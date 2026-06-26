Βελόπουλος για Καρυστιανού: Δεν έχουμε δει πρόγραμμα ούτε θέσεις, μόνο έναν χυλό

Στο νέο πολιτικό εγχείρημα της Μαρίας Καρυστιανού αναφέρθηκε ο Κυριάκος Βελόπουλος, το βράδυ της Πέμπτης, κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου, «Ενώπιος Ενωπίω». Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης ρωτήθηκε για τη νέα πολιτική πρωτοβουλία της κ. Καρυστιανού, αλλά και για το κατά πόσο αυτή μπορεί να επηρεάσει τη δική του πολιτική προσπάθεια.

Ο Κυριάκος Βελόπουλος ανέφερε ότι η πολιτική απαιτεί διάρκεια και πρόσθεσε ότι, μέχρι στιγμής, δεν έχει ακούσει συγκεκριμένες θέσεις από την πλευρά της Μαρίας Καρυστιανού. «Η πολιτική είναι μαραθώνιος, δεν είναι κατοστάρι. Η άποψή μου είναι ότι, μέχρι σήμερα, εγώ δεν έχω ακούσει θέσεις. Όσο δεν ακούω θέσεις, δεν μπορώ να κάνω κριτική, ειδικά σε μια χαροκαμένη μάνα. Δηλαδή, όταν λέει η κυρία Καρυστιανού ότι είναι υπέρ του γάμου των ομόφυλων ζευγαριών, εγώ είμαι απέναντι έτσι κι αλλιώς. Κατά τα λοιπά, να δω το πρόγραμμα. Δεν βλέπω κάτι συγκεκριμένο. Βλέπω έναν χυλό, ο οποίος άγεται και φέρεται. Φεύγει ο ένας, έρχεται ο άλλος. Να δούμε. Μέχρι τις εκλογές, να δούμε. Και για την κυρία Καρυστιανού δεν θα κακοσχολιάσω τίποτα. Δεν θα κακοσχολιάσω πολιτικά. Αντίπαλός μου είναι τα προβλήματα του ελληνικού λαού, ο κ. Μητσοτάκης και η παρέα του».