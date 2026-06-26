Στρατός Ξηράς: Η πρώτη ορκωμοσία γυναικών εθελοντριών σήμερα στον Αυλώνα

Στον Αυλώνα πραγματοποιείται σήμερα, παρουσία του υφυπουργού Εθνικής Άμυνας, Αθανάσιου Δαβάκη, η ιστορική πρώτη ορκωμοσία γυναικών εθελοντριών του Στρατού Ξηράς. Η τελετή αυτή καταρρίπτει στερεότυπα δεκαετιών, επισφραγίζοντας μια νέα εποχή ισότητας, υψηλού φρονήματος και προσφοράς στην προάσπιση της πατρίδας μας.

Του Χρήστου Μαζανίτη

Η Παρασκευή, 26 Ιουνίου, δεν αποτελεί απλώς μια ακόμη ημερομηνία στο στρατιωτικό ημερολόγιο της χώρας, αλλά έναν κομβικό σταθμό που χαράσσεται με χρυσά γράμματα στην ιστορία των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων.

Στο Κέντρο Εκπαίδευσης του Αυλώνα, παρουσία του υφυπουργού Εθνικής Άμυνας, Αθανάσιου Δαβάκη, της στρατιωτικής ηγεσίας, αλλά και πλήθους συγγενών και φίλων, πραγματοποιείται η πρώτη ορκωμοσία γυναικών που κατατάχθηκαν ως εθελόντριες στον Στρατό Ξηράς για να υπηρετήσουν τη θητεία τους. Η τελετή αυτή επισφραγίζει μια βαθιά κοινωνική και επιχειρησιακή μετάβαση, αποδεικνύοντας στην πράξη ότι η προάσπιση της πατρίδας δεν γνωρίζει έμφυλους περιορισμούς, αλλά απαιτεί πίστη, σθένος και αφοσίωση.

Για πρώτη φορά, νεαρές Ελληνίδες, με υψηλό αίσθημα ευθύνης και φιλοπατρία, πέρασαν την πύλη του στρατοπέδου, φόρεσαν το χακί και εκπαιδεύτηκαν κάτω από τις ίδιες ακριβώς συνθήκες με τους άνδρες συναδέλφους τους. Η απόφασή τους να καταταγούν εθελοντικά αποτελεί ένα ισχυρό μήνυμα προς ολόκληρη την ελληνική κοινωνία, καθώς καταρρίπτει στερεότυπα δεκαετιών που ήθελαν τη στρατιωτική θητεία να αποτελεί αποκλειστικό προνόμιο ή υποχρέωση του ανδρικού πληθυσμού. Αυτές οι γυναίκες ανοίγουν έναν νέο δρόμο, καθώς γίνονται οι πρωτοπόρες μιας νέας εποχής για τον ελληνικό στρατό.

Η ένταξη των γυναικών στη θητεία του Στρατού Ξηράς δεν είναι μια τυπική διαδικασία, αλλά μια ουσιαστική αναβάθμιση, καθώς εισάγει νέες δεξιότητες, πειθαρχία και μια διαφορετική δυναμική στους κόλπους των Ενόπλων Δυνάμεων.

Κατά τη διάρκεια της βασικής τους εκπαίδευσης στον Αυλώνα, οι εθελόντριες ανταποκρίθηκαν πλήρως στις υψηλές απαιτήσεις του προγράμματος.

Κατά την πρώτη αυτή φάση, η οποία επικεντρώθηκε στην αρχική στρατιωτική αγωγή και την εκπαίδευση μαχητή, οι νεοσύλλεκτες εισήχθησαν στις θεμελιώδεις αρχές της στρατιωτικής ζωής. Το καθημερινό πρόγραμμα περιλάμβανε σκληρή σωματική δραστηριότητα και γυμναστική για τη βελτίωση της αντοχής, μαθήματα πειθαρχίας, ασκήσεις πυκνής τάξης, καθώς και θεωρητική κατάρτιση στους στρατιωτικούς κανονισμούς. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην επιχειρησιακή εκπαίδευση πεδίου, η οποία περιλάμβανε τη γνωριμία με τον ατομικό οπλισμό και τον χειρισμό του, τη διεξαγωγή βολών με πραγματικά πυρά, τη λήψη μέτρων προστασίας και παραλλαγής, καθώς και την εκμάθηση βασικών τακτικών κινήσεων μάχης. Οι εθελόντριες δοκιμάστηκαν σε συνθήκες πίεσης και κόπωσης, αναπτύσσοντας το πνεύμα της ομαδικότητας, της αυτοπεποίθησης και της απόλυτης προσήλωσης στο καθήκον.

