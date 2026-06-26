Βελόπουλος: Δεν θα με δείτε σε κότερα όπως τον Τσίπρα

Ο Κυριάκος Βελόπουλος απάντησε στο ερώτημα για την πολιτική τοποθέτηση της Ελληνικής Λύσης, κατά τη διάρκεια της συνέντευξής του στην εκπομπή «Ενώπιος Ενωπίω» με τον Νίκο Χατζηνικολάου, το βράδυ της Πέμπτης. Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης κλήθηκε να σχολιάσει αν το κόμμα του κινείται δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας και αν μπορεί να χαρακτηριστεί «σκληρό δεξιό» ή «ακροδεξιό».

«Κοιτάξτε, ζούμε στην εποχή του 21ου αιώνα. Οι ιδεοληψίες του παρελθόντος, δεξιά και αριστερά, βολεύουν αυτούς που θέλουν να κομματιάσουν τον ελληνικό λαό. Δηλαδή, εγώ δεν στερώ το δικαίωμα από έναν αριστερό πατριώτη να λέει ότι είναι πατριώτης ή εθνικιστής. Δεν στερώ το δικαίωμα από έναν δεξιό, ο οποίος είναι εργαζόμενος. Ακούστε, δεν ζω στον 20ό αιώνα. Ζω στον 21ο αιώνα. Εδώ το δίπολο είναι άλλο πλέον. Δεν υπάρχει δεξιά και αριστερά. Γιατί, αν θεωρείτε αριστερούς, ποιους στην Ελλάδα; Να καταλάβω και εγώ. Το μόνο αριστερό κόμμα που συγκροτεί μια δογματική πλατφόρμα είναι το ΚΚΕ. Και αυτό μέσα στη Βουλή το λέω συνεχώς».

«Εμένα δεν θα με δείτε πάνω σε κότερο»

Στη συνέχεια, ο Νίκος Χατζηνικολάου ρώτησε τον Κυριάκο Βελόπουλο αν ο Αλέξης Τσίπρας είναι δεξιός. Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης απάντησε: «Εμένα δεν θα με δείτε πάνω σε κότερο», είπε αρχικά

Και συνέχισε: «Κοιτάξτε τώρα, αν δούμε τα τραπεζικά τους και αν δούμε τη συμπεριφορά τους, δεν είναι αριστερή συμπεριφορά, ούτε χριστιανική. Να το ξεκαθαρίσουμε λίγο στο μυαλό μας. Δηλαδή, τον Βελόπουλο σε κότερο εφοπλιστή δεν θα τον δείτε ποτέ. Δεν μπορεί να δηλώνω αριστερός και χριστιανός ή χριστιανός μόνο ή αριστερός μόνο και να πηγαίνω σε κότερα τζάμπα και να κάνω βόλτες. Δεν γίνονται αυτά».

Ο ίδιος πρόσθεσε: «Κοιτάξτε, θα το κάνουμε συγκεκριμένο. Δεν σε κάνει αριστερό αυτό που λες. Δεν σε κάνει χριστιανό αυτό που λες. Σε κάνει το πώς συμπεριφέρεσαι. Αν συμπεριφέρεσαι ως λαϊκιστής, δήθεν αριστερός, είσαι Τσίπρας. Αν συμπεριφέρεσαι ως πραγματικός αριστερός, με μέτρο, εγκράτεια και πατριωτισμό, είσαι Ελληνική Λύση. Γι’ αυτό λέω ότι η Ελληνική Λύση είναι ένα τελείως διαφορετικό πράγμα από αυτό που κάποιοι οριοθετούν ως δογματική αντίληψη».