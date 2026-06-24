Γαλλία: Ο καύσωνας διχάζει τη χώρα για τη χρήση κλιματιστικών – «Μας είπαν ότι βλάπτουμε τη Γη»

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Οι παρατεταμένοι καύσωνες και τα διαδοχικά ιστορικά ρεκόρ υψηλών θερμοκρασιών αναγκάζουν τη Γαλλία να αναθεωρήσει τις παραδοσιακές, βαθιά ριζωμένες επιφυλάξεις της απέναντι στα κλιματιστικά.

Καθώς μεγάλο μέρος της χώρας βρίσκεται υπό κόκκινο συναγερμό και ο υδράργυρος αγγίζει ή και ξεπερνά τους 40°C, η πολιτική αντιπαράθεση έχει ανάψει για τα καλά.

Από τα τηλεοπτικά στούντιο μέχρι τις συζητήσεις μεταξύ φίλων, συγγενών και συναδέλφων, η Γαλλία είναι πλέον χωρισμένη στα δύο: σε εκείνους που ονειρεύονται μια ανάσα δροσιάς και σε εκείνους που καταγγέλλουν τη χρήση κλιματισμού ως οικολογική καταστροφή.

Η «αντι-κλιματιστική» κουλτούρα

Μέχρι σήμερα, η Γαλλία παρουσιάζει εξαιρετικά χαμηλά ποσοστά χρήσης κλιματιστικών, καθώς μόλις το 25% των νοικοκυριών διαθέτει σχετική μονάδα, σημειώνει το BBC.

Το ποσοστό αυτό έρχεται σε πλήρη αντίθεση με την Ισπανία και την Ιταλία, όπου αγγίζει το 50%, αλλά και με τις ΗΠΑ και την Ιαπωνία, όπου φτάνει το 90%.

Ακόμη και τα γαλλικά νοσοκομεία και σχολεία σπάνια είναι εξοπλισμένα. Αυτή την εβδομάδα, χιλιάδες σχολεία αναγκάστηκαν να κλείσουν, ενώ το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό καταγγέλλει ότι οι συνθήκες εργασίας γίνονται γρήγορα ανυπόφορες.

Υπό αυτές τις συνθήκες, καταγράφεται πρωτοφανής «έφοδος» στα καταστήματα για την αγορά φορητών συσκευών κλιματισμού.

Η καχυποψία απέναντι στο κλιματιστικό έχει εισχωρήσει ακόμη και στην κυβερνητική πολιτική. Οι νέες προδιαγραφές δόμησης και ανακαίνισης εστιάζουν αποκλειστικά στη μόνωση, το πράσινο και τις high-tech μεθόδους κυκλοφορίας του αέρα, με ρητό στόχο να καταστεί περιττό το κλιματιστικό.

Ενδεικτικά, ένα νέο νοσοκομείο-γίγαντας που κατασκευάζεται στη Νάντη της Βρετάνης θα διαθέτει κλιματισμό μόνο στα μισά του δωμάτια, προκαλώντας την οργή των συνδικάτων.

«Στο περιβαλλοντικό πλαίσιο, θα έπρεπε να έχουμε κλιματισμό παντού», δήλωσε ο Ολιβιέ Τεριέν του συνδικάτου CGT.

Πολιτική σύγκρουση

Η δεξιά ήταν πάντα πιο θετική απέναντι στα κλιματιστικά σε σχέση με την αριστερά. Η Βαλερί Πεκρές, συντηρητική πρόεδρος του περιφερειακού συμβουλίου του Παρισιού, η οποία ελέγχει τις συγκοινωνίες και ελπίζει να εξοπλίσει όλα τα λεωφορεία και τρένα με κλιματισμό έως το 2032, άσκησε δριμεία κριτική στην κυβέρνηση.

«Το κράτος λειτουργεί υπό μια αντι-κλιματιστική ιδεολογία. Όμως το κλιματιστικό πρέπει να μπει στο κάδρο, μαζί με άλλες μεθόδους δημιουργίας δροσιάς».

Στην ακροδεξιά, η Μαρίν Λεπέν και το κόμμα της Εθνικός Συναγερμός (RN) ζητούν ένα εθνικό «σχέδιο κλιματισμού» για τον εξοπλισμό όλων των σχολείων και νοσοκομείων.

Όπως δήλωσε ο εκπρόσωπος του RN, Ζαν-Φιλίπ Τανγκί, το σχέδιο περιλαμβάνει επίσης κρατικά άτοκα δάνεια ύψους 20 δισεκατομμυρίων ευρώ, ώστε 30 έως 40 εκατομμύρια ιδιοκτήτες κατοικιών να εγκαταστήσουν μονάδες ψύξης.

Οι επικριτές, πάντως, χαρακτηρίζουν το σχέδιο καιροσκοπικό και κοστολογικά ασαφές.

Η μεγαλύτερη ανατροπή, ωστόσο, ήρθε από την πράσινη αριστερά, η οποία μέχρι πρότινος θεωρούσε το κλιματιστικό ως τη χειρότερη «λύση», καθώς καταναλώνει ηλεκτρική ενέργεια, χρησιμοποιεί ψυκτικά αέρια που συχνά παρουσιάζουν διαρροές και επιτείνει το φαινόμενο της αστικής θερμικής νησίδας, αυξάνοντας τη θερμοκρασία στους δρόμους των πόλεων κατά 2 έως 3 βαθμούς.

Σπάζοντας ένα ιστορικό ταμπού, η επικεφαλής του κόμματος των Οικολόγων, Μαρί Τοντελιέ, παραδέχθηκε ότι τα κλιματιστικά θα είναι απαραίτητα σε σχολεία και νοσοκομεία, εγκαταλείποντας αυτό που ονόμασε «αντι-κλιματιστικό δόγμα».

«Υπάρχουν μέρη όπου απλώς δεν μπορούμε να κάνουμε χωρίς αυτό πλέον», δήλωσε.

«Μας είπαν ότι βλάπτουμε τη Γη»

Στην καθημερινότητα, οι Γάλλοι πιέζονται να ξεπεράσουν τις αναστολές τους λόγω της αφόρητης ζέστης και των «τροπικών νυχτών».

Ο Χουάν, με καταγωγή από την Κολομβία, ο οποίος ζει στη Γαλλία εδώ και έξι χρόνια, δεν κατάλαβε ποτέ αυτή τη γαλλική αποστροφή.

«Στη χώρα μου υπάρχει κλιματισμός παντού, ακόμη και στην Μπογκοτά, η οποία βρίσκεται σε μεγάλο υψόμετρο και όπου δεν σημειώνονται τέτοιες θερμοκρασίες», δήλωσε στο δίκτυο BFMTV.

Για χάρη της Γαλλίδας συζύγου του, η οποία ήταν σθεναρά αντίθετη, δεν είχε αγοράσει κλιματιστικό.

Όταν ρωτήθηκε γιατί η σύντροφός του ήταν τόσο αρνητική, ο Χουάν αστειεύτηκε: «Επειδή είναι Γαλλίδα, είναι ριζωμένο στην κουλτούρα της. Πιθανότατα επίσης και από περιβαλλοντική συνείδηση».

Η απόφασή τους να αγοράσουν τελικά ένα φορητό κλιματιστικό, λόγω της εγκυμοσύνης της, προκάλεσε αντιδράσεις από το περιβάλλον τους: «Μας είπαν ότι χρησιμοποιώντας κλιματισμό βλάπτουμε τη Γη. Μοιάζουμε με εγωιστές ανθρώπους».

«Το διαμέρισμά μας ήταν μη κατοικήσιμο. Κάναμε κάποιες ανακαινίσεις, συμπεριλαμβανομένης της μόνωσης, αλλά δεν ήταν αρκετό. Δουλεύουμε και οι δύο από το σπίτι, και όταν έχει 30°C είναι φρικτό, ειδικά με τις τροπικές νύχτες. Οι κλιματικές προκλήσεις είναι σοβαρές, αλλά πρέπει να προσαρμοστούμε. Πάνω απ’ όλα, με μια έγκυο γυναίκα και αργότερα ένα βρέφος, αυτή η ζέστη μπορεί να είναι επικίνδυνη».

Το ζευγάρι, που υποδέχθηκε το πρώτο του παιδί τη Δευτέρα 22 Ιουνίου, ήρθε αντιμέτωπο με τη ζέστη και στο μαιευτήριο. «Στο δωμάτιο της συζύγου μου είχε 33°C, ήταν φρικτό», τόνισε.

Ο Χουάν αναγκάστηκε να μεταφέρει το φορητό κλιματιστικό από το σπίτι τους στο νοσοκομείο.

Από την πλευρά της, η Πασκάλ Μπεσόν εγκατέστησε ένα κλιματιστικό με εξωτερική μονάδα πριν από δέκα ημέρες, με κόστος 1.000 ευρώ, εκμεταλλευόμενη το μπαλκόνι της.

«Είναι ακριβό, αλλά σου αλλάζει τη ζωή. Πήρα την απόφασή μου με βάση τους τελευταίους καύσωνες, αυτούς που προβλέπει η Météo-France και επίσης με βάση όσα λένε οι κλιματολόγοι. Αντί να ζούμε στους 30°C, ρυθμίζω το κλιματιστικό στους 24°C και είναι τέλεια».

Γεμάτα τα μπλοκ παραγγελιών των τεχνικών

Αυτή η αλλαγή στάσης έχει προκαλέσει «έκρηξη» εργασιών για τους ψυκτικούς.

Στην περιοχή Σαρτ, οι Λουντοβίκ Ζεγκού και Άντι Ραγκό, ιδιοκτήτες εταιρείας εγκατάστασης συστημάτων θέρμανσης και κλιματισμού, βλέπουν τα τηλέφωνά τους να χτυπούν ασταμάτητα από τον Μάιο.

«Δεχόμαστε περίπου δεκαπέντε κλήσεις την ημέρα για προσφορές εγκατάστασης κλιματιστικών, κάτι που είναι τεράστιο για εμάς. Το ίδιο συμβαίνει και με τους ανταγωνιστές μας», σημείωσαν.

«Έχουμε πολλούς πελάτες που πιέζονται να βάλουν κλιματιστικό, χωρίς απαραίτητα να εγκαταλείπουν τις πεποιθήσεις τους, απλώς επειδή δεν αντέχουν άλλο και θέλουν να βγουν από τη δυσφορία».