Μετά την ολοκλήρωση της ιστορικής αυτής ορκωμοσίας, οι γυναίκες εθελόντριες αφήνουν πίσω τους το στάδιο της νεοσύλλεκτης και περνούν στην επόμενη, εξίσου σημαντική, φάση της θητείας τους. Το αμέσως επόμενο διάστημα θα ακολουθήσει η εξειδικευμένη εκπαίδευση, κατά την οποία κάθε εθελόντρια θα λάβει τη στρατιωτική της ειδικότητα με βάση τις ανάγκες της υπηρεσίας, τις γραμματικές ή τεχνικές της γνώσεις και τις ατομικές της ικανότητες.

Στη συνέχεια, θα μετατεθούν σε Μονάδες και Σχηματισμούς του Στρατού Ξηράς, όπου θα αναλάβουν ενεργά καθήκοντα και θα ενταχθούν πλήρως στον επιχειρησιακό σχεδιασμό των Ενόπλων Δυνάμεων. Κατά τη διάρκεια της δωδεκάμηνης θητείας τους, ή της εννεάμηνης αν επιλέξουν την παραμεθόριο, θα έχουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε μεγάλες ασκήσεις και καθημερινές δραστηριότητες, ενώ για όσες το επιθυμούν και πληρούν τα κριτήρια θα ανοίξει ο δρόμος για την επιλογή τους ως Δόκιμες Έφεδροι Αξιωματικοί.

Με την ολοκλήρωση των υποχρεώσεών τους και την απόλυσή τους, οι γυναίκες αυτές θα εγγραφούν πλέον στην εφεδρεία του Στρατού Ξηράς, έχοντας αποκτήσει πολύτιμα εφόδια και έχοντας κατοχυρώσει ισχυρά πλεονεκτήματα για τη μετέπειτα επαγγελματική τους εξέλιξη, είτε εντός του στρατεύματος ως μόνιμα στελέχη είτε στην πολιτική τους ζωή.

Η ημέρα της ορκωμοσίας είναι γεμάτη συγκίνηση και υπερηφάνεια. Καθώς οι γυναίκες αυτές θα υψώνουν το δεξί τους χέρι για να δώσουν τον ιερό όρκο προς την πατρίδα, δεν θα υπόσχονται μόνο να υπερασπίζονται τη σημαία μέχρι την τελευταία ρανίδα του αίματός τους, αλλά θα γράφουν ιστορία. Για τις οικογένειές τους, που στέκονται συγκινημένες στις κερκίδες του Αυλώνα, η στιγμή αυτή αποτελεί δικαίωση και τιμή. Για τις ίδιες τις εθελόντριες, είναι η αφετηρία μιας πορείας προσφοράς, όπου η εμπειρία του στρατού θα τις εφοδιάσει με πολύτιμα εφόδια για το μέλλον τους, όπως η ομαδικότητα, η ανθεκτικότητα και η ηγεσία.

Το πείραμα της εθελοντικής κατάταξης γυναικών στον Στρατό Ξηράς, που παίρνει σάρκα και οστά σήμερα, ανοίγει μια μεγάλη συζήτηση για το μέλλον των Ενόπλων Δυνάμεων. Σε μια εποχή που οι γεωπολιτικές προκλήσεις στην περιοχή μας απαιτούν τη μέγιστη δυνατή επαγρύπνηση και τη βέλτιστη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού της χώρας, η συνεισφορά των γυναικών αποδεικνύεται καταλυτική. Η ιστορική αυτή ημέρα στον Αυλώνα αποτελεί το πρώτο, αλλά εξαιρετικά σταθερό, βήμα προς έναν στρατό πιο σύγχρονο και, πάνω απ’ όλα, πιο ισχυρό.

Η ιστορία γράφεται από εκείνους που τολμούν, και οι γυναίκες αυτές τόλμησαν να κάνουν το καθήκον τους απέναντι στην Ελλάδα, κερδίζοντας επάξια τον σεβασμό όλων.