούλας, συνέδεσε τους θανάτους πέντε ή έξι ανθρώπων στα σπίτια τους στην περιοχή με τις ακραίες θερμοκρασίες.

Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης είχαν πάει να ελέγξουν την κατάστασή τους, αφού δεν είχαν απαντήσει στα τηλέφωνά τους κατά τη διάρκεια των κλήσεων σε υπηρεσίες κοινωνικής πρόνοιας, είπε ο Σούλας: «Δεν πρόκειται μόνο για τους πολύ ηλικιωμένους. Είναι και άτομα ηλικίας 60 ετών και άνω».

Η Ρεν κατέγραψε ρεκόρ θερμοκρασίας 40,6 βαθμών Κελσίου τη Δευτέρα, μόνο και μόνο για να καταρριφθεί κατά 41 βαθμούς Κελσίου την επόμενη μέρα. Το προηγούμενο ρεκόρ χρονολογούνταν από το 2022.

Οι μονάδες εντατικής θεραπείας της περιοχής ήταν «κορεσμένες», προειδοποίησε. «Βρισκόμαστε πραγματικά στο αποκορύφωμα της δραστηριότητας